Χιτ – Μπακς 112-105: Δεν έφτανε ο Γιάννης για τα «Ελάφια» (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε 31 πόντους σε 29 λεπτά, όμως οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Χιτ στο Μαϊάμι (112-105)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέγραψε ακόμη μια σπουδαία εμφάνιση, αλλά οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν νέα ήττα, αυτή τη φορά από τους Μαϊάμι Χιτ με σκορ 112-105.
Η ομάδα του Γουισκόνσιν πήρε πολλά από τον Αντετοκούνμπο (31 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε 29 λεπτά), όμως αυτός ήταν που αστόχησε και σε τρίποντο με το σκορ στο 108-105, πριν ο Πέλε Λάρσον βάλει μακρινό σουτ για να… κλειδώσει το αποτέλεσμα.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 31 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 29 λεπτά συμμετοχής, με 12/22 δίποντα και 7/11 βολές.
Έτσι, οι Μπακς γνώρισαν την 38η ήττα τους, έπεσαν στο 27-38 και πλέον μόνο με θαύμα θα καταφέρουν να μπουν στο play in tournament, αφού η ψαλίδα έχει ανοίξει αρκετά από την 10η θέση.
Στο 38-29 ανέβηκαν οι Χιτ (23-11 εντός και 15-18 εκτός έδρας), που με τη σειρά τους διεκδικούν την πέμπτη θέση της Ανατολής καθώς βράζουν στο ίδιο καζάνι με τους Μάτζικ και τους Ράπτορς.
Ράιαν Ρόλινς (16 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ) και Μπόμπι Πόρτις (19 πόντοι, 5 ριμπάουντ) ήταν οι μόνοι που υποστήριξαν τον Αντετοκούνμπο, εκτός κλίματος οι Κέβιν Πόρτερ, Κάιλ Κούζμα, Μάιλς Τέρνερ.
Ο Πέλε Λάρσον έκανε ρεκόρ καριέρας με 28 πόντους από 14 σουτ και γέμισε τη στατιστική του με έξι ριμπάουντ και έξι ασίστ, την ώρα που ο Μπαμ Αντεμπάγιο έμενε στα… ρηχά (6/20 σουτ) μετά από τους 83 πόντους που έβαλε στους Γουίζαρντς.
Τα δωδεκάλεπτα: 31-21, 59-51, 85-77, 112-105
Αναλυτικά όλα τα βραδινά αποτελέσματα του NBA:
Ντιτρόιτ Πίστονς – Φιλαδέλφεια 76ερς 131-109
Ιντιάνα Πέισερς – Φοίνιξ Σανς 108-123
Ορλάντο Μάτζικ – Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 136-131 (παρ.)
Ατλάντα Χοκς – Μπρούκλιν Νετς 108-97
Μαϊάμι Χιτ – Μιγλουόκι Μπακς 112-105
Μέμφις Γκρίζλις – Ντάλας Μάβερικς 112-120
Σαν Αντόνιο Σπερς – Ντένβερ Νάγκετς 131-136
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Μπόστον Σέλτικς 104-102
Λος Άντζελες Λέικερς – Σικάγο Μπουλς 142-130
