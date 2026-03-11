Αντεμπάγιο: «Αναρωτιέμαι τι θα μου έλεγε σήμερα ο Κόμπι»
Στον Κόμπι Μπράιαντ αναφέρθηκε ο Μπαμ Αντεμπάγιο μετά την ιστορική του βραδιά των 83 πόντων, στη δεύτερη καλύτερη όλων των εποχών στο NBA.
Μια συνηθισμένη βραδιά κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ μετατράπηκε σε ιστορική, αφού ο Μπαμ Αντεμπάγιο διέλυσε όλα τα κοντέρ σημειώνοντας 83 πόντους απέναντι στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, ξεπερνώντας έτσι τους 81 του Κόμπι Μπράιαντ από το 2006 κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς.
O Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ μίλησε μετά την σπουδαία του εμφάνιση, στο «Five Reasons Sports» όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον «Black Mamba» και αναρωτήθηκε τι θα έλεγε αν ήταν ακόμα εν ζωή και τον έβλεπε να πετυχαίνει κάτι τέτοιο.
Οι δηλώσεις του Μπαμ Αντεμπάγιο:
«Aναρωτιέμαι τι θα έλεγε. Όταν βλέπεις κάποιον… προφανώς έχεις δει να πετυχαίνουν 60, 70, αλλά όταν το να πετυχαίνεις 83 και τον προσπερνάς, το μυαλό μου σκέφτεται: “Τι θα μου έλεγε;” Γιατί πάντα ήθελα να κάνω μια συζήτηση μαζί του. Πιθανότατα θα έλεγε: “Κάν’ το ξανά”. Αλλά είναι μια σουρεαλιστική στιγμή να βρίσκεσαι στην λίστα με κάποιον που θαύμαζες όταν μεγάλωνες».
