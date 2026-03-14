Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
14.03.2026 | 18:41
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
Οι ουρανοί «στενεύουν»: Πώς οι πόλεμοι αυξάνουν τη διάρκεια των πτήσεων
Κόσμος 14 Μαρτίου 2026, 20:00

Πύραυλοι αντί για αεροπλάνα - Πώς οι πόλεμοι σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία συρρικνώνουν τους ουρανούς, εκτοξεύοντας τη διάρκεια των πτήσεων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο εναέριος χώρος της Μέσης Ανατολής σφύζει από επιβατικά αεροσκάφη. Τις τελευταίες 15 ημέρες, όμως, τη θέση τους έχουν πάρει πύραυλοι και drones.

Οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, καθώς και τα αντίποινα της Τεχεράνης εναντίον γειτονικών χωρών, έχουν προκαλέσει πραγματικό χάος στις αερομεταφορές.

Επισκέπτες στον Περσικό Κόλπο, καθώς και επιβάτες με πτήσεις ανταπόκρισης, βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στα πολυσύχναστα αεροδρόμια της περιοχής. Τα δεδομένα από τις ιχνηλατήσεις των πτήσεων αποκαλύπτουν το πραγματικό μέγεθος αυτής της αναταραχής.

Η κατακόρυφη πτώση της εναέριας κυκλοφορίας στον Κόλπο

Για να γίνει αντιληπτή η διαφορά: τον Μάρτιο του 2025, μέσα σε ένα τυπικό 48ωρο, περισσότερα από 3.700 επιβατικά αεροσκάφη διέσχιζαν τον Περσικό Κόλπο. Τα περισσότερα από αυτά είχαν ως αφετηρία ή προορισμό το Ντουμπάι (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) ή την Ντόχα (Κατάρ). Φέτος, στις 3 και 4 Μαρτίου, μόλις 47 πτήσεις διέσχισαν το ίδιο κομμάτι του ουρανού.

Οι πτήσεις από και προς τους μεγάλους συγκοινωνιακούς κόμβους της Μέσης Ανατολής παραμένουν δραματικά μειωμένες. Τον φετινό Ιανουάριο, το αεροδρόμιο του Ντουμπάι κατείχε τον τίτλο του πιο πολυσύχναστου στον κόσμο.

Ωστόσο, στις 28 Φεβρουαρίου αναγκάστηκε να αναστείλει τις λειτουργίες του, όταν τα ΗΑΕ έκλεισαν εν μέρει τον εναέριο χώρο τους και το αεροδρόμιο υπέστη μικρές ζημιές από επίθεση με drone.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία (11 Μαρτίου), καταγράφηκαν περίπου 220 αναχωρήσεις από το Ντουμπάι – μόλις το ένα τρίτο της κανονικής του κίνησης και οι μισές από όσες ήταν προγραμματισμένες. Την ίδια μέρα, από την Ντόχα αναχώρησαν μόλις 16 πτήσεις, νούμερο που αντιστοιχεί στο 5% του μέσου όρου της.

Μια αλυσιδωτή αντίδραση που ξεκίνησε από την Ουκρανία

Η παγκόσμια αεροπλοΐα μετρούσε ήδη πληγές από έναν άλλον πόλεμο. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 είχε ήδη αναγκάσει τις δυτικές αεροπορικές εταιρείες να αλλάξουν ριζικά τα δρομολόγιά τους για να αποφύγουν τον ρωσικό εναέριο χώρο.

Τα νούμερα είναι ενδεικτικά: τον Ιανουάριο του 2022, περίπου το 15% των διεθνών επιβατικών πτήσεων περνούσε πάνω από τη Ρωσία, την Ουκρανία, το Ιράν ή τον Περσικό Κόλπο. Φέτος τον Μάρτιο, το ποσοστό αυτό έπεσε μόλις στο 1%.

Μεγαλύτερα ταξίδια, στενότεροι αεροδιάδρομοι

Αυτές οι τεράστιες παρακάμψεις έχουν πρακτικό αντίκτυπο στους επιβάτες. Σε διαδρομές όπως το Λονδίνο-Τόκιο, έχουν προστεθεί σχεδόν δύο ώρες επιπλέον πτήσης.

Μπορεί ο εναέριος χώρος του Κόλπου να είναι πολύ μικρότερος από τις αχανείς εκτάσεις της Ρωσίας, όμως πλέον η περισσότερη εναέρια κυκλοφορία μεταξύ Ανατολής και Δύσης συμπιέζεται σε έναν επικίνδυνα στενό διάδρομο πάνω από το Αζερμπαϊτζάν.

Ορισμένοι αερομεταφορείς, όπως η Air India, αναγκάζονται να κάνουν έναν μεγάλο κύκλο νότια του Κόλπου για τις πτήσεις τους από Λονδίνο προς Δελχί, γεγονός που προσθέτει περίπου 50 λεπτά στο ταξίδι τους.

Όπως όλα δείχνουν, οι ασφαλείς και προσβάσιμοι ουρανοί του πλανήτη συρρικνώνονται.

Πηγή: Economist

Αμυντικές δαπάνες: Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από το ευρωπαϊκό defence boom;

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Κόσμος
Κρίση στον Κόλπο: To Ιράν απειλεί, o Τραμπ απαντά

inWellness
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ λέει ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά
Μέση Ανατολή 14.03.26

«Ελπίζουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως», λέει ο Τραμπ

Σύνταξη
Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση
Τύπος σκέπτεσθαι 14.03.26

Ο κόσμος του πνεύματος αποχαιρετά σήμερα μια από τις επιδραστικότερες μορφές του 20ού και 21ου αιώνα, τον Γερμανό φιλόσοφο και κοινωνιολόγο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών

Σύνταξη
Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία
Πόλεμος 14.03.26

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ

Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου σε Κύπρο ή Γαλλία – «Όχι» Τραμπ σε συμμάχους των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις με το Ιράν
15η μέρα πολέμου 14.03.26 Upd: 19:53

«Όχι» Τραμπ σε έναρξη συνομιλιών για τερματισμό του πολέμου - Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες σε Παρίσι ή Κύπρο - «Πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ» λέει ο Τραμπ

Παρασκευή Τσιβόλα - Αλεξάνδρα Τάνκα
Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει
Τέλος της αφέλειας 14.03.26

Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει

Η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο διατλαντικής συνοχής για να κρατήσει τις ΗΠΑ ή συνεχίσει να προσποιείται ότι το διεθνές δίκαιο εξακολουθεί να έχει σημασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν
Πλήγμα στην αλήθεια 14.03.26

Η ΤΝ έχει τεθεί στην υπηρεσία των εμπολέμων, των αφηγημάτων και της προπαγάνδας τους - Τα περιστατικά που έχουμε ήδη διαπιστώσει και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις «παγίδες»

Ιράν: «Είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία» διατείνεται ο Τραμπ, αρνούμενος να την «αποδεχθεί»
Ουάσιγκτον 14.03.26

Ο Τραμπ δεν δέχεται συμφωνία για την οποία, όπως ισχυρίζεται, εκλιπαρεί το Ιράν, καθώς «έχει ηττηθεί εντελώς», και επιτίθεται στα ΜΜΕ που «απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο στρατός».

Ιράν: Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN για «ψευδείς πληροφορίες»
«Ψευδείς πληροφορίες» 14.03.26

Ο Πιτ Χέγκσεθ κατήγγειλε «τις ψευδείς πληροφορίες» του CNN, και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έκρινε πως η ενημέρωση του τηλεοπτικού σταθμού είναι «100% ψευδής».

Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες σε μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones
Ρωσία 14.03.26

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν στη διάρκεια μαζικών επιθέσεων με πυραύλους και drones που εξαπέλυσε η Ρωσία σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή μετά τις απειλές Τραμπ για τη νήσο Χαργκ
Βομβαρδισμός Χαργκ 14.03.26

Το Ιράν απείλησε ότι θα πλήξει πετρελαϊκές υποδομές σε όλη την περιοχή, έπειτα από τον βομβαρδισμό της νήσου Χαργκ και τις απειλές Τραμπ για ανάλογα χτυπήματα εκεί.

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Χετάφε 1-0: Άνετη νίκη για τους «ροχιμπλάνκος» που φουλάρουν για… σεντόνι
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Με ένα απίθανο γκολ του Μολίνα από το 8ο λεπτό, η Ατλέτικο νίκησε -παίζοντας όσο χρειάζεται- την Χετάφε με 1-0, ανέβηκε στην 3η θέση και… κλειδώνει την παρουσία της στο επόμενο Champions League.

Άκης Στρατόπουλος
Β. Κικίλιας: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους Έλληνες ως προς τις επιπτώσεις του πολέμου»
Επικαιρότητα 14.03.26

Σχετικά με τον επαναπατρισμό Ελλήνων ναυτικών, ο υπουργός ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα τέτοιο αίτημα, ωστόσο υπάρχει σχετικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός για αυτές τις περιπτώσεις.

LIVE: Άρσεναλ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Άρσεναλ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Έβερτον για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

LIVE: Τσέλσι – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Τσέλσι – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Νιούκαστλ για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Ο Ελ Κααμπί υπέγραψε το συμβόλαιο, θέλει να «υπογράψει» και το πρωτάθλημα
On Field 14.03.26

Ο Μαροκινός έστειλε μήνυμα με τα δύο γκολ στο Ηράκλειο. Είχε προηγηθεί πριν από δύο αγωνιστικές η «ντοπιέτα» στις Σέρρες και ο διεθνής φορ είναι αποφασισμένος να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του τίτλου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Πανσερραϊκός – Άρης
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Άρης, για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Πόλεμος των influencer στο Ντουμπάι – «Φτωχομπινέδες, αχάριστοι» όσοι δεν βλέπουν τον πόλεμο ως χρήμα
Go Fun 14.03.26

Ενώ οι καπνοί από τα χτυπήματα του Ιράν καλύπτουν τον ορίζοντα του Ντουμπάι, ένας νέος, ιδιότυπος πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους influencer που επιτίθενται ο ένας στον άλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Λουκάς Καρνής
ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3: Πάρτι… ανανέωσης ο Ελ Κααμπί και στην κορυφή οι «ερυθρόλευκοι»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Με δύο γκολ και κορυφαίο -ποιόν άλλο- τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο πολύ καλός Ολυμπιακός «καθάρισε» τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (0-3) και πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας, περιμένοντας τα ματς της Κυριακής.

Άκης Στρατόπουλος
Νίκη 6άδας το Περιστέρι Betsson στο Μαρούσι (84-61) – Επιβλητικός ο Προμηθέας στη Μύκονο (99-89)
Μπάσκετ 14.03.26

Άμε 84-61 μέσα στο Μαρούσι που έκανε σημαντικό βήμα για την είσοδό του στην 6άδα – Μετά από μια περίοδο με αρνητικά αποτελέσματα ο Προμηθέας πέρασε νικηφόρα από τη Μύκονο με 99-88.

Θεσσαλονίκη: Τι λέει τώρα για το μαχαίρι ο 23χρονος δράστης – Αναζητούν τους φίλους του θύματος οι Αρχές
Ελλάδα 14.03.26

Ο 23χρονος καθ' ομολογίαν δράστης φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, αφού είχε συλληφθεί τουλάχιστον δυο φορές.

Αναστασία Σταματοπούλου
Ίντερ-Αταλάντα 1-1: Δεύτερη σερί απώλεια για τους πρωτοπόρους «νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Μετά την ήττα από την Μίλαν, η ‘Ιντερ αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα και η Μίλαν έχει την ευκαιρία να την πλησιάζει στους πέντε βαθμούς, αν νικήσει εκτός έδρας την Λάτσιο.

Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο
On Field 14.03.26

Η διαφορά που χωρίζει τον πρώτο της βαθμολογίας με τον τελευταίο είναι 19 βαθμοί και... καλύπτεται στα εναπομείναντα παιχνίδια της φετινής σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Έζησα τον απόλυτο εφιάλτη» – Η συγκλονιστική μαρτυρία 27χρονης για τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή της
Ελλάδα 14.03.26

«Με κλείδωνε μες στο δωμάτιο, με χτύπαγε...» λέει η 27χρονη για την κακοποιητική συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της - Κατέθεσε μήνυση, όμως τέθηκε στο αρχείο

Γεωργία Κακή
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

