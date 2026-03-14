«Συμπεριφορές και κρατική αναλγησία οδήγησαν τη σύντροφό μου στο θάνατο» – Νέες αποκαλύψεις για την 57χρονη καθηγήτρια

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διπλή έρευνα από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης και το υπουργείο Παιδείας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες «έφυγε» από τη ζωή η 57χρονη καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό και «κατέληξε» λίγες ημέρες μετά.

Το χρονικό

Σύμφωνα με αναφορές της ίδιας αλλά και μαρτυρίες φιλικών της προσώπων, η καθηγήτρια δεχόταν bullying από μαθητές.

Συγκεκριμένα, είχε δεχθεί ύβρεις αλλά και επιθέσεις με γεμάτα πλαστικά μπουκάλια και σχολικά βιβλία που τις πετούσαν οι μαθητές στην τάξη και τα οποία είχε καταγγείλει στις .

«Το τι οδήγησε τη σύντροφό μου στο αιμορραγικό εγκεφαλικό και τελικά στον θάνατο, δεν είναι ένα, δύο, τρία, είναι συνδυασμός. Συνδυασμός συμπεριφορών και κρατικής αναλγησίας. Αναλγησίας των θεσμών θα έλεγα καλύτερα και μετέπειτα κρατικής αναλγησίας», ανέφερε στο MEGA ο σύντροφός της.

Την έστειλαν σε επιτροπή

Ωστόσο, οι αναφορές που έκανε τότε η καθηγήτρια δεν ελήφθησαν υπόψιν. Αντ’ αυτού, η Σοφία Χρηστίδου κλήθηκε να εξεταστεί από επιτροπή υγείας σε ψυχιατρική κλινική ύστερα από καταγγελίες για πνευματική ανικανότητα να ανταποκριθεί στα διδακτικά της καθήκοντα.

«Αυτό ήταν η χαριστική βολή. Χτύπησαν πρώτα τα περιστατικά που την στεναχωρούσαν, επί πέντε μήνες την ταλαιπωρούσαν. Μετά χτύπησε η απόφαση που την παρέπεμψαν στην επιτροπή για να απολυθεί για πνευματική ανικανότητα και τελευταία στιγμή της ήρθε και η κλήση για να παρουσιαστεί στην επιτροπή. Αντί να πάει στην επιτροπή, πήγε στα επείγοντα», υπογράμμισε ο θείος της άτυχης καθηγήτριας.

Σε καθημερινή βάση η καθηγήτρια εκμυστηρευόταν σε συγγενικά της πρόσωπα τις δύσκολες στιγμές που ζούσε στην τάξη. Την ίδια ώρα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς που στοχοποιούν την σχολική κοινότητα.