Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο ματς με τον Λεβαδειακό (pic)

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στην Τούμπα (18:00) και θέλει νίκη για να παραμείνει σε τροχιά κορυφής στη Super League, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την εντεκάδα, στην οποία βρίσκεται για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Ο Τσιφτσής είναι κάτω από τα δοκάρια για τους «ασπρόμαυρους» και στην άμυνα οι Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν και Μπάμπα. Στον άξονα ξεκινούν οι Ζαφείρης, Οζντόεφ, στην κορυφή της επίθεσης ο Γερεμέγεφ και τριάδα πίσω του οι Χατσίδης, Κωνσταντέλιας και Τάισον.

Στον πάγκο: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Καμαρά, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ, Μύθου

Η εντεκάδα του Λεβαδειακού: Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Άμπου Χάνα, Φίλων, Κορνέζος, Βήχος, Τσοκάι, Πεντρόσο, Μπάλτσι, Λαγιούς, Όζμπολτ