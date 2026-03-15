ΑΕΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο

Γνωστή έγινε η εντεκάδα της ΑΕΚ για το παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο όπου ο Μάρκο Νίκολιτς προχωρά σε τρεις αλλαγές σε σχέση με την Τσέλιε. Πήλιος, Πινέδα και Γκατσίνοβιτς μένουν στον πάγκο, με Πενράις, Μάνταλο και Λιούμπισιτς να παίρνουν τις θέσεις τους.

Ο Στρακόσα παραμένει κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πενράις στην άμυνα. Μαρίν και Μάνταλος θα είναι στον άξονα, Κοϊτά, Λιούμπιτσιτς στα άκρα και οι Γιόβιτς, Βάργκα στην επίθεση.

Συνοπτικά η εντεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Μάνταλος, Κοϊτά, Λιούμπισιτς, Γιόβιτς, Βάργκα

Στον πάγκο: Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Πινέδα, Περέιρα, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον και Ζίνι.

Η εντεκάδα του Ατρόμητου: Γκουγκεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Καραμάνης, Ουκάκι, Γιουμπιτάνα, Κίνι, Ούρονεν, Μήτογλου, Μπάκου, Τσούμπερ, Μουτουσαμί

Στον πάγκο: Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Φαν Βέερτ, Πνευμονίδης, Παπαδόπουλος, Τσαντίλας, Αμπαρτζίδης, Τσιλούλης, Τσακμάκης, Τζοβάρας.