Το μήνυμα που έστειλε ο Μπαντής: «Καμιά φανέλα δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από την αξία της ανθρώπινης ζωής»
Ο Γιώργος Μπαντής, πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά.
Ο Γιώργος Μπαντής, με ανάρτησή του στο Facebook αναφέρθηκε στη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και επεσήμανε ότι καμία φανέλα δεν έχει μεγαλύτερη αξία από την ανθρώπινη ζωή.
Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ συλλυπήθηκε την οικογένεια του θύματος και σημείωσε ότι ο αθλητισμός χρησιμοποιήθηκε για να ξημερώσει μία ακόμη άσχημη μέρα.
Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Μπαντής στο μήνυμα του:
«Τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από την αξία της ανθρώπινης ζωής. Καμία φανέλα. Κανένα χρώμα. Τίποτα.
Κι όταν το καταλάβουμε πραγματικά, ίσως να μη χρειαστεί να κάνουμε ξανά ευχές που δεν πιάνουν.
Λυπάμαι πολύ. Άλλη μία φορά που ο αθλητισμός χρησιμοποιήθηκε ως όχημα για να ξημερώσει ακόμη μια κακή μέρα.
Συλλυπητήρια και δύναμη στην οικογένεια του Κλεομένη», ανέφερε ο Γιώργος Μπαντής.
