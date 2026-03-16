Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
16.03.2026 | 19:38
Σεισμός τώρα στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης
Ελλάδα 16 Μαρτίου 2026, 21:51

Οι νεαροί πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Χανίων λίγο πριν τις 11:00 το πρωί, προκειμένου να απολογηθούν για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Ελεύθερα με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και τα έξι άτομα που κατηγορούνται για την υπόθεση βιασμού ανήλικης στα Χανιά.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι 6 νεαροί αφέθηκαν ελεύθεροι με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση στο ΑΤ της περιοχής τους και χρηματικές εγγυήσεις.

«Από τα στοιχεία δεν αποδεικνύεται βιασμός»

Σε δήλωση του ο δικηγόρος τριών εκ των κατηγορουμένων κ. Γιώργος Φραντζεσκάκης τόνισε πως όλα τα ευρήματα και τα στοιχεία ενισχύουν όσα κατέθεσαν οι κατηγορούμενοι ότι δεν έπραξαν τίποτα από αυτά για τα οποία κατηγορούνται.

«Η ποινική δίωξη όπως ασκήθηκε είναι υπερβολική, από κανένα στοιχείο και το βιντεοληπτικό υλικό δεν αποδεικνύεται ο βιασμός» σημείωσε ο δικηγόρος δύο εκ των κατηγορουμένων, κ. Σταύρος Ζαγκανάς ενώ ανέφερε ότι οτιδήποτε έγινε, έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της κοπέλας.

Τέλος, ο δικηγόρος Ραφαήλ Λακκιωτάκης υπογράμμισε ότι για έναν από τους ανήλικους επιβλήθηκε ο όρος της επιμέλειας.

Η καταγγελία

Το περιστατικό καταγγέλθηκε από δύο ανήλικες, μια 17χρονη Ελληνίδα και μια 16χρονη από τη Βουλγαρία. Όπως υποστήριξαν, τα μεσάνυχτα της Πέμπτης μεταφέρθηκαν αρχικά σε δωμάτιο τουριστικού καταλύματος και στη συνέχεια σε σπίτι στα Χανιά. Στο σπίτι αυτό η 16χρονη φέρεται να συνευρέθηκε ερωτικά με έναν 18χρονο Βούλγαρο με τη θέλησή της, ωστόσο -σύμφωνα με την καταγγελία- βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Η 17χρονη Ελληνίδα ωστόσο, κατήγγειλε ότι στο ίδιο σπίτι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από πέντε άνδρες: έναν 15χρονο και έναν 18χρονο από τη Βουλγαρία, καθώς και τρεις Έλληνες ηλικίας 17, 21 και 27 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 17χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε την πράξη με το κινητό του τηλέφωνο. Επίσης συνελήφθη και ένας ακόμη 21χρονος, ο οποίος -σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης- δεν συμμετείχε στον βιασμό, αλλά φέρεται να προχωρήσει σε απρεπείς εκφράσεις.

Οι πέντε φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν, ενώ συνελήφθη και ένας ακόμη 21χρονος, ο οποίος – σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης – δεν συμμετείχε στον βιασμό, αλλά φέρεται να την προσέβαλε με χειρονομίες.

Παράλληλα, συνελήφθησαν τρεις κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, καθώς και μία ανήλικη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Κόσμος
Το Ιράν διαψεύδει ξανά ότι ζήτησε συμφωνία με τις ΗΠΑ

Κηφισιά: Συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία 50χρονος επιχειρηματίας πρώην σύντροφος πασίγνωστης ηθοποιού
Κηφισιά 16.03.26

Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του 50χρονου στην Κηφισιά εντοπίστηκαν αμφορείς που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Θρήνος στην κηδεία του 18χρονου που σκοτώθηκε στον Πύργο – Τον αποχαιρέτησαν με λευκά μπαλόνια
Ελλάδα 16.03.26

Κρατώντας λουλούδια και λευκά μπαλόνια, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, συμμαθητές και συμπαίκτες του 18χρονου βρέθηκαν στο κοιμητήριο όπου κηδεύτηκε ο νεαρός πρωταθλητής του beach volley

Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει η μητέρα του 20χρονου – «Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που στέρησε το παιδί μου»
Θεσσαλονίκη 16.03.26

Η μητέρα του αδικοχαμένου οπαδού του ΠΑΟΚ ζητεί από τα ΜΜΕ να σταματήσουν την αναπαραγωγή του βίντεο του Κλεομένη που χάνει τις αισθήσεις του

Θεσσαλονίκη: Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε άλλον οδηγό
Ελλάδα 16.03.26

Όπως αναφέρει ο ΟΑΣΘ σε σχετική ανακοίνωσή του ο οδηγός παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο, με το ερώτημα της απόλυσης, μετά το επεισόδιο με άλλο οδηγό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Η πρέσβης της Εσθονίας επέβαινε στο σκάφος της Frontex που βυθίστηκε στο Καστελόριζο – Πέντε τραυματίες
Ελλάδα 16.03.26

Το σκάφος της Frontex από την Εσθονία ανατράπηκε και βυθίστηκε στο Καστελόριζο με συνέπεια τα πέντε άτομα που επέβαιναν να τραυματιστούν - Ανάμεσά τους είναι η πρέσβης της Εσθονίας και ένα στέλεχος του Λιμενικού

ΓΣΕΕ: Η πρώτη αντίδραση Παναγόπουλου για τα αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων – «Στημένη υπόθεση»
Εξελίξεις 16.03.26

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, επαναλαμβάνει πως «δεν έχει να φοβηθεί τίποτα» και λέει πως θα παρουσιάσει στοιχεία «γι΄αυτή τη στημένη υπόθεση» τις επόμενες μέρες.

Τροχαία: Συνελήφθησαν 15 οδηγοί και αφαιρέθηκε το δίπλωμα σε άλλους 1.010 – 4.970 παραβάσεις το τετραήμερο στην Αττική
Ελλάδα 16.03.26

Ειδική εξόρμηση πραγματοποίησε η Τροχαία στην Αττική από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι σήμερα το πρωί διενεργώντας περισσότερους από 25.600 ελέγχους σε κεντρικούς οδικούς άξονες

Πέθανε ο Π. Αραμπατζής που είχε δωρίσει 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου – Μηνύματα Ανδρουλάκη, Σακελλαροπούλου
Θλίψη 16.03.26

Ο Παναγιώτης Αραμπατζής και η σύζυγός του, Σωτηρία, μετανάστες για πολλά χρόνια στη Γερμανία εργάστηκαν σκληρά και συγκέντρωσαν τις οικονομίες τους, τις οποίες σκέφτηκαν να αφήσουν στον τόπο τους για να βοηθήσουν τους συντοπίτες τους

Η Διεθνής Αμνηστία ζητά να κατηγορηθούν οι ΗΠΑ για το χτύπημα στο Δημοτικό του Ιράν
Κόσμος 16.03.26

Με δημοσίευμά της η Διεθνής Αμνηστία ζητά λογοδοσία από πλευράς ΗΠΑ για το χτύπημα σε δημοτικό σχολείο της Μινάμπ του Ιράν, όπου μαθητές, μαθήτριες, γονείς και δάσκαλοι σκοτώθηκαν από αμερικανικό χτύπημα

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για λίγα δευτερόλεπτα – Ηχητικό ντοκουμέντο
The Telegraph 16.03.26

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε βγει για λίγο από το κτίριο που έπληξε το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ, και μέλη της οικογένειάς του. Η περιγραφή είναι από Ιρανό αξιωματούχο.

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο εξ αναβολής παιχνίδι
Μπάσκετ 16.03.26

Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν Μπαρτζώκας και Γιασικεβίτσιους στο εξ αναβολής παιχνίδι Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αρνούνται την εμπλοκή στον πόλεμο στο Ιράν – Αιτία, η ερμηνεία του Τραμπ για τη συμμαχία
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

«Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος. Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς», δήλωσε το Βερολίνο, αντικατοπτρίζοντας τον ρόλο του ΝΑΤΟ ως συμμαχίας. Για τον Τραμπ όμως η άρνηση να πάνε στο Ορμούζ ισοδυναμεί με άρνηση συνδρομής.

Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία
Οικονομικές Ειδήσεις 16.03.26

Σε εκδήλωση για τον Αναπτυξιακό Νόμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε λύση για το ενεργειακό κόστος σε 15 ημέρες – Νέα κίνητρα για επενδύσεις ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Κηφισιά: Συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία 50χρονος επιχειρηματίας πρώην σύντροφος πασίγνωστης ηθοποιού
Κηφισιά 16.03.26

Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του 50χρονου στην Κηφισιά εντοπίστηκαν αμφορείς που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Ανδρουλάκης: Μαζί μπορούμε να ξαναδώσουμε δύναμη στη Δημοκρατική Παράταξη και προοπτική στη χώρα
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 16.03.26

«Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξει σελίδα η πατρίδα μας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο της μεγάλης συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές ανάδειξης συνέδρων του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Προς το παρόν αποκλείεται η επέκταση της εντολής της επιχείρησης «AΣΠΙΔΕΣ» στο Ορμούζ, δήλωσε η Κάγια Κάλας
Κόσμος 16.03.26

Η Κάγια Κάλας αποκλείει την εμπλοκή της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» πέραν της Ερυθράς. Οι ΥΠΕΞ της EE εξέφρασαν «σαφή επιθυμία» να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή «ASPIDES» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Θρήνος στην κηδεία του 18χρονου που σκοτώθηκε στον Πύργο – Τον αποχαιρέτησαν με λευκά μπαλόνια
Ελλάδα 16.03.26

Κρατώντας λουλούδια και λευκά μπαλόνια, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, συμμαθητές και συμπαίκτες του 18χρονου βρέθηκαν στο κοιμητήριο όπου κηδεύτηκε ο νεαρός πρωταθλητής του beach volley

Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» των ΗΠΑ, η αντιπαλότητα Τουρκίας – Ισραήλ και οι γεωπολιτικοί στόχοι της Άγκυρας
Διπλωματία 16.03.26

Η Τουρκία διαθέτει «ένα διπλωματικό πλεονέκτημα που λίγες χώρες έχουν: να μιλά ταυτόχρονα με όλους χωρίς να ταυτίζεται πλήρως με κανέναν» σημειώνει στο in ο Αθανάσιος Πλατιάς.

Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει η μητέρα του 20χρονου – «Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που στέρησε το παιδί μου»
Θεσσαλονίκη 16.03.26

Η μητέρα του αδικοχαμένου οπαδού του ΠΑΟΚ ζητεί από τα ΜΜΕ να σταματήσουν την αναπαραγωγή του βίντεο του Κλεομένη που χάνει τις αισθήσεις του

Ισπανία: Αντιστέκεται στα πολεμικά κελεύσματα – Δεν αυξάνει τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ
Η βάση του 2% 16.03.26

Παρά το γεγονός πως η εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία δύο χρόνια η Ισπανία αντιστέκεται στην «οικονομία του πολέμου» διατηρώντας στα ίδια επίπεδα τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ.

Στράτος Ιωακείμ
Θεσσαλονίκη: Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε άλλον οδηγό
Ελλάδα 16.03.26

Όπως αναφέρει ο ΟΑΣΘ σε σχετική ανακοίνωσή του ο οδηγός παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο, με το ερώτημα της απόλυσης, μετά το επεισόδιο με άλλο οδηγό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Τραμπ: Οι σύμμαχοι πρέπει να έρθουν στα Στενά του Ορμούζ – Έχουμε κάνει τόσα πολλά γι’ αυτούς
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Υποβαθμίζοντας τον κίνδυνο διεύρυνσης του πολέμου, επέμεινε ότι οι σύμμαχοι πρέπει να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις στο Ορμούζ. Επέμεινε ότι δεν δείχνουν αλληλεγγύη στις ΗΠΑ, τώρα που τους χρειάζεται.

Παναθηναϊκός: Επέκτεινε το συμβόλαιο του Κάτρη ως το 2030
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου του Γιώργου Κάτρη. Ο Έλληνας αμυντικός «εξαργύρωσε» τις πολύ καλές εμφανίσειςτου υπογράφοντας νέο συμβόλαιό του, με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2030.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

