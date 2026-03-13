Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: «Μην το παίξετε ότι είστε ήρωες»

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

ΕΛ.ΑΣ. Οι απόρρητες εντολές για τη διαχείριση εξτρεμιστών

«Μην το παίξετε ότι είστε ήρωες»

• «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν το απόρρητο σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση των «μοναχικών λύκων» μετά το ξέσπασμα του πολέμου

• Εντυπωσιακές είναι οι υποδείξεις προς τους αστυνομικούς που θα βρεθούν απέναντι σε έναν τρομοκράτη

• Οι επιθέσεις στα τάνκερ κρατάνε ψηλά τις τιμές του αργού

• Τι είπε στο μήνυμά του ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν

• Το κουαρτέτο που διοικεί την Τεχεράνη αυτή τη στιγμή

• Η τεχνητή νοημοσύνη και τα fake news του πολέμου

Αναδρομικά συνταξιούχων

Κέρδισαν στα δικαστήρια αλλά δεν έχουν πληρωθεί

Μόλις 20.000 από τους 370.000 έχουν εισπράξει τα ποσά που επιδικάστηκαν

Σκληρή επίθεση

Προάγγελος κόμματος από Σαμαρά

• Πώς αποκωδικοποιείται η χθεσινή παρέμβαση στη Βουλή για τη σύμβαση με τη Chevron

Πολιτικό παρασκήνιο

Μήνυμα Ανδρουλάκη με μία διαγραφή

Πώς ο Τσιάρας (και άρα το Μαξίμου) εκθέτει τον Βορίδη

Από «ΤΑ ΝΕΑ»

Ποιες υποψηφιότητες θεωρούνται φαβορί για τα Οσκαρ

Μόρια Λέσβου

Από κολαστήριο, χώρος εκπαίδευσης

autoNEA

Νέα μοντέλα για 7 επιβάτες

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

ΠΑΟ – Μπέτις 1-0

Eκανε άλμα πρόκρισης

Τσέλιε – ΑΕΚ 0-4

Ηδη σκέφτεται τα προημιτελικά

Ανανέωσε ο Ελ Κααμπί

Δια χειρός Βαγγέλη Μαρινάκη η μηχανή των γκολ μένει Λιμάνι

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6,31 μ. στο επί κοντώ

Ο Ντουπλάντις στη στρατόσφαιρα