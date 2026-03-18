Το Ισλάμ δεν στηρίζει το Ιράν
18 Μαρτίου 2026

Μια σύγκρουση με το σιιτικό Ισλάμ.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Η αντιπαράθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το μουσουλμανικό καθεστώς της Τεχεράνης έχει μία ιδιαιτερότητα. Είναι μια σύγκρουση με το σιιτικό Ισλάμ. Ενα παρακλάδι, δηλαδή, του Ισλάμ που η κυρίαρχη σχετική θρησκευτική ορθοδοξία, ο σουνιτισμός, θεωρεί αιρετικό και βλάσφημο.

Για τη μεγάλη πλειοψηφία των μουσουλμάνων οι σιίτες βρίσκονται έξω από τα σωστά διδάγματα του Προφήτη ακολουθώντας πρακτικές που προσβάλλουν ουσιαστικά το δόγμα στο οποίο πιστεύουν. Κι από την ώρα που το Ισλάμ δεν είναι αποκλειστικά και μόνο θρησκεία αλλά και νοοτροπία, πολιτικό σύστημα και τρόπος ζωής, μια επίθεση εναντίον σιιτών μουσουλμάνων δεν λογίζεται ως ολοκληρωτικός πόλεμος κατά των διδασκαλιών του Μωάμεθ. Αυτό σημαίνει πως για τους υπόλοιπους μουσουλμάνους αυτή η επίθεση δεν αποτελεί κίνητρο για γενικό ξεσήκωμα και ιερό πόλεμο κατά άπιστων «σταυροφόρων».

Η θεολογική διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές εκδοχές της μουσουλμανικής θρησκείας εστιάζεται βασικά στην αποδοχή της σωστής διαδοχής του Μωάμεθ. Το κύριο σώμα της ουλάμα (θρησκευτικής κοινότητας) τότε αποφάσισε τη διαδοχή να κερδίσει ο πιο σωστός άνδρας συνεργάτης του Προφήτη, ο Αμπού Μπαρκ· διότι ο Μωάμεθ είχε μόνο κόρη που δεν ήταν δυνατό να τον διαδεχθεί. Η απόφαση ελήφθη βάσει των ιερών κανόνων (Σούνα). Εξού και οι ακόλουθοι αυτής της τάσης ονομάστηκαν σουνίτες.

Υπήρξαν, όμως, και άλλοι που αποφάσισαν να ακολουθήσουν την οικογενειακή συνέχεια του Προφήτη, τον εξάδελφό του δηλαδή κι άντρα της κόρης του, Αλί. Οι «οπαδοί του Αλί» (Σίατ Αλί), λοιπόν, έγιναν οι σιίτες. Εκτοτε οι δύο τάσεις χωρίστηκαν, οδηγούμενες και σε σκληρές εμφύλιες συγκρούσεις. Η κορύφωση της αναμέτρησης ήρθε αργότερα, όταν ο δεύτερος πνευματικός ηγέτης (ιμάμης) των σιιτών, Χουσεΐν, γιος του Αλί, θυσιάστηκε στο όνομα της πίστης του, στην άνιση μάχη της Καρμπάλα, στο Νότιο σημερινό Ιράκ.

Από τότε, η αυτοθυσία χαρακτηρίζει τους σιίτες στο όνομα της πνευματικής ανωτερότητας. Ο ηγέτης τους ονομάζεται ιμάμης και προΐσταται θρησκευτικού ιερατείου. Η λατρεία του ιμάμη υπήρξε καθολική, με κορύφωση την «εξαφάνιση» του 12ου ιμάμη, το 874 μ.Χ. – που τον περιμένουν ακόμη και τώρα να επανέλθει σαν μαχντί («αναμενόμενος»). Ο Χομεϊνί ποτέ δεν είχε αποδεχθεί επίσημα τον τίτλο του ιμάμη, που του είχαν αποδώσει. Αυτή η προσωπολατρία ενοχλεί αφόρητα τους σουνίτες που, πλην του χαλίφη – που δεν υπάρχει πλέον, μετά την κατάλυση του οθωμανικού κράτους –, δεν αναγνωρίζουν κάποιον θρησκευτικό ηγέτη, ούτε επίσημο ιερατείο. Θεωρούν, έτσι, τους σιίτες ειδωλολάτρες, προδότες του Ισλάμ, άξιους να εκτελεστούν! Οι σιίτες είναι γενικά παθητικοί, που εξεγείρονται αν θιγούν τα πιστεύω και η ηγεσία τους. Στους σουνίτες, που είναι πολυπληθέστεροι, υπάρχουν νομολογίες που διδάσκουν φανατικές εκδοχές του Ισλάμ. Τέτοιοι είναι οι λεγόμενοι σαλαφιστές (προγονολάτρες) της σχολής Χανμπαλί, όπως και οι βαχαμπιστές, ενώ στη σχολή Χανάφι ανήκουν οι ντεομπαντιστές, της ινδικής κυρίως χερσονήσου.

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Ιράν: Ποιος κερδίζει τον πόλεμο φθοράς; Τα κρυφά πλεονεκτήματα της Τεχεράνης

Opinion
Μαξίμου gate: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι θα λογοδοτήσει για τις υποκλοπές
Editorial 17.03.26

Μαξίμου gate: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι θα λογοδοτήσει για τις υποκλοπές

Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι δεν μπορεί άλλο να συγκαλύπτει την ευθύνη της για τις υποκλοπές και πλέον ό,τι λέει μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επισήμως Μαξίμου gate: Ο Ντίλιαν έδωσε στεγνά την κυβέρνηση
Επισήμως Μαξίμου gate: Ο Ντίλιαν έδωσε στεγνά την κυβέρνηση

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 
Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 

Αναστασία Γιάμαλη
Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, δεσμώτης
Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, δεσμώτης

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Η διάσωση της δημοκρατίας
Η διάσωση της δημοκρατίας

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Εσωτερικές εκκαθαρίσεις στο Ιράν;
Εσωτερικές εκκαθαρίσεις στο Ιράν;

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ρομπέρτο Μπενίνι: Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο
Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο

Στράτος Ιωακείμ
8η Μάρτη: Χρωστάμε στις φεμινίστριες
8η Μάρτη: Χρωστάμε στις φεμινίστριες

Αναστασία Γιάμαλη
Επιθέσεις των ΗΠΑ σε εγκαταστάσεις του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ – Νεκροί στο Τελ Αβίβ από ιρανικά πλήγματα
Επιθέσεις των ΗΠΑ σε εγκαταστάσεις του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ – Νεκροί στο Τελ Αβίβ από ιρανικά πλήγματα

Αποκαρδιωτικά στοιχεία για την παιδική θνησιμότητα – 4,9 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών πέθαναν το 2024
Αποκαρδιωτικά στοιχεία για την παιδική θνησιμότητα – 4,9 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών πέθαναν το 2024

Καμπανάκι από τον ΥΠΕΞ του Ιράν: «Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους»
Καμπανάκι από τον ΥΠΕΞ του Ιράν: «Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους»

Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας
Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μέση Ανατολή: «Πονοκεφάλους» στην κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση – Ο αγροτικός τομέας και οι αυξήσεις στο ράφι
«Πονοκεφάλους» στην κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση - Ο αγροτικός τομέας και οι αυξήσεις στο ράφι

Στράτος Ιωακείμ
Καρκίνος: Σταθερά στο 7% των δαπανών υγείας – Βελτιώνεται η επιβίωση
Καρκίνος: Σταθερά στο 7% των δαπανών υγείας – Βελτιώνεται η επιβίωση

Άννα Παπαδομαρκάκη
Ισραήλ και Τουρκία: Και τώρα… οι δυο τους
Ισραήλ και Τουρκία: Και τώρα… οι δυο τους

Κυριάκος Δημάγγελος
Το παλαιστινιακό στο περιθώριο; – Η Γάζα στη σκιά του πολέμου στο Ιράν
Το παλαιστινιακό στο περιθώριο; – Η Γάζα στη σκιά του πολέμου στο Ιράν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Εισφορά Αλληλεγγύης: Απώλειες 15 δισ. ευρώ για 400.000 συνταξιούχους
Εισφορά Αλληλεγγύης: Απώλειες 15 δισ. ευρώ για 400.000 συνταξιούχους

Βρετανία: Προστασία από τον Ζελένσκι για τις βρετανικές βάσεις που κατέχουν έδαφος της Κύπρου
Σχέδιο Ζελένσκι για την προστασία της βρετανικής κατοχής στην... Κύπρο

Ιράν: Η ρωσική Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ
Η Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ

Ιράν: Για πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ ενημερώθηκε ο ΔΟΑΕ
Πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ έπληξαν με διατρητικές βόμβες εγκαταστάσεις πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας
Οι ΗΠΑ χτυπούν με «διατρητικές βόμβες 5.000 λιβρών» στα Στενά του Ορμούζ

Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε απαγάγει, βιάσει και σκοτώσει νεαρή μητέρα
Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη - Είχε απαγάγει, βιάσει και σκοτώσει νεαρή μητέρα

Ανατροπή-σοκ στο Κόπα Άφρικα: Το τρόπαιο στο Μαρόκο στα… χαρτιά!
Ανατροπή-σοκ στο Κόπα Άφρικα: Το τρόπαιο στο Μαρόκο στα… χαρτιά!

Νικόλαος Κώτσης
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

