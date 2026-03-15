Άγιος Θωμάς – Ολυμπιακός 0-11: Ασταμάτητες οι Ερυθρόλευκες, έκαναν το 12Χ12
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με το επιβλητικό 11-0 στην έδρα του Αγίου Θωμά - Η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών των Πειραιωτών πέτυχε την 12η νίκη της σε ισάριθμα ματς.
- ΕΕ: Διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ θα εξετάσει το Συμβούλιο Υπουργών
- Συμπληρωματική δίωξη στα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη
- Τεχεράνη: «Δεν ζητήσαμε ποτέ εκεχειρία από τις ΗΠΑ – Ούτε βλέπουμε λόγο να μιλήσουμε μαζί τους»
- Εξάρχεια: Διαρρήκτες άρπαξαν κοσμήματα αξίας άνω των 120.000 ευρώ – Συνελήφθησαν 2 άτομα, αναζητείται άλλο ένα
Μετά την εξασφάλιση του πρωταθλήματος και της ανόδου, οι υποχρεώσεις της ομάδας ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα συνεχίστηκαν. Ο Ολυμπιακός, που την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησε με 5-0 του Εθνικού και «σφράγισε» και μαθηματικά την κορυφή, συνέχισε με μία ακόμη επιβλητική εμφάνιση.
Συγκεκριμένα, την Κυριακή (15/3), η ομάδα του Τάσου Φλέγγα αντιμετώπισε εκτός έδρας τον Άγιο Θωμά στο Δημοτικό Γήπεδο Ζωγράφου, για τη 12η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με 11-0, συνεχίζοντας την εξαιρετική τους πορεία στο πρωτάθλημα και πέτυχαν την 12η νίκη τους ισάριθμα ματς.
Ο Ολυμπιακός επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του και άνοιξε το σκορ στο 6’ με την Τζανή (0-1). Στο 11’, η Βενιαμίν έκανε το 0-2, ενώ στο 15’ η Μυλωνά ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3. Στο 23’, η Κατσάνου σημείωσε το 0-4, με τη Βενιαμίν να βρίσκει ξανά δίχτυα στο 25’ για το 0-5 και στο 38’ για το 0-6 του πρώτου ημιχρόνου.
Στο δεύτερο μέρος, οι «ερυθρόλευκες» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, με την Τρυγούτη να κάνει το 0-7 στο 48’, τη Φεγγούλη το 0-8 στο 60’, τη Σιαπλαούρα το 0-9 στο 73’ και τη Λόγου το 0-10 στο 80’, πριν διαμορφωθεί το τελικό 0-11 στο 84’ με την Ξυλούρη.
Η σύνθεση του Ολυμπιακού:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (προπονητής Τάσος Φλέγγας): Μούγιου, Ματζάνα, Μισιρλή, Φεγγούλη, Ξυλούρη, Μυλωνά, Ιωαννίδη, Κατσάνου, Τζάνη, Σιαπλαούρα, Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Τρυγούτη, Βαλκάνη, Μαντζακοπούλου Λόγου, Πελεκουδά).
- Παναθηναϊκός: Η αρχική 11άδα κόντρα στον Παναιτωλικό
- Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ (pic)
- ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς
- ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά
- Ο Μπέντζαμιν Σέσκο είναι ο νέος… Σόλσκιερ
- Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη 5-2: Ασταμάτητοι οι «μπλαουγκράνα» στο δρόμο προς τον τίτλο
- LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ
- Mε ποια επίδοση πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο κλειστού στίβου οι Καραλής και Τεντόγλου
