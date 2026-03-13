Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι γιατροί στα νοσοκομεία όλης της χώρας την ερχόμενη εβδομάδα, διεκδικώντας μεταξύ άλλων καλύτερους μισθούς.

Οι πρωτοβάθμιες ενώσεις βρίσκονται σε διαδικασίες συνελεύσεων και πολύμορφων δράσεων

Την πανελλαδική κινητοποίηση ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) για την Τετάρτη, 18 Μαρτίου.

Η αιχμή της κινητοποίησης είναι το Ιατρικό Μισθολόγιο και η υποστελέχωση των νοσοκομείων, ενώ μέχρι την ημέρα της απεργίας οι πρωτοβάθμιες ενώσεις βρίσκονται σε διαδικασίες συνελεύσεων και πολύμορφων δράσεων για την προετοιμασία της απεργίας.

Να σημειωθεί ότι στις 11 Μαρτίου, η ΟΕΝΓΕ προχώρησε σε ημέρα πανελλαδικής δράσης για τους ειδικευόμενους γιατρούς. Συγκεκριμένα, οι ειδικευόμενοι γιατροί προχώρησαν σε διαμαρτυρία στο υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της στάσης εργασίας (12:00 – 15:00) που είχε προκηρύξει η Ομοσπονδία.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, διαμαρτυρήθηκαν για τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν στα δημόσια νοσοκομεία και στην άσκηση της ειδικότητάς τους, με 72 ώρες δουλειά την εβδομάδα και μόλις 4-5 μέρες ανάπαυσης τον μήνα.