Μήνυμα Λαριτζανί στις μουσουλμανικές χώρες: «Με ποια πλευρά είστε;»

Μήνυμα προς τον μουσουλμανικό κόσμο απηύθυνε ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί δηλώνοντας ότι το Ιράν παραμένει «ακλόνητο» στον αγώνα του κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή ο ιρανός ΥΠΕΞ ζητά από τα γειτονικά κράτη που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις και επιτρέπουν επιθέσεις κατά του Ιράν να διευκρινίσουν άμεσα τη θέση τους.

Ο Λαριτζάνι εξέφρασε την απογοήτευσή του για αυτό που χαρακτήρισε ως έλλειψη υποστήριξης από τις χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία, όταν το Ιράν δέχτηκε επίθεση.

«Ορισμένες χώρες προχώρησαν ακόμη πιο μακριά, κηρύσσοντας το Ιράν εχθρό τους απλώς και μόνο επειδή στόχευσε αμερικανικές βάσεις – καθώς και αμερικανικά και ισραηλινά συμφέροντα – που βρίσκονται εντός των εδαφών τους», δήλωσε ο Λαριτζανί.

Ο Λαριτζάνι δήλωσε ότι δεν μπορεί να «αναμένεται από το Ιράν να παραμείνει αδρανές με δεμένα χέρια», ενώ αμερικανικές βάσεις βρίσκονται σε γειτονικές χώρες.

«Η σημερινή αντιπαράθεση είναι, στην πραγματικότητα, μεταξύ της Αμερικής και του Ισραήλ από τη μία πλευρά, και του μουσουλμανικού Ιράν και των δυνάμεων της αντίστασης από την άλλη. Σε ποια πλευρά είστε, λοιπόν;», αναρωτήθηκε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Ο Λαριτζάνι κάλεσε σε ενότητα των μουσουλμάνων, τονίζοντας ότι το Ιράν δεν επιδιώκει «ηγεμονία» στην περιοχή.

«Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Αμερική δεν έχει καμία πίστη, και ότι το Ισραήλ είναι, στην πραγματικότητα, εχθρός σας», είπε.

Iran’s Larijani in a message to Muslims: To the Muslims around the world and to the governments of Islamic countries: 1- Iran was subjected to a deceptive American–Zionist aggression that occurred during negotiations, with the aim of dismantling Iran. This aggression led to the… pic.twitter.com/uOe5KcMrrB — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

Την ίδια στιγμή ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε πως οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν προκαλέσει τον θάνατο εκατοντάδων αμάχων στο Ιράν, ανάμεσα στους οποίους είναι και 200 παιδιά.

«Σύμφωνα με αναφορές, ορισμένα γειτονικά κράτη που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις και επιτρέπουν επιθέσεις κατά του Ιράν ενθαρρύνουν επίσης ενεργά αυτή τη σφαγή. Οι θέσεις τους πρέπει να διευκρινιστούν άμεσα», δήλωσε ο Αραγτσί.