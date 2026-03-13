Τα ολιγόλεπτα πονταρίσματα ενισχύουν τη… μανία με τα κρυπτονομίσματα

Τα εξαιρετικά βραχυπρόθεσμα στοιχήματα σε κρυπτονομίσματα έχουν γνωρίσει τεράστια αύξηση στη δημοτικότητά τους μεταξύ των ερασιτεχνών επενδυτών στις αγορές προβλέψεων, δημιουργώντας «ακόμη μεγαλύτερη μανία» στα ψηφιακά tokens και νέες ευκαιρίες αρμπιτράζ που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι εταιρείες υψηλής ταχύτητας συναλλαγών.

Τα συμβόλαια σχετικά με το αν η τιμή του bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων θα είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη σε πέντε ή 15 λεπτά προσελκύουν περίπου 70 εκατομμύρια δολάρια σε ημερήσιο όγκο συναλλαγών στις πλατφόρμες Polymarket και Kalshi, σύμφωνα με στοιχεία από τις δύο μεγαλύτερες πλατφόρμες προβλέψεων, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Και οι δύο πλατφόρμες άρχισαν να προσφέρουν στοιχήματα «up-down» 15 λεπτών για το bitcoin, το ethereum, το solana και το XRP στα τέλη του περασμένου έτους, και η Polymarket έχει προσθέσει από τότε στοιχήματα πέντε λεπτών για τα ίδια πέντε tokens.

Αυτά τα συμβόλαια αντιπροσωπεύουν πλέον περισσότερο από το ήμισυ όλων των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων και στις δύο αγορές. Η ανάπτυξή τους έχει επίσης δημιουργήσει νέες ανεπάρκειες που έχουν εκμεταλλευτεί οι έμπειροι επενδυτές.

«Οι πλατφόρμες αγοράς προβλέψεων κατάφεραν να μετατρέψουν ένα κερδοσκοπικό περιουσιακό στοιχείο και να εντείνουν ακόμη περισσότερο τη μανία γύρω από τις συναλλαγές του», δήλωσε η Amanda Fischer, διευθύντρια πολιτικής στην ομάδα υπεράσπισης των επενδυτών Better Markets και πρώην επικεφαλής του προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της ρυθμιστικής αρχής των αγορών των ΗΠΑ.

Οι Polymarket και Kalshi έχουν κατακτήσει τις ΗΠΑ από την εμφάνισή τους πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024, προσελκύοντας δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε στοιχήματα κάθε μήνα για δυαδικά αποτελέσματα μιας τεράστιας γκάμας γεγονότων, όπως ποδοσφαιρικοί αγώνες, οικονομικές εξελίξεις και ο χρόνος των στρατιωτικών επιθέσεων των ΗΠΑ σε χώρες σε όλο τον κόσμο.

Οι ιδιώτες επενδυτές συσσωρεύονται σε συμβόλαια κρυπτονομισμάτων με όλο και μικρότερη διάρκεια, αναζητώντας γρήγορα κέρδη, ακόμη και αν η τιμή του bitcoin έχει πέσει περισσότερο από 40% από το υψηλό του περασμένου Οκτωβρίου και παρά την απόφαση της Polymarket να χρεώνει τέλη για τέτοια συμβόλαια από τον Ιανουάριο.

Πονταρίσματα και chatbot

Ο μηχανικός Max Wojcik δήλωσε στους FT ότι προχωρά σε συμβόλαια bitcoin πέντε λεπτών μόνο αφού τα τρία αγαπημένα του chatbot τεχνητής νοημοσύνης — Claude, Gemini και ChatGPT — έχουν συλλέξει δεδομένα τιμών πολλών εβδομάδων, έχουν «συζητήσει» μεταξύ τους και έχουν υπολογίσει τις πιθανότητες επιτυχίας του.

«To Claude είναι ο κύριος εγκέφαλός μου αυτή τη στιγμή, αλλά εξακολουθώ να πραγματοποιώ τις συναλλαγές χειροκίνητα… Δεν θεωρώ τον εαυτό μου τζογαδόρο», δήλωσε ο 29χρονος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει διπλασιάσει τα χρήματά του τους τελευταίους δύο μήνες.

Οι επενδυτές που συρρέουν στα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια κρυπτονομισμάτων στο Kalshi και το Polymarket βλέπουν πίνακες ελέγχου που δείχνουν τις τιμές σε πραγματικό χρόνο να κυμαίνονται γύρω από μια «τιμή που πρέπει να ξεπεραστεί», καθώς ένα ρολόι μετράει αντίστροφα μέχρι τη λήξη του συμβολαίου.

Ο Mike Selig, ο διορισμένος από τον Tραμπ πρόεδρος της Commodity Futures Trading Commission, της κύριας ρυθμιστικής αρχής των παραγώγων στις ΗΠΑ, έχει επανειλημμένα εκφράσει την υποστήριξή του στις αγορές πρόβλεψης, δηλώνοντας τον περασμένο μήνα ότι τα συμβόλαια γεγονότων επιτρέπουν στους επενδυτές να αντισταθμίζουν τον κίνδυνο και να διαχειρίζονται τα ευρύτερα χαρτοφυλάκιά τους.

Οι FT έχουν ήδη αναφέρει ότι η Kalshi επιδιώκει την έγκριση των αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών για να επιτρέψει τις συναλλαγές με περιθώριο στην πλατφόρμα της. Ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα δήλωσε ότι η εταιρεία δεν έχει επί του παρόντος σχέδια να επιτρέψει τις μοχλευμένες συναλλαγές στα 15λεπτα συμβόλαια κρυπτονομισμάτων.

Ο Amir Hajian, ερευνητής στην εταιρεία Keyrock που δραστηριοποιείται στην αγορά κρυπτονομισμάτων, δήλωσε ότι η ανάπτυξη των 5λεπτων και 15λεπτων επιλογών bitcoin ήταν «εκρηκτική».

«Ας το πούμε όπως είναι: αυτά τα [μέσα] είναι καθαρή κερδοσκοπία», δήλωσε ο Hajian, σημειώνοντας ότι τα συμβόλαια εξαιρετικά βραχείας διάρκειας αποδεικνύονται ιδιαίτερα δημοφιλή στους λιανικούς εμπόρους.

Οι εταιρείες υψηλής συχνότητας συναλλαγών φαίνεται να είναι ενεργές και στις βραχυπρόθεσμες αγορές, πρόσθεσε.

Το αρμπιτράζ καθυστέρησης ήταν «αχαλίνωτο» στις αγορές των 15 λεπτών πριν η Polymarket εισαγάγει ένα τέλος τον περασμένο μήνα, είπε ο Hajian. Οι έμπειροι επενδυτές μπορούν να εκμεταλλευτούν το μικρό χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να φτάσουν τα σήματα τιμών από το ένα χρηματιστήριο στο άλλο, σε αυτή την περίπτωση μεταξύ της Polymarket και του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων Binance.

Οι μεγάλες εταιρείες συναλλαγών συνέχισαν να στοχεύουν τις «μικροδομικές ανεπάρκειες» μεταξύ της Polymarket και άλλων χρηματιστηρίων, ιδίως στις αγορές πέντε λεπτών, δήλωσε ο Hajian.

Σε αντίθεση με την Kalshi, η Polymarket δεν χρεώνει τέλη για τα περισσότερα συμβόλαιά της, αλλά τον Ιανουάριο πρόσθεσε τέλη ανά συναλλαγή στα 15λεπτα στοιχήματα κρυπτονομισμάτων, τα οποία συμβάλλουν στην αποτροπή των συναλλαγών αρμπιτράζ που πραγματοποιούνται από bots. Από τότε, η εταιρεία ανακοίνωσε την επέκταση των τελών έως και 1,56% σε όλα τα συμβόλαια κρυπτονομισμάτων.

Εν τω μεταξύ, οι κύριοι χώροι διαπραγμάτευσης σπεύδουν να λανσάρουν δικά τους στοιχήματα τύπου αγοράς προβλέψεων.

Η Nasdaq υπέβαλε αυτή την εβδομάδα προτάσεις στις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές για την εισαγωγή δυαδικών επιλογών «ναι-όχι» σχετικά με το αν ο δείκτης Nasdaq 100, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, θα διαπραγματευτεί «σε, πάνω ή κάτω» από μια προκαθορισμένη τιμή.

Εάν δοθεί το πράσινο φως, οι πρώτες «επιλογές που σχετίζονται με το αποτέλεσμα» του Nasdaq θα λήξουν σε λίγες ημέρες, δήλωσε ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα, το οποίο πρόσθεσε ότι το χρηματιστήριο ενδέχεται τελικά να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις «μηδενικής ημέρας» με διάρκεια 24 ωρών ή λιγότερο.

«Όλοι αγωνίζονται να γίνουν η επόμενη σούπερ εφαρμογή που θα τους κυριαρχήσει όλους», δήλωσε ο Fischer. «Το Trad-fi αντιγράφει το crypto και το αντίστροφο».

