Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο ματς με τον Λεβαδειακό (pic)
Αυτές είναι οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδειακό - Επιστρέφει ως βασικός ο Κωνσταντέλιας μετά τον τραυματισμό του.
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στην Τούμπα (18:00) και θέλει νίκη για να παραμείνει σε τροχιά κορυφής στη Super League, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την εντεκάδα, στην οποία βρίσκεται για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.
Ο Τσιφτσής είναι κάτω από τα δοκάρια για τους «ασπρόμαυρους» και στην άμυνα οι Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν και Μπάμπα. Στον άξονα ξεκινούν οι Ζαφείρης, Οζντόεφ, στην κορυφή της επίθεσης ο Γερεμέγεφ και τριάδα πίσω του οι Χατσίδης, Κωνσταντέλιας και Τάισον.
Συνοπτικά η εντεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντρες, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.
Στον πάγκο: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Καμαρά, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ, Μύθου
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό στο γήπεδο της Τούμπας. #PreGame #PAOKLEV #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/NkjkGxjkm6
— PAOK FC (@PAOK_FC) March 15, 2026
Η εντεκάδα του Λεβαδειακού: Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Άμπου Χάνα, Φίλων, Κορνέζος, Βήχος, Τσοκάι, Πεντρόσο, Μπάλτσι, Λαγιούς, Όζμπολτ
