24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
Τι είναι ο ισλαμισμός
Opinion 25 Φεβρουαρίου 2026, 05:02

Τι είναι ο ισλαμισμός

Σήμερα ο ισλαμισμός ανταγωνίζεται τον καπιταλισμό, τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό ως πρότυπο κοινωνικής οργάνωσης και διευθέτησης της οικονομίας

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Γράφονται τόσα πολλά για το Ισλάμ (=Υποταγή) ως θρησκεία ή ως σύγχρονο πολιτικό κίνημα που γίνεται πολύ δύσκολο να γίνει κάποια νηφάλια ανάλυση του περιεχομένου και της εννοιολογικής του διάστασης. Σε ένα πράγματι ξεχωριστό πρόσφατο βιβλίο του, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, εταίρος του Κολεγίου Balliol και πρώην διευθυντής του Κέντρου Ασιατικών Σπουδών του εκεί Κολεγίου St. Antony’s, Φαϊσάλ Ντέβτζι, «Waning Crescent: The Rise and Fall of GlobalIslam» (Εκδόσεις Πανεπιστημίου Γέιλ, 2025), εξηγεί ότι από τα τέλη του 19ου αιώνα το Ισλάμ έχει πάψει να είναι ένα κυρίως θρησκευτικό κίνημα που ασχολείται με τις γραφές και τη θεότητα. Εχει μετατραπεί σε ιδεολογικό κίνημα με καθαρά πολιτικά/κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Σήμερα μάλιστα ο ισλαμισμός ανταγωνίζεται τον καπιταλισμό, τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό ως πρότυπο κοινωνικής οργάνωσης και διευθέτησης της οικονομίας.

Η ενασχόληση με καθαρά ηθικολογικά και θρησκευτικά ζητήματα έχει σε μεγάλο βαθμό περιθωριοποιηθεί. Το Ισλάμ άρχισε να προβάλλεται ως δυναμική πολιτική δύναμη που, στο όνομα μιας ανώτατης εξωκοσμικής αρχής, αναλαμβάνει να διαμορφώσει τον κόσμο πάνω σε αξίες και κανόνες που αποκάλυψε ο Θεός και να εκδικείται τους άπιστους και τους βλάσφημους. Από θρησκεία σε δίωξη και κατατρεγμό γίνεται δύναμη κυριαρχίας και τιμωρητικής ανταπόδοσης. Ετσι γίνεται κατανοητή η συμπεριφορά κάποιων μουσουλμανικών κρατών και κινημάτων αλλά και η θεωρητική συγκρότηση ακραίων οργανώσεων όπως η Αλ Κάιντα, η Μπόκο Χαράμ κ.ά.

Όλα αυτά όμως καταλήγουν σε κινήσεις έλλειψης συνοχής και ασυνεννοησίας ανάμεσα σε πολιτικά κινήματα και κράτη που ασπάζονται το Ισλάμ. Κάτι που κάνει προβληματική την εξασφάλιση ευρείας λαϊκής στήριξης. Δίχως όμως να κάνει λιγότερο επικίνδυνη την εκδήλωση ακραίων πρωτοβουλιών που στηρίζονται σε ερμηνείες του «ιερού βιβλίου». Υπάρχουν βέβαια και οι απόψεις γνωστών μουσουλμάνων ηγετών, όπως λ.χ. ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που έχουν επανειλημμένα διακηρύξει πως «δεν υπάρχει μετριοπαθές και ακραίο Ισλάμ. Υπάρχει μόνο Ισλάμ». Έτσι όμως γίνεται φανερό πως κάθε εγκληματική ακρότητα εντάσσεται στην ευρύτερη μουσουλμανική οικογένεια. Ο κάθε απλός πιστός στο Κοράνι είναι, με τη λογική αυτή, απόλυτα λογικό και αποδεκτό να ριζοσπαστικοποιηθεί ξαφνικά και να προβεί σε πράξεις τρομοκρατικές. Πιστός στις διδασκαλίες και στις γραφές! Χωρίς καταδίκη από τον θρησκευτικό και τον κοινωνικό του περίγυρο.

Καταλήγουμε έτσι σε μία πραγματικότητα άκρως επικίνδυνη, ρευστή και ανεξέλεγκτη. Που βέβαια ελκύει αντίδραση και ανταποδοτικές βιαιότητες. Η αντίδραση των Αρχών στη Δύση είναι πάντα όμως παθητική και ηττοπαθής. Είναι λ.χ. χαρακτηριστικό πως, πέντε μήνες μετά το συμβάν, οι Αρχές στην Αγγλία εξακολουθούν να κρατούν μυστική τη θρησκεία και άλλες λεπτομέρειες για τον άνθρωπο που μαχαίρωσε ανύποπτους πολίτες στο τρένο από το Ντονκάστερ στο Λονδίνο! Είναι άγνωστο έτσι πού θα οδηγηθούμε. Με τα οργισμένα πολιτικά άκρα να ενισχύονται…

Φυσικό αέριο
Atlantic: Ανακοινώθηκαν 4 νέα deals LNG στον Κάθετο Διάδρομο

Atlantic: Ανακοινώθηκαν 4 νέα deals LNG στον Κάθετο Διάδρομο

Opinion
Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων
Επιταχυντής αλλαγών 24.02.26

Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων

Από την αποτυχημένη πρόβλεψη της «γρήγορης πτώσης», στον ατέρμονο πόλεμο φθοράς, την ευρωπαϊκή αφύπνιση και τα σενάρια μιας εύθραυστης ειρήνης στην Ουκρανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φτάνει! Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό της κομματικής φιλοδοξίας και του πολιτικού παιχνιδιού
Editorial 24.02.26

Φτάνει! Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό της κομματικής φιλοδοξίας και του πολιτικού παιχνιδιού

Ο υπουργός Υγείας κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθεί ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να αναβαθμιστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η ανάπτυξη ήρθε αλλά οι καταναλωτές έμειναν στο… ράφι
«Success story» 24.02.26

Η ανάπτυξη ήρθε αλλά οι καταναλωτές έμειναν στο… ράφι

Τι είναι η ανάπτυξη; Είναι η μακροχρόνια αύξηση της πραγματικής παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών μιας χώρας, η οποία συνήθως μετράται μέσω του πραγματικού ΑΕΠ. Η Ελλάδα τα καταφέρνει ή μήπως όχι;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η ιστορία και το βάρος της
Ενεργό ρήγμα 22.02.26

Η ιστορία και το βάρος της

Η ιστορία κάποιες στιγμές υπενθυμίζει ότι δεν είναι «αφήγημα» αλλά ανοιχτό ρήγμα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τα πολιτικά άκρα στην εξωτερική πολιτική
Opinion 22.02.26

Τα πολιτικά άκρα στην εξωτερική πολιτική

Είναι φανερό πως τα σχετικά πλεονεκτήματα των παραδοσιακών δημοκρατιών στην εξωτερική πολιτική κλονίζονται σοβαρά όταν στην εξουσία πλησιάζουν ή βρίσκονται ακραίες παρατάξεις ή προσωπικότητες

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη
Editorial 21.02.26

Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη

Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει ότι το 2019 είχε μεγαλύτερη οικονομική άνεση, απλώς αποδεικνύει την απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»
Editorial 20.02.26

Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»

Ο υπουργός Υγείας ας αφήσει τις ρητορικές υπερβολές και ας αναρωτηθεί γιατί οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το ΕΣΥ διαμαρτύρονται

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εχει μέλλον ο φιλελευθερισμός;
Opinion 18.02.26

Εχει μέλλον ο φιλελευθερισμός;

Πολλοί από εμάς έχουν πολεμήσει πολύ στο παρελθόν για την υπεράσπιση της φιλελεύθερης ιδεολογίας. Που όμως τώρα τελευταία αντιμετωπίζει σοβαρά σκοτεινές προοπτικές. Ετσι πολλοί συνειδητοποιούν σήμερα πως ο φιλελευθερισμός υφίσταται πολιτικές πιέσεις και είναι ουσιαστικά υπό διωγμό. Από τη Δεξιά έως την Αριστερά ελάχιστοι πλέον νοιάζονται για τις τύχες του. Στα δεξιά, πολλοί τον θεωρούν […]

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Κάτω τα χέρια από τον Γιάνη Μαΐστρο!
Πανεπιστημιακός δάσκαλος 15.02.26

Κάτω τα χέρια από τον Γιάνη Μαΐστρο!

Ο Γιάνης Μαΐστρος πρώην αντιπρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ αντιμετωπίζει ενδεχόμενη δίωξη για διατύπωση γνώμης και κριτικής

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας
Opinion 14.02.26

Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας

Προστίθενται σε μια ήδη μακρά αλυσίδα γεγονότων, που συνθέτουν την εικόνα μιας σταδιακής αυταρχικής διολίσθησης, άρρηκτα δεμένης με την αντίληψη ότι κάθε έκφανση της δημόσιας και πολιτικής ζωής αποτελεί πεδίο μονομερούς ελέγχου.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Οι νέοι στη Δανία κάνουν συχνά σεξ σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες
Αισθησιασμός 25.02.26

Οι νέοι στη Δανία κάνουν συχνά σεξ σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες

Οι περιστασιακές σχέσεις στη Δανία είναι σε μεγάλο βαθμό συνηθισμένες και οι γυναίκες δεν κρίνονται για το αν είναι σεξουαλικά ενεργές - μήπως τελικά φταίει και αυτό για την ερωτική άνθηση στη χώρα;

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί οι αξιωματούχοι ασφαλείας ξαγρυπνούν στον φόβο για μια κυβερνοεπίθεση
«Παιχνίδια Πολέμου» 25.02.26

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί οι αξιωματούχοι ασφαλείας ξαγρυπνούν στον φόβο για μια κυβερνοεπίθεση

Μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση, που θα πλήξει υποδομές, μία-μία ή πολλές μαζί, είναι ζήτημα χρόνου, σύμφωνα με τους ειδικούς. Και η αιτία μπορεί να είναι η υπερβολική εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΕΣΕΕ: «Καμπανάκι» για την ελληνική οικονομία το μηδένισμα του κοντέρ στο εμπόριο – Οι αριθμοί πλέον «φωνάζουν»
Έτος συρρίκνωσης το 2025 25.02.26

«Καμπανάκι» για την ελληνική οικονομία το μηδένισμα του κοντέρ στο εμπόριο - Οι αριθμοί πλέον «φωνάζουν»

Δεύτερο συνεχόμενο έτος συρρίκνωσης του ισχυρότερου κλάδου και μεγαλύτερου εργοδότη της οικονομίας. Η εγχώρια κατανάλωση -λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης- όσο και οι αυξημένες τουριστικές εισπράξεις στρέφονται και ενισχύουν κυρίως τον κλάδο των τροφίμων. Η πτώση του κύκλου εργασιών στο εμπόριο φαίνεται να παγιώνεται.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το βλέμμα της πτώσης: Η φωτογραφία που μετατρέπει τη βασιλική ισχύ σε εικόνα παρακμής
Art 25.02.26

Το βλέμμα της πτώσης: Η φωτογραφία που μετατρέπει τη βασιλική ισχύ σε εικόνα παρακμής

Μια φωτογραφία έξω από αστυνομικό τμήμα ξεπερνά την επικαιρότητα και γίνεται σύμβολο μιας εξουσίας σε κρίση. Θα μείνει το σοκαρισμένο βλέμμα του Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ ως η εικόνα μιας εποχής παρακμής;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Ιράν αποκλείει προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ
Κόσμος 25.02.26

Το Ιράν αποκλείει προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το Ιράν απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο προσωρινής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, την ώρα που δηλώνει έτοιμο να ακολουθήσει την διπλωματική οδό καθώς θεωρεί πως κινείται στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φόβοι πως το Καρτέλ New Generation Jalisco θα είναι η Λερναία Ύδρα του Μεξικού
Κόσμος 25.02.26

Φόβοι πως το Καρτέλ New Generation Jalisco θα είναι η Λερναία Ύδρα του Μεξικού

«Θα αντιμετωπίσουμε ένα πληγωμένο θηρίο» λέει ο αναλυτής Εντουάρντο Γκερέρο μετά τον «αποκεφαλισμό» του καρτέλ και τον θάνατο του αρχηγού του Νεμέσιο Οσεγκουέρο Θερβάντες ή «Ελ Μέντσο»

Σύνταξη
Μετά το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ απέκτησε και… χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο [βίντεο]
Χόκεϊ 25.02.26

Μετά το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ απέκτησε και... χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέκτησε μετά το Νόμπελ Ειρήνης και ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο των χειμερινών αγώνων. Η γυναικεία ομάδα χόκεϊ αρνήθηκε να παρευρεθεί στον Λευκό Οίκο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ουρουγουάη κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας
Αγροτικός τομέας 25.02.26

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στην Ουρουγουάη

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε το υπουργείο Γεωργίας στην Ουρουγουάη εξαιτίας της λειψυδρίας που πλήττει τον αγροκτικό και κτηνοτροφικό τομέα και οφείλεται στην έλλειψη βροχοπτώσεων.

Σύνταξη
Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία
Κόσμος 25.02.26

Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία

Μετά από έλεγχο ρουτίνας κατά την επιστροφή από την πόλη Μεντεγίν στην Κολομβία, πίσω στο Μαϊάμι, οι εργαζόμενοι βρήκαν μια τρύπα από σφαίρα σε αεροπλάνο της American Airlines

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: 4 νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ – Νεκρός ο δράστης από σφαίρες αστυνομικού
Κόσμος 25.02.26

ΗΠΑ: 4 νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ – Νεκρός ο δράστης από σφαίρες αστυνομικού

«Τέσσερις άνθρωποι απεβίωσαν» σε επίθεση άνδρα οπλισμένου με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ, ένας ακόμα «υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του», ενώ νεκρός από σφαίρες αστυνομικού είναι ο δράστης.

Σύνταξη
Τουρκία: Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος
Τουρκία 25.02.26

Συνετρίβη τουρκικό F-16 - Νεκρός ο πιλότος του

Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθουμένων του Μπαλίκεσιρ συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος του.

Σύνταξη
Βραζιλία: Τουλάχιστον 29 νεκροί και 40 αγνοούμενοι εξαιτίας κατολισθήσεων
Κλιματική αλλαγή 25.02.26

Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι εξαιτίας κατολισθήσεων στη Βραζιλία

Αλλη μια τραγωδία εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής σημάδεψε τη Βραζιλία, όπου τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι περίπου 40 αγνοούνται εξαιτίας κατολισθήσεων.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA για «αντισημιτικό, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον»
«Αντισημιτικό περιβάλλον» 25.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA

Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA, καταγγέλλοντας πως παραβίασε τον νόμο για τα πολιτικά δικαιώματα, και κάνει λόγο για «αντισημιτικό, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από την Anthropic να επιτρέψει την αυτόνομη στρατιωτική χρήση της Τεχνητής της Νοημοσύνης
Πιτ Χέγκσεθ 25.02.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από την Anthropic να επιτρέψει την αυτόνομη στρατιωτική χρήση της Τεχνητής της Νοημοσύνης

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιέζει την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic να αφαιρέσει τις προβλέψεις για μη χρήση για λόγους εσωτερικής επιτήρησης και για αυτόνομα όπλα ΑΙ

Σύνταξη
Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης
Λοίμωξη και αφυδάτωση 25.02.26

Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης

Παρά τα προβλήματα υγείας, ο 89χρονος Χάραλντ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει το παράδειγμα της εξαδέλφης του, βασίλισσας Μαργαρίτας Β΄ της Δανίας, που παραιτήθηκε σε ηλικία 83 ετών.

Σύνταξη
Ο Τραμπ «ανησυχεί» για την υγεία των Γροιλανδών – Αλλά ξεχνάει τους Αμερικανούς που παιδεύονται πιο πολύ
Εκ του πονηρού 25.02.26

Ο Τραμπ «ανησυχεί» για την υγεία των Γροιλανδών – Αλλά ξεχνάει τους Αμερικανούς που παιδεύονται πιο πολύ

Ο Τραμπ δεν έχει ξεχάσει τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία. Το νέο επιχείρημα είναι ότι οι κάτοικοι στερούνται περίθαλψης. Κι ας απολαμβάνουν υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμες στους Αμερικανούς της επαρχίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»
Champions League 25.02.26

Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν και στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ για να μπει στην πρόκριση.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία μας, παλέψαμε όλα τα ματς» – Η εξήγηση για Ποντένσε
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία μας, παλέψαμε όλα τα ματς» – Η εξήγηση για Ποντένσε

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν και απένειμε εύσημα στους παίκτες του για την προσπάθεια που έκαναν όλη τη χρονιά. Τι είπε για τον Ποντένσε.

Σύνταξη
