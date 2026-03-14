Σημαντική είδηση:
14.03.2026 | 18:41
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
«Συμπεριφορές και κρατική αναλγησία οδήγησαν τη σύντροφό μου στο θάνατο» – Νέες αποκαλύψεις για την 57χρονη καθηγήτρια
Ελλάδα 14 Μαρτίου 2026, 22:17

Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες τόσο από το υπουργείο Παιδείας, όσο και από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, έρχονται νέα στοιχεία για τα όσα βίωνε η καθηγήτρια στο σχολικό περιβάλλον

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διπλή έρευνα από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης και το υπουργείο Παιδείας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες «έφυγε» από τη ζωή η 57χρονη καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό και «κατέληξε» λίγες ημέρες μετά.

Το χρονικό

Σύμφωνα με αναφορές της ίδιας αλλά και μαρτυρίες φιλικών της προσώπων, η καθηγήτρια δεχόταν bullying από μαθητές.

Συγκεκριμένα, είχε δεχθεί ύβρεις αλλά και επιθέσεις με γεμάτα πλαστικά μπουκάλια και σχολικά βιβλία που τις πετούσαν οι μαθητές στην τάξη και τα οποία είχε καταγγείλει στις .

«Το τι οδήγησε τη σύντροφό μου στο αιμορραγικό εγκεφαλικό και τελικά στον θάνατο, δεν είναι ένα, δύο, τρία, είναι συνδυασμός. Συνδυασμός συμπεριφορών και κρατικής αναλγησίας. Αναλγησίας των θεσμών θα έλεγα καλύτερα και μετέπειτα κρατικής αναλγησίας», ανέφερε στο MEGA ο σύντροφός της.

Την έστειλαν σε επιτροπή

Ωστόσο, οι αναφορές που έκανε τότε η καθηγήτρια δεν ελήφθησαν υπόψιν. Αντ’ αυτού, η Σοφία Χρηστίδου κλήθηκε να εξεταστεί από επιτροπή υγείας σε ψυχιατρική κλινική ύστερα από καταγγελίες για πνευματική ανικανότητα να ανταποκριθεί στα διδακτικά της καθήκοντα.

«Αυτό ήταν η χαριστική βολή. Χτύπησαν πρώτα τα περιστατικά που την στεναχωρούσαν, επί πέντε μήνες την ταλαιπωρούσαν. Μετά χτύπησε η απόφαση που την παρέπεμψαν στην επιτροπή για να απολυθεί για πνευματική ανικανότητα και τελευταία στιγμή της ήρθε και η κλήση για να παρουσιαστεί στην επιτροπή. Αντί να πάει στην επιτροπή, πήγε στα επείγοντα», υπογράμμισε ο θείος της άτυχης καθηγήτριας.

Σε καθημερινή βάση η καθηγήτρια εκμυστηρευόταν σε συγγενικά της πρόσωπα τις δύσκολες στιγμές που ζούσε στην τάξη. Την ίδια ώρα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς που στοχοποιούν την σχολική κοινότητα.

World
Μέση Ανατολή: Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου; Οι ομοιότητες με τον εφιάλτη του 2008

Vita.gr
Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Κόσμος
Στις φλόγες διυλιστήριο στο Ερμπίλ μετά από επίθεση με drone

inWellness
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

inTown
Σημείο καμπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών η έμμεση ομολογία του Ντίλιαν της Intellexa, λέει ο δικηγόρος Ζ. Κεσσές
Ελλάδα 14.03.26

«Είναι η πρώτη φορά που ο βασικός κατηγορούμενος, έρχεται και δηλώνει ρητά ότι το Predator δούλεψε στην Ελλάδα υπό την σκέπη της κυβέρνησης και των υπηρεσιών επιβολής της τάξης» τονίζει ο δικηγόρος θυμάτων Ζ.Κεσσές, Το κοινό κέντρο ΕΥΠ - Ιntellexa.

Θεσσαλονίκη: Τι λέει τώρα για το μαχαίρι ο 23χρονος δράστης – Αναζητούν τους φίλους του θύματος οι Αρχές
Ελλάδα 14.03.26

Ο 23χρονος καθ' ομολογίαν δράστης φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, αφού είχε συλληφθεί τουλάχιστον δυο φορές.

«Έζησα τον απόλυτο εφιάλτη» – Η συγκλονιστική μαρτυρία 27χρονης για τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή της
Ελλάδα 14.03.26

«Με κλείδωνε μες στο δωμάτιο, με χτύπαγε...» λέει η 27χρονη για την κακοποιητική συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της - Κατέθεσε μήνυση, όμως τέθηκε στο αρχείο

Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για την Τρίτη έλαβε ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου
Στη Θεσσαλονίκη 14.03.26

Την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ο 23χρονος ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Πιερία: Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια – Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη
Λιτόχωρο Πιερίας 14.03.26

Για την υπόθεση της επίθεσης αδέσποτων σκύλων την Πιερία συνελήφθη αρμόδιος αντιδήμαρχος της περιοχής, που αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα

Άρσεναλ – Έβερτον 2-0: Νίκη τίτλου στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες», έγραψε Ιστορία ο 16χρονος Ντάουμαν
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Μετά από ένα 90λεπτο… σφυροκόπημα, τελικά η Άρσεναλ βρήκε γκολ νίκης επί της Έβερτον στις καθυστερήσεις, πρώτα με τον Γκιόκερες και μετά με τον Ντάουμαν να τις χαρίζουν το «τρίποντο» (2-0), στέλνοντας τη διαφορά στο +10 πριν το ματς της Σίτι.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε για την 28η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Πανσερραϊκός – Άρης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο…
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Το 0-0 δεν άφησε ικανοποιημένη καμία από τις ομάδες, με τον Πανσερραϊκό να θέλει τη νίκη στη μάχη για τη σωτηρία και τον Άρη προκειμένου να κλειδώσει τη συμμετοχή του στα πλέι οφ (θέσεις 5-8).

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας
Κόσμος 14.03.26

Όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τον σπουδαίο φιλόσοφο, η απάντηση στη σύγχρονη κρίση της δημοκρατίας δεν είναι λιγότερη πολιτική, αλλά περισσότερη διαβούλευση.

Ένταση στην Κούβα: Διαμαρτυρίες για τα μπλακ άουτ και τις ελλείψεις κατέληξαν σε επεισόδια
Κόσμος 14.03.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις αποστολές πετρελαίου και απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλά πετρέλαιο στην Κούβα, ασκώντας πίεση σε μια οικονομία που ήδη αγωνίζεται με ελλείψεις

Ελ Κααμπί: «Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Την απόλυτη ικανοποίησή του για το παρέμεινε... σπίτι του, με την «οικογένειά του», τον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ (0-3) στην οποία σκόραρε δις.

«Η Μέγκαν έχει κάνει πλύση εγκεφάλου στον Χάρι» – Οργή για το «παραληρηματικό» δημοσίευμα των The Times
Απόσπασμα φωτιά 14.03.26

Η ένταση ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ και το βρετανικό κατεστημένο χτυπά «κόκκινο», μετά την επίσημη τοποθέτηση του εκπροσώπου τους που χαρακτηρίζει το νέο βιβλίο του Ρόμπερτ Τζόμπσον ως «συνωμοσιολογικό»

Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα και κινητοποιήσεις των πρατηριούχων – Διαμαρτυρία για το πλαφόν στο κέρδος
Οικονομικές Ειδήσεις 14.03.26

Ο κόσμος των βενζινοπωλών έχει ξεσηκωθεί μετά την απόφαση της κυβέρνησης να θέσει μικτό περιθώριο κέρδους στα 12 λεπτά - Τι λένε οι πρατηριούχοι για τις αυξήσεις

Έχε το νου σου στο παιδί – Αποκαλυπτική έρευνα του ΚΕΠΕ για την παιδική φτώχεια
Παρατηρητήριο ΚΕΠΕ 14.03.26

Το Παρατηρητήριο Ευημερίας και Παιδικής Φτώχειας του ΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, εξετάζει τις επιδόσεις της Ελλάδας και προχωρά σε συστάσεις πολιτικής.

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Χετάφε 1-0: Άνετη νίκη για τους «ροχιμπλάνκος» που φουλάρουν για… σεντόνι
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Με ένα απίθανο γκολ του Μολίνα από το 8ο λεπτό, η Ατλέτικο νίκησε -παίζοντας όσο χρειάζεται- την Χετάφε με 1-0, ανέβηκε στην 3η θέση και… κλειδώνει την παρουσία της στο επόμενο Champions League.

Β. Κικίλιας: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους Έλληνες ως προς τις επιπτώσεις του πολέμου»
Επικαιρότητα 14.03.26

Σχετικά με τον επαναπατρισμό Ελλήνων ναυτικών, ο υπουργός ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα τέτοιο αίτημα, ωστόσο υπάρχει σχετικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός για αυτές τις περιπτώσεις.

LIVE: Άρσεναλ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Άρσεναλ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Έβερτον για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

LIVE: Τσέλσι – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Τσέλσι – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Νιούκαστλ για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

