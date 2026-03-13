Γιατί ο Σιμεόνε ξέσπασε κατά των μέσων ενημέρωσης

Φουλ επίθεση κατά των ΜΜΕ έπαιξε ο τεχνικός της Ατλέτικο Μαδρίτης Ντιέγκο Σιμεόνε. Ο Αργεντινός προπονητής ξέσπασε επειδή θεωρεί ότι η ομάδα του αδικείται από την κάλυψη των μέσων ενημέρωσης αναφορικά με τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ομάδα του. Αφορμή αποτέλεσε το τελευταίο παιχνίδι με την Τότεναμ όπου μετά την εντός έδρας νίκη με 5-2 η Ατλέτικο Μαδρίτης ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκριση στους «8» του Champions League, όμως τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν με το μέλλον του Χούλιαν ‘Αλβαρες στην Ατλέτικο Μαδρίτης, με αφορμή μια δήλωση που έκανε ο παίκτης.

Ο ‘Αλβαρες δήλωσε ότι είναι χαρούμενος στη Μαδρίτη, αλλά όταν ρωτήθηκε αν θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν απάντησε «μπορεί ναι, μπορεί και όχι», δηλαδή απέφυγε να προχωρήσει σε ξεκάθαρη δέσμευση. Αυτή η ατάκα άνοιξε αμέσως νέο κύκλο μεταγραφικής φημολογίας γύρω από το όνομά του, καθώς έχει «γυαλίσει» στην Μπαρτσελόνα, στην Αρσεναλ και σε άλλες ομάδες.

Μπορεί ο Σιμεόνε να έδινε συνέντευξη Τύπου ενόψει του εκτός έδρας αγώνα της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Χετάφε για την 28η αγωνιστική της La Liga, όμως στο ξέσπασμά του οδήγησε μια ερώτηση για τον ‘Αλβαρες.

«Καταλαβαίνω όλες τις ερωτήσεις σας. Νικήσαμε την Κλαμπ Μπριζ, και για εσάς, ο καλύτερος παίκτης στο γήπεδο ήταν ο Όμπλακ. Η προσοχή μας στράφηκε στην εξαιρετική απόκρουση του Όμπλακ. Νικήσαμε την Μπαρτσελόνα, και ο τίτλος είναι ότι ο Γκριεζμάν μπορεί να φύγει. Ο Γκριεζμάν μένει μαζί μας και θα παίξει στον τελικό. Κερδίσαμε την προηγούμενη μέρα, και το ερώτημα είναι αν ο Χούλιαν ‘Αλβαρες μπορεί να φύγει ή να μείνει», δήλωσε ο Ντιέγκο Σιμεόνε.

Παράλληλα, σχολίασε και τις δηλώσεις του ‘Αλβαρες: «Ο Χούλιαν έκανε κάποιες δηλώσεις την προηγούμενη μέρα, σωστές δηλώσεις κατά την άποψή μου, και μας δίνει πολλά. Μιλάω τώρα με τους ανθρώπους μας, όχι με τους δημοσιογράφους. Είμαστε σε καλό σημείο. Τους είπα ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί, και είμαστε ανταγωνιστικοί στο τέλος της σεζόν».

Πάντως, δεν φταίνε οι δημοσιογράφοι αν ου Γκριεζμάν μιλάει με την Ορλάντο Σίτι και για όσα δηλώνει ο Άλβαρεζ!