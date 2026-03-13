ΟΕΝΓΕ: Σε απεργία προχωρούν οι γιατροί στα νοσοκομεία στις 18 Μαρτίου
Την πανελλαδική απεργία προκήρυξε η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ)
Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι γιατροί στα νοσοκομεία όλης της χώρας την ερχόμενη εβδομάδα, διεκδικώντας μεταξύ άλλων καλύτερους μισθούς.
Οι πρωτοβάθμιες ενώσεις βρίσκονται σε διαδικασίες συνελεύσεων και πολύμορφων δράσεων
Την πανελλαδική κινητοποίηση ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) για την Τετάρτη, 18 Μαρτίου.
Η αιχμή της κινητοποίησης είναι το Ιατρικό Μισθολόγιο και η υποστελέχωση των νοσοκομείων, ενώ μέχρι την ημέρα της απεργίας οι πρωτοβάθμιες ενώσεις βρίσκονται σε διαδικασίες συνελεύσεων και πολύμορφων δράσεων για την προετοιμασία της απεργίας.
Να σημειωθεί ότι στις 11 Μαρτίου, η ΟΕΝΓΕ προχώρησε σε ημέρα πανελλαδικής δράσης για τους ειδικευόμενους γιατρούς. Συγκεκριμένα, οι ειδικευόμενοι γιατροί προχώρησαν σε διαμαρτυρία στο υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της στάσης εργασίας (12:00 – 15:00) που είχε προκηρύξει η Ομοσπονδία.
Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, διαμαρτυρήθηκαν για τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν στα δημόσια νοσοκομεία και στην άσκηση της ειδικότητάς τους, με 72 ώρες δουλειά την εβδομάδα και μόλις 4-5 μέρες ανάπαυσης τον μήνα.
- ΟΕΝΓΕ: Σε απεργία προχωρούν οι γιατροί στα νοσοκομεία στις 18 Μαρτίου
- Κιούμπαν: «Ο Αντετοκούνμπο ήταν το μεγαλύτερο λάθος μου…»
- Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου 2026: «Κοιμηθείτε Καλά, Ζήστε Καλύτερα»
- Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι
- Οι σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας και ο ρόλος του Βερολίνου – Τα έμμεσα «καρφιά» σε Αθήνα και Λευκωσία
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει στο in η πλευρά Βάρρα ότι έκανε τη διαρροή – Πολιτική κόντρα για το εάν γνώριζε ο Βορίδης
- «Πανδοχείον η Φιλόξενη Ερημία»: Η νέα παράσταση των bizoux de kant στο Hood art space
- Λιτόχωρο: Στην εντατική τουρίστρια μετά από επίθεση αγέλης σκύλων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις