Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης

Ελεύθερα με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και τα έξι άτομα που κατηγορούνται για την υπόθεση βιασμού ανήλικης στα Χανιά.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι 6 νεαροί αφέθηκαν ελεύθεροι με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση στο ΑΤ της περιοχής τους και χρηματικές εγγυήσεις.

«Από τα στοιχεία δεν αποδεικνύεται βιασμός»

Σε δήλωση του ο δικηγόρος τριών εκ των κατηγορουμένων κ. Γιώργος Φραντζεσκάκης τόνισε πως όλα τα ευρήματα και τα στοιχεία ενισχύουν όσα κατέθεσαν οι κατηγορούμενοι ότι δεν έπραξαν τίποτα από αυτά για τα οποία κατηγορούνται.

«Η ποινική δίωξη όπως ασκήθηκε είναι υπερβολική, από κανένα στοιχείο και το βιντεοληπτικό υλικό δεν αποδεικνύεται ο βιασμός» σημείωσε ο δικηγόρος δύο εκ των κατηγορουμένων, κ. Σταύρος Ζαγκανάς ενώ ανέφερε ότι οτιδήποτε έγινε, έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της κοπέλας.

Τέλος, ο δικηγόρος Ραφαήλ Λακκιωτάκης υπογράμμισε ότι για έναν από τους ανήλικους επιβλήθηκε ο όρος της επιμέλειας.

Η καταγγελία

Το περιστατικό καταγγέλθηκε από δύο ανήλικες, μια 17χρονη Ελληνίδα και μια 16χρονη από τη Βουλγαρία. Όπως υποστήριξαν, τα μεσάνυχτα της Πέμπτης μεταφέρθηκαν αρχικά σε δωμάτιο τουριστικού καταλύματος και στη συνέχεια σε σπίτι στα Χανιά. Στο σπίτι αυτό η 16χρονη φέρεται να συνευρέθηκε ερωτικά με έναν 18χρονο Βούλγαρο με τη θέλησή της, ωστόσο -σύμφωνα με την καταγγελία- βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Η 17χρονη Ελληνίδα ωστόσο, κατήγγειλε ότι στο ίδιο σπίτι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από πέντε άνδρες: έναν 15χρονο και έναν 18χρονο από τη Βουλγαρία, καθώς και τρεις Έλληνες ηλικίας 17, 21 και 27 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 17χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε την πράξη με το κινητό του τηλέφωνο. Επίσης συνελήφθη και ένας ακόμη 21χρονος, ο οποίος -σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης- δεν συμμετείχε στον βιασμό, αλλά φέρεται να προχωρήσει σε απρεπείς εκφράσεις.

Οι πέντε φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν, ενώ συνελήφθη και ένας ακόμη 21χρονος, ο οποίος – σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης – δεν συμμετείχε στον βιασμό, αλλά φέρεται να την προσέβαλε με χειρονομίες.

Παράλληλα, συνελήφθησαν τρεις κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, καθώς και μία ανήλικη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.