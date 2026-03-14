Μυθικός Μαριάνοβιτς: Έπαιξε ντραμς και τριγωνάκι στην μπάντα του Αριζόνα (vid)
Ο απίθανος Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, όπως δεν τον έχετε ξαναδεί σε ρόλο μουσικού.
Ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς αν και δεν αγωνίστηκε ποτέ σε κάποιο κολλέγιο, αποφάσισε να επισκεφτεί αυτό του Αριζόνα Στέιτ για να ζήσει μία διαφορετική εμπειρία στο πλάι της μπάντας.
Συγκεκριμένα, ο βετεράνος Σέρβος στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ «Boban goes to college» επισκέφτηκε την μπάντα του Αριζόνα Στέιτ και έπαιξε ντραμς και τριγωνάκι, κάνοντας πρόβα μαζί με τους μουσικούς.
Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, η προσπάθειά του δεν ήταν επιτυχημένη, αφού δεν τα κατάφερε ούτε με τα ντράμς ούτε με το τριγωνάκι και ως αποτέλεσμα ο μαέστρος του κολλεγίου, τον… έδιωξε.
Δείτε το βίντεο με τον Μαριάνοβιτς:
Το χιουμοριστικό βίντεο με τον πρώην NBAer έγινε viral και μετράει ήδη εκατοντάδες σχόλια από τους χρήστες που ξεκαρδίστηκαν με τον Μαριάνοβιτς και την… αποτυχημένη απόπειρά του να γίνει μουσικός.
