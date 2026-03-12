Το ζευγάρι των ρεκόρ: Ο Μπαμ Αντεμπάγιο και η θρύλος του WNBA, Έιτζα Γουίλσον (vids)

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο σημείωσε τη δεύτερη μεγαλύτερη επίδοση όλων των εποχών με 83 πόντους. Και όλα έγιναν υπό το βλέμμα της συντρόφου του, της θρύλου του WNBA, Έιτζα Γουίλσον.

Ο Αντεμπάγιο άφησε πίσω του τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ ο οποίος είχε βάλει 81 και με τους 83 που πέτυχε κόντρα στους Γουίζαρντς, τοποθετήθηκε στη 2η θέση πίσω από τον ΟυίλτΤσάμπερλεϊν που κρατάει το απόλυτο ρεκόρ των 100 πόντων.

Επίσης πλέον είναι ο εν ενεργεία παίκτης στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη που έχει τους περισσότερους πόντους. Το αντίστοιχο ρεκόρ στο WNBA τυχαίνει να το έχει η Άτζα Γουίλσον η οποία είναι η κοπέλα του Αντεμπάγιο! Πραγματικά σπάνιο αυτό! Για την ακρίβεια μοναδικό! Οι δυο τους είναι είναι οι μοναδικοί εν ενεργεία παίκτες σε NBA και WNBA αντίστοιχα που κρατάνε το ρεκόρ των περισσότερων πόντων σε έναν αγώνα.

Η Γουίλσον κατέχει το ρεκόρ των 53 πόντων που είχε σημειώσει το 2023!

Ο Αντεμπάγιο, μετά την επίτευξη του μυθικού του ρεκόρ, έκανε μία ιδιαίτερη αφιέρωση στη σύντροφό του:

«Ακούγεται τρελό! Είναι ο Γουίλτ, ο Κόμπι κι ανάμεσά τους εγώ. Είμαι συγκινημένος, είναι μια απίστευτη στιγμή και μακάρι να μπορούσα να τη ζήσω δυο φορές», δήλωσε ο 28χρονος άσος του Μαϊάμι.

«Το να βάζω 83 πόντους στο πρώτο παιχνίδι που είναι εδώ είναι πολύ ξεχωριστό… τα παρασκήνια, οι προπονήσεις, οι συζητήσεις, είναι πολύ ενθαρρυντικά, και προφανώς βλέπεις τι κάνει… εμπνέεσαι από αυτό. Είμαι ευγνώμων που την έχω στη ζωή μου», ανέφερε για την σύντροφό του.

Η τρεις φορές πρωταθλήτρια και τέσσερις φορές MVP του WNBA είπε με τη σειρά της: «Βλέπω τις αμέτρητες ώρες, τις πρωινές προπονήσεις, την αμφισβήτηση του εαυτού του, βλέπω όλα αυτά… αυτό ήταν ένα απίστευτο ταξίδι για τον Μπαμ… Ξέρω ότι λέει ότι είμαι η έμπνευσή του, αλλά δεν νομίζω ότι έχει ιδέα πόσο με εμπνέει εκείνος».

BAM ADEBAYO: «To have 83 the first game she’s here is very special… the behind-the-scenes, the workouts, the conversations, they’re very motivating, and obviously you see what she does… you get inspired by that. I’m thankful to have her in my life.» A’JA WILSON: «I see the… pic.twitter.com/MfrMoSTqjq — NBA (@NBA) March 11, 2026

Το μήνυμα της Γουίλσον για τους 83 πόντους του Αντεμπάγιο

Λίγη ώρα μετά το ρεκόρ η ίδια είχε γράψει στα social media: «Δεν θα έχω πλέον το ρεκόρ πόντων στο σπίτι μας, αλλά τουλάχιστον μου δίνει κίνητρο για να κυνηγήσω κάτι».