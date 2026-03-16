Κινέζοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δημιούργησαν το περιβόητο «εξαγωνικό διαμάντι»
Το εξαγωγικό διαμάντι, το οποίο πιστεύεται ότι σχηματίζεται από προσκρούσεις μετεωριτών, εκτιμάται ότι είναι ακόμα πιο σκληρό από το συνηθισμένο «κυβικό διαμάντι».
Ερευνητική ομάδα στην Κίνα υποστηρίζει ότι απέδειξε την ύπαρξη του «εξαγωνικού διαμαντιού», μιας εξωτικής παραλλαγής των συνηθισμένων διαμαντιών που ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν μύθο.
Το διαμάντι, το σκληρότερο φυσικό υλικό, αποτελείται από άτομα άνθρακα που διατάσσονται σε κύβους. Το εξαγωνικό διαμάντι αποτελείται κι αυτό από καθαρό άνθρακα, όμως τα άτομά του διατάσσονται σε εξάγωνα, σαν κηρύθρα κυψέλης.
Θεωρητικοί υπολογισμοί υποδεικνύουν ότι το υλικό αυτό, εφόσον όντως υπάρχει, θα ήταν ακόμα πιο σκληρό από τα συνηθισμένα «κυβικά διαμάντια».
H ύπαρξη του εξαγωνικού διαμαντιού προβλέφθηκε αρχικά το 1962 από αμερικανούς φυσικούς, οι οποίοι υπολόγιζαν ότι το θεωρητικό υλικό θα ήταν περισσότερο από 50% σκληρότερο από τα απλά διαμάντια.
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1967, ερευνητές του Χάρβαρντ υποστήριξαν ότι εντόπισαν μικροσκοπικά διαμάντια στην περιοχή του Κρατήρα του Μετεώρου στην Αριζόνα, έναν από τους διασημότερους κρατήρες πρόσκρουσης στον κόσμο. Το σκεπτικό ήταν ότι η δύναμη της πρόσκρουσης μετέτρεψε σε εξαγωνικά διαμάντια τον γραφίτη –μια άλλη μορφή καθαρού άνθρακα- που κρυβόταν μέσα στον μετεωρίτη.
Οι ερευνητές βάφτισαν το περίεργο ορυκτό «λονστεϊλίτη», προς τιμήν της βρετανίδας κρυσταλλογράφου Κάθλιν Λόνστεϊλ, της πρώτης γυναίκας μέλους της Βασιλικής Εταιρείας Επιστημών της Βρετανίας.
Έκτοτε, λονστεϊλίτες φέρονται να ανιχνεύθηκαν και σε άλλους μετεωρίτες, ή ακόμα και να δημιουργήθηκαν στο εργαστήριο. Στα περισσότερα όμως δείγματα υπήρχαν και μικρές ποσότητες γραφίτη και κυβικών διαμαντιών, κάτι που δημιούργησε αβεβαιότητα για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων (ο χαρακτηρισμός του υλικού γίνεται συνήθως με την τεχνική της περίθλασης ακτίνων Χ.
Έπειτα από δεκαετίες διαφωνίας, ορισμένοι φυσικοί συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να αμφιβάλλουν ότι το εξαγωνικό διαμάντι όντως υπάρχει.
Η νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύεται στο Nature, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τσεντσόου στην Κίνα αναφέρουν ότι παρήγαγαν κρυστάλλους λονστεϊλίτη, μεγέθους έως 1,5 χιλιοστών, χρησιμοποιώντας ένα αμόνι από καρβίδιο του βολφραμίου –ένα εξαιρετικά σκληρό υλικό- για να εκθέσουν δείγματα γραφίτη σε πίεση 200.000 ατμοσφαιρών σε θερμοκρασίες 1.300-1.900 βαθμών Κελσίου.
Τα ευρήματα δείχνουν να επιβεβαιώνουν μελέτη του 2025, επίσης στο Nature, η οποία υποστήριζε ότι δημιούργησε εξαγωνικά διαμάντια με παρόμοιες τεχνικές.
Οι συντάκτες της νέας δημοσίευσης γράφουν ότι «δομικές και φασματοσκοπικές αναλύσεις, οι οποίες υποστηρίζονται από μεγάλης κλίμακας προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής, επιβεβαιώνουν χωρίς αμφιβολία την ταυτότητα του HD (εξαγωνικού διαμαντιού)».
Τα ευρήματα, προσθέτουν οι ερευνητές, ίσως ανοίγουν το δρόμο για μαζική παραγωγή εξαγωνικών διαμαντιών, τα οποία θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τα κυβικά διαμάντια σε εργαλεία κοπής και να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα ψύξης και κβαντικούς αισθητήρες, μεταξύ άλλων πιθανών εφαρμογών.
