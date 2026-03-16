Γνώριμοι των Αρχών οι συλληφθέντες για τον ομαδικό βιασμό στην Κρήτη
Οι ανήλικοι κατηγορούμενοι για τον ομαδικό βιασμό οδηγήθηκαν στον ανακριτή, ενώ έχουν συλληφθεί και οι μητέρες των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας τους.
Γνώριμοι των Αρχών για διάφορα αδικήματα φέρεται να είναι πέντε από τους συλληφθέντες, για τον καταγγελόμενο ομαδικό βιασμό σε βαρος της 17χρονης, στην Κρήτη.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του in, ο 17χρονος έχει συλληφθεί δύο φορές ενώ ήταν μόλις 15 ετών και είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βαρος του για κλοπή κατά συναυτουργία.
Σε βαρος του 16χρονου συλληφθέντα, πριν μερικούς μήνες και συγκεκριμένα, στις 12 Ιανουαρίου 2026 είχε σχηματιστεί δικογραφία για σύσταση συμμορίας και κλοπές.
Ο 21χρονος είχε συλληφθεί τρεις φορές κατά το παρελθον για ναρκωτικά.
Ο δεύτερος κατηγορούμενος 21 ετών είχε συλληφθεί το περασμένο καλοκαίρι για ενδοοικογενειακή βία σε βαρος της συντρόφου του.
Τέλος, ο 27χρονος κατηγορούμενος είχε συλληφθεί 9 φορές στο παρελθόν, αφού είχε απασχολήσει τις Αρχές για κλοπές και παραβάσεις του ΚΟΚ.
Βαρύ κατηγορητήριο
Υπενθυμίζεται ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνται για βιασμό με απειλή, σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραιότητας, γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση παθόντος, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πορνογραφία ανηλίκων, κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, παραβίαση τηλεφωνικών συνομιλιών και νόμου περί ναρκωτικών.
Παράλληλα, έχουν συλληφθεί και οι μητέρες των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας τους.
