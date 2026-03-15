Μετά την εξασφάλιση του πρωταθλήματος και της ανόδου, οι υποχρεώσεις της ομάδας ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα συνεχίστηκαν. Ο Ολυμπιακός, που την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησε με 5-0 του Εθνικού και «σφράγισε» και μαθηματικά την κορυφή, συνέχισε με μία ακόμη επιβλητική εμφάνιση.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή (15/3), η ομάδα του Τάσου Φλέγγα αντιμετώπισε εκτός έδρας τον Άγιο Θωμά στο Δημοτικό Γήπεδο Ζωγράφου, για τη 12η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με 11-0, συνεχίζοντας την εξαιρετική τους πορεία στο πρωτάθλημα και πέτυχαν την 12η νίκη τους ισάριθμα ματς.

Ο Ολυμπιακός επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του και άνοιξε το σκορ στο 6’ με την Τζανή (0-1). Στο 11’, η Βενιαμίν έκανε το 0-2, ενώ στο 15’ η Μυλωνά ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3. Στο 23’, η Κατσάνου σημείωσε το 0-4, με τη Βενιαμίν να βρίσκει ξανά δίχτυα στο 25’ για το 0-5 και στο 38’ για το 0-6 του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, οι «ερυθρόλευκες» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, με την Τρυγούτη να κάνει το 0-7 στο 48’, τη Φεγγούλη το 0-8 στο 60’, τη Σιαπλαούρα το 0-9 στο 73’ και τη Λόγου το 0-10 στο 80’, πριν διαμορφωθεί το τελικό 0-11 στο 84’ με την Ξυλούρη.

Η σύνθεση του Ολυμπιακού:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (προπονητής Τάσος Φλέγγας): Μούγιου, Ματζάνα, Μισιρλή, Φεγγούλη, Ξυλούρη, Μυλωνά, Ιωαννίδη, Κατσάνου, Τζάνη, Σιαπλαούρα, Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Τρυγούτη, Βαλκάνη, Μαντζακοπούλου Λόγου, Πελεκουδά).