NYT: Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Μπαχρέιν προς το Ιράν – Η πρώτη επίθεση από χώρα του Κόλπου;

Ένα βίντεο που επαληθεύτηκε από την εφημερίδα «The New York Times» δείχνει βαλλιστικούς πυραύλους να εκτοξεύονται από το Μπαχρέιν προς την κατεύθυνση του Ιράν, σε αυτό που φαίνεται να είναι η πρώτη επιβεβαιωμένη περίπτωση επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας που προέρχεται από χώρα του Περσικού Κόλπου από την έναρξη του πολέμου, όπως μεταδίδει το αμερικανικό Μέσο.

Το Μπαχρέιν φιλοξενεί τον Πέμπτο Στόλο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Από το βίντεο δεν είναι σαφές αν οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από τον αμερικανικό ή τον στρατό του Μπαχρέιν. Εμπειρογνώμονες στον τομέα της άμυνας που εξέτασαν το υλικό αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένας από τους πυραύλους εκτοξεύθηκε από εξοπλισμό αμερικανικής κατασκευής.

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει χιλιάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά των χωρών του Κόλπου τις τελευταίες δύο εβδομάδες, κατηγορώντας τις ότι επιτρέπουν τη χρήση των εδαφών τους ως βάση εκτόξευσης για αμερικανικές επιθέσεις.

Οι περισσότερες χώρες του Κόλπου το έχουν αρνηθεί και έχουν αποκλείσει δημοσίως το ενδεχόμενο να επιτρέψουν τη χρήση του εδάφους ή του εναερίου χώρου τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, παρόλο που οι περισσότερες από αυτές φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Αυτό οφείλεται, εν μέρει, στο γεγονός ότι οι κυβερνήσεις τους φοβούνται να εμπλακούν περαιτέρω σε έναν πόλεμο που έχει ήδη βυθίσει την περιοχή στο χάος.

Η κυβέρνηση του Μπαχρέιν δήλωσε σε ανακοίνωση προς την εφημερίδα The Times ότι ο στρατός της «δεν έχει συμμετάσχει σε καμία επιθετική επιχείρηση».

Το βασίλειο έχει παραμείνει μέχρι στιγμής σιωπηλό ως προς το αν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να διεξάγουν επιθέσεις εναντίον του Ιράν από το έδαφός του. Η κυβέρνηση δεν απάντησε σε ερώτηση που της τέθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με το αν το βίντεο έδειχνε αμερικανικές επιχειρήσεις στο Μπαχρέιν.

Όταν ρωτήθηκε την Πέμπτη σχετικά με την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς κατά του Ιράν από το Μπαχρέιν, μια εκπρόσωπος του Πενταγώνου αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 7 Μαρτίου και η εφημερίδα The Times επιβεβαίωσε ότι γυρίστηκε κοντά σε μια κατοικημένη περιοχή και ένα αεροδρόμιο στο βόρειο Μπαχρέιν. Δείχνει δύο πυραύλους να εκτοξεύονται στον αέρα, αφήνοντας λευκά ίχνη καπνού στον ουρανό, και να κατευθύνονται βορειοανατολικά πάνω από τη θάλασσα προς το Ιράν.

Δείτε το βίντεο

Ο εκτοξευτήρας του πρώτου πυραύλου κρύβεται από ένα κτίριο, αλλά ο δεύτερος πύραυλος που εκτοξεύτηκε, προδίδει τον στοιχεία του δεύτερου εκτοξευτήρα.

Σύμφωνα με τον Wes J. Bryant, αναλυτή εθνικής ασφάλειας και πρώην μέλος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, και τον Fabian Hoffmann, ειδικό στους πυραύλους στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, ο εκτοξευτήρας αυτός είναι ένα αμερικανικής κατασκευής M142 HIMARS.

Ο αμερικανικός στρατός έχει δηλώσει ότι χρησιμοποιεί το HIMARS στον πόλεμο με το Ιράν.