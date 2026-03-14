Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»
Όμορφη κοινή φωτογραφία των Μέχντι Ταρέμι και Χρήστου Μουζακίτη από το αεροδρόμιο μετά τη νίκη στο Παγκρήτιο επί του ΟΦΗ που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 3-0 του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πέτυχε δύο γκολ, ενώ ο Χρήστος Μουζακίτης διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 90+3′ με εκτέλεση πέναλτι. Σε εκείνο το σημείο εκτυλίχθηκε μία όμορφη στιγμή, καθώς ο Μέχντι Ταρέμι έδωσε την μπάλα στον Μουζακίτη να εκτελέσει εκείνος το πέναλτι ούτως ώστε να πετύχει το πρώτο του τέρμα τη φετινή σεζόν.
Λίγες ώρες αργότερα οι Πειραιώτες ανέβασαν κοινή φωτογραφία τους από το αεροδρόμιο και έγραψαν: «Δύο εξαιρετικοί παίκτες, δύο εξαιρετικοί συμπαίκτες. Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο».
Two great players, two great teammates! Moments like this remind us why we love football! 🔴⚪❤ pic.twitter.com/RcrtXwvjyy
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 14, 2026
