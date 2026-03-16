Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
Ο Παναθηναϊκός μετακομίζει στο ΟΑΚΑ για τη σεζόν 2026-27
Ποδόσφαιρο 16 Μαρτίου 2026, 14:56

Ο Παναθηναϊκός θα αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ από τη σεζόν 2026-27, όπως ενημέρωσε η ίδια η πράσινη ΠΑΕ.

Ο Παναθηναϊκός θα «μετακομίσει» από την επόμενη σεζόν στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου θα διεξάγονται όλοι οι αγώνες των Πράσινων σε Ελλάδα και Ευρώπη μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στον Βοτανικό.

Όπως έγινε γνωστό από την ενημέρωση της Πράσινης ΠΑΕ, το «Τριφύλλι» θα αφήσει το «Απόστολος Νικολαΐδης» και όλοι οι αγώνες από τη σεζόν 2026-2027 θα πραγματοποιούνται στο ΟΑΚΑ.

Υπενθυμίζεται ότι τη φετινή σεζόν ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ για τα ματς του Europa League, ενώ για τη Stoiximan Super League οι Πράσινοι παίζουν στη Λεωφόρο.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Ο Παναθηναϊκός τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο, τελευταία σεζόν πριν τη μόνιμη εγκατάσταση στο νέο υπερσύγχρονο γήπεδο μας, θα χρησιμοποιήσει ως έδρα του σε όλες τις διοργανώσεις το Ολυμπιακό Στάδιο «Σπύρος Λούης». Η απόφαση αυτή στηρίχθηκε στους εξής βασικούς πυλώνες:

Βάσει του αριθμού των εισιτηρίων διαρκείας της τρέχουσας σεζόν, του ενδιαφέροντος του κόσμου και βέβαια των αγωνιστικών απαιτήσεων, το ανακαινισμένο Ολυμπιακό Στάδιο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συνόλου του Συλλόγου.

Δίνεται η δυνατότητα σε πολλαπλάσιο αριθμό φιλάθλων του Παναθηναϊκού να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εισιτηρίου διαρκείας στο νέο μας ποδοσφαιρικό γήπεδο. Κι αυτό γιατί υπό προϋποθέσεις, όσοι αποκτήσουν διαρκείας τη σεζόν 2026-27, θα έχουν προτεραιότητα στην αγορά κάρτας διαρκείας της πρώτης σεζόν στο νέο μας σπίτι, την αγωνιστική περίοδο 2027-28!

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στον τρόπο απόκτησης διαρκείας για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα προκύψουν δύο προνομιούχες κατηγορίες κατόχων διαρκείας.

Το πρώτο γκρουπ προτεραιότητας θα αφορά όσους έχουν διαρκείας στην τρέχουσα περίοδο (2025-26) και θα αποκτήσουν και την επόμενη σεζόν (2026-27).

Το δεύτερο γκρουπ προτεραιότητας θα αφορά όσους αγοράσουν διαρκείας την επόμενη σεζόν (2026-27), έχοντας παράλληλα προβεί έως τις 31 Μαΐου 2026 σε εγγραφή τους ως μέλη του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου (Ερασιτέχνη).

Η βάση του Συλλόγου μας, ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική χάρη στον κόσμο που θα σταθεί στο πλευρό της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Η απαραίτητη προϋπόθεση της εγγραφής ως μέλους του Α.Ο. προκειμένου να αποκτηθεί διαρκείας στην ΠΑΕ, αλλά και η σταθερή απόδοση των 5 ευρώ ανά απλό εισιτήριο αγώνα, θα προσφέρει στη «μάνα του λόχου» ακόμα μεγαλύτερα έσοδα, αυξάνοντας έτσι τη δυνατότητα ενίσχυσης των τμημάτων του Συλλόγου. Ήδη με τη διαρκή αρωγή της διοίκησης της ΠΑΕ, ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος βιώνει αγωνιστική αναγέννηση, διατηρώντας δικαίως το χαρακτηρισμό του πολυαθλητικού Συλλόγου που ιστορικά αποτέλεσε τη βάση της δημοφιλίας του!

Στις βασικές προτεραιότητες της ΠΑΕ ανήκει η απόδοση τιμών στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, το γήπεδο της Λεωφόρου. Ήδη βρισκόμαστε σε πλήρη ανάπτυξη ενός συνολικού σχεδιασμού που περιλαμβάνει φιλικό παιχνίδι, κοινωνικές εκδηλώσεις και μια σειρά ενεργειών που θα κρατήσουν άσβεστη τη μνήμη του «Απόστολος Νικολαΐδης».

Πληθωρισμός: Ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παγκόσμια ακρίβεια

«Αταμάν, το μετάνιωσες;»
Euroleague 16.03.26

«Αταμάν, το μετάνιωσες;»

Στη Σερβία γίνεται ειδική αναφορά στον Εργκίν Αταμάν σχετικά με την απόφαση του για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν...

Άρης: Η ομιλία του Γρηγορίου – Τι είπε στους παίκτες μετά τη νέα γκέλα στο πρωτάθλημα
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Η ομιλία του Γρηγοριού στους παίκτες του Άρη - Τι είπε μετά τη νέα γκέλα στο πρωτάθλημα

Ο Μιχάλης Γρηγορίου έθεσε τους παίκτες του Άρη προ των ευθυνών τους προκειμένου να αποδώσουν σύμφωνα με τις πραγματικές τους δυνατότητες στο υπόλοιπο της σεζόν.

Μιλγουόκι Μπακς – Ιντιάνα Πέισερς 134-123: «Καθάρισε» ο κυρίαρχος Αντετοκούνμπο, αλλά αποχώρησε τραυματίας (vid)
Μπάσκετ 16.03.26

Μιλγουόκι Μπακς – Ιντιάνα Πέισερς 134-123: «Καθάρισε» ο κυρίαρχος Αντετοκούνμπο, αλλά αποχώρησε τραυματίας (vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, καθώς επικράτησαν των Ιντιάνα Πέισερς με 134-123 – Τραυματίστηκε ξανά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα.

Μεγάλη «μάχη» για το 5-8 της Super League: Πέντε ομάδες για τρεις θέσεις – Το πρόγραμμα στο φινάλε
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Μεγάλη «μάχη» για το 5-8 της Super League: Πέντε ομάδες για τρεις θέσεις – Το πρόγραμμα στο φινάλε

Ο Λεβαδειακός έχει «κλειδώσει» θέση στο 5-8 της Super League όμως Άρης, ΟΦΗ, Ατρόμητος, Βόλος και Κηφισιά θα δώσουν… τελικούς την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Τα κριτήρια ισοβαθμίας.

«Μειώνει» την απόφαση του Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές και παραπέμπει στη… Δικαιοσύνη ο Π. Μαρινάκης
Δίκη Predator 16.03.26

«Μειώνει» την απόφαση του Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές και παραπέμπει στη… Δικαιοσύνη ο Π. Μαρινάκης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να απαντήσει στην αποκαλυπτική δήλωση του Ταλ Ντίλιαν για την πώληση του κατασκοπευτικού λογισμικού μόνο σε κυβερνήσεις, παραπέμποντας στο πόρισμα του Αρείου Πάγου που δεν παράγει κανένα δεδικασμένο

Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
Επιστήμες 16.03.26

Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον

Ομάδα επιστημόνων ανέπτυξε μέθοδο που αξιοποιεί τη δύναμη των βακτηρίων για να μετατρέψει πλαστικά απορρίμματα στην ουσία λεβοντόπα (L-DOPA), ένα φάρμακο για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου.

Καταφύγιο προσωρινής φιλοξενίας για αδέσποτα ζώα συντροφιάς δημιουργείται στο Δήμο Μαλεβιζίου
Φροντίδα 16.03.26

Καταφύγιο προσωρινής φιλοξενίας για αδέσποτα ζώα συντροφιάς δημιουργείται στο Δήμο Μαλεβιζίου

Προβλέπεται η δημιουργία 40 ειδικών οικίσκων φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μαλεβιζίου, καθώς και η διαμόρφωση κτιρίου διοίκησης και ενός πλήρως εξοπλισμένου κτηνιατρείου.

Ο Νικολά Σαρκοζί ξαναβρίσκεται στο εδώλιο σε νέα δίκη για την υπόθεση διαφθοράς
Σχέσεις με Λιβύη 16.03.26

Ο Νικολά Σαρκοζί ξαναβρίσκεται στο εδώλιο σε νέα δίκη για την υπόθεση διαφθοράς

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος φυλακίστηκε πέρυσι για εγκληματική συνωμοσία, θα δικαστεί στο Εφετείο του Παρισιού για τέσσερις κατηγορίες

Κινέζοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δημιούργησαν το περιβόητο «εξαγωνικό διαμάντι»
«Εύρηκα» 16.03.26

Κινέζοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δημιούργησαν το περιβόητο «εξαγωνικό διαμάντι»

Το εξαγωγικό διαμάντι, το οποίο πιστεύεται ότι σχηματίζεται από προσκρούσεις μετεωριτών, εκτιμάται ότι είναι ακόμα πιο σκληρό από το συνηθισμένο «κυβικό διαμάντι».

Τυχεροπούλου: Το 2020 ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει
Σκάνδαλο 16.03.26

Τυχεροπούλου: Το 2020 ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου, με την κατάθεσή της στη δίκη δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταδεικνύει το πάρτι των παράνομων επιδοτήσεων που γίνονταν στον Οργανισμό και ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Αντιμέτωποι με κακούργημα Παναγόπουλος, Στρατινάκη και Γεωργίου – Αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων
Νέα δικογραφία 16.03.26

Αντιμέτωποι με κακούργημα Παναγόπουλος, Στρατινάκη και Γεωργίου – Αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, η πρώην γγ του υπουργείου Εργασίας Άννα Στρατινάκη και ο εκπρόσωπος εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέας Γεωργίου φέρονται να μην είχαν δηλώσει μεγάλα χρηματικά ποσά

Ποια είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ που «σάρωσε» στα Όσκαρ;
Α΄ Γυναικείος Ρόλος 16.03.26

Ποια είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ που «σάρωσε» στα Όσκαρ;

Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ κατέκτησε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου στα 98α Βραβεία της Ακαδημίας για την ερμηνεία της στο «Hamnet», σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και προσωπικές αναφορές

Δένδιας: Δημιουργούμε θόλο προστασίας στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών
ΥΕΘΑ 16.03.26

Δένδιας: Δημιουργούμε θόλο προστασίας στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισήμανε πως «το αγαθό της ασφάλειας, το οποίο θα παρέχεται στην ελληνική κοινωνία, θα είναι ίσως, σε αυτή τη φάση, το πιο απαραίτητο από ποτέ»

Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του
Ελλάδα 16.03.26

Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του

Ο Πίτερ Βίτενμπεργκ ήταν ένας από τους εθελοντές που δικάστηκαν για ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες, σε μια υπόθεση που έμεινε γνωστή διεθνώς ως η δίκη των «24 της Λέσβου»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων υπέγραψε την Αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών
Αυτοδιοίκηση 16.03.26

Ο Δήμαρχος Αθηναίων υπέγραψε την Αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών

Χάρης Δούκας: «H Αθήνα που χτίζουμε είναι μια πόλη όπου καμία γυναίκα δεν μένει αόρατη, κανείς άνθρωπος δεν μένει πίσω και κανένα δικαίωμα δεν θεωρείται δεδομένο».

Γεραπετρίτης: Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο – Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο
Μέση Ανατολή 16.03.26

«Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο - Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο», λέει ο Γεραπετρίτης

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην οποία όπως είπε συμμετέχουν μόνο δύο κράτη μέλη της Ένωσης

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

