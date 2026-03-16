Πυρκαγιά μετά από επίθεση με drone στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι Φουτζάιρα στα ΗΑΕ
Μετά την επίθεση οι εργασίες φόρτωσης πετρελαίου φέρεται να έχουν ανασταλεί
Επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά στη σημαντική βιομηχανική ζώνη πετρελαίου της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας σήμερα, 17η ημέρα του πολέμου στο Ιράν, με την Τεχεράνη να συνεχίζει να πλήττει στόχους σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του ιρανικού εδάφους.
«Πυρκαγιά ξέσπασε στη βιομηχανική ζώνη πετρελαίου (…) έπειτα από επίθεση με drone, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες», επεσήμανε το γραφείο ενημέρωσης της Φουτζάιρα, διευκρινίζοντας ότι «συνεχίζονται» οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Στο μεταξύ δύο πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι οι εργασίες φόρτωσης πετρελαίου έχουν ανασταλεί.
Από το λιμάνι Φουτζάιρα, που βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν ακριβώς έξω από το Στενό του Χορμούζ, εξάγονται καθημερινά περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από την περιοχή Μουρμπάν των Εμιράτων, όγκος που αντιστοιχεί περίπου στο 1% της παγκόσμιας ζήτησης.
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που σημειώνονται προβλήματα στη Φουτζάιρα, η οποία έγινε στόχος πληγμάτων με drones και στη διάρκεια του σαββατοκύριακου.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις