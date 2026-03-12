newspaper
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άρχισαν οι καταδίκες για τα φιλοκυβερνητικά τρολ
Πολιτική Γραμματεία 12 Μαρτίου 2026, 08:00

Άρχισαν οι καταδίκες για τα φιλοκυβερνητικά τρολ

Σε μα σημαντική εξέλιξη, σημειώθηκε η πρώτη καταδίκη ενός από τα τρολ του φιλοκυβερνητικού διαδικτυακού σύμπαντος

Βασίλης Ρίζος
A
A
Vita.gr
Μυρωδιά: Τι άρωμα έχουν οι αναμνήσεις;

Μυρωδιά: Τι άρωμα έχουν οι αναμνήσεις;

Spotlight

Την ώρα που η κυβέρνηση, δια στόματος Παύλου Μαρινάκη, διεκτραγωδούσε την κατάσταση με την ανωνυμία στο διαδίκτυο, εξαιρώντας φυσικά τα επίσης ανώνυμα τρολ της «Ομάδας Αλήθειας» που άλλωστε είχε περίοπτη θέση σε συνέδριο για τα Fake News (ίσως γιατί κάποιος έπρεπε να τα εκπροσωπήσει και αυτά…), ένα δικαστήριο έκανε τη δουλειά του και καταδίκασε ένα τρολ για μια εξυβριστική του ανάρτηση.

Ήταν τον περασμένο Απρίλιο, όταν ο Γ.Π. κάτω από τον λογαριασμό γνωστής δημοσιογράφου έκανε μια άκρως υβριστική και συκοφαντική ανάρτηση, η οποία κατέληγε στη χαρακτηριστική -και συνάμα αποκαλυπτική των σκοτεινών δικτύων και διασυνδέσεων- φράση: «Καλά σας κάνει ο Δημητριάδης να σας πάρει και τα σώβρακα στις αγωγές».

Στην λιβελο-ανάρτηση απλώς επανάλαβε όσα γράφουν και τα διάφορα φιλοκυβερνητικά τρολ. Έκανε όμως το λάθος να το γράψει μέσω του δικού του λογαριασμού, οπότε έγινε μήνυση, εντοπίστηκε, ασκήθηκε δίωξη, έγινε το δικαστήριο και καταδικάστηκε.

Το γεγονός ότι εκτός όλων των άλλων ήταν και θαυμαστής, όπως φαίνεται, του Γρηγόρη Δημητριάδη και επιδοκίμαζε την επιλογή του τελευταίου να προχωρήσει σε αγωγές σε βάρος μέσων, απλώς υπογραμμίζει το πολιτικό περιβάλλον και το κλίμα από όπου προέρχεται αυτή τη στιγμή μεγάλο μέρος της τοξικότητας στη δημόσια σφαίρα. Γιατί έχει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του είδους των αναρτήσεων και του ύφους των σχολίων κάτω από ποστ που κάνει συστηματικά ο στρατός των φιλοκυβερνητικών τρολ, είτε πρόκειται για αυτά που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον μηχανισμό της «Ομάδας Αλήθειας», είτε για μεμονωμένες περιπτώσεις.

Σε τελική ανάλυση ο θαυμασμός για τον πρώην γενικό γραμματέα (και ανιψιό) του Πρωθυπουργού απλώς μας υπενθυμίζει πώς συντονίστηκαν όλες αυτές οι εκστρατείες φιλοκυβερνητικής τοξικότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι υπήρξε καταδίκη. Ότι η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της. Ότι αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει ατιμωρησία για αυτές τις πρακτικές συκοφάντησης και δυσφήμισης. Ότι τα τρολ δεν θα μπορούν να κινούνται πλέον ανεξέλεγκτα.

Κάτι που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να συνεχιστεί η ασυλία των κομματικών τρολ της Νέας Δημοκρατίας, τύπου Leξotanil των αναμεταδοτών της «Ομάδας Αλήθειας» και των θαυμαστών του Γρηγόρη Δημητριάδη. Έρχονται καταδίκες και πολύ πιο αυστηρές, γιατί κάποια στιγμή έπρεπε και η κυβέρνηση να πληρώσει το κόστος της τοξικότητας στην οποία επένδυσε μην έχοντας κάτι θετικό να προτείνει στην κοινωνία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πλαφόν: Ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι του μέτρου – Τι αλλάζει στην αγορά 

Πλαφόν: Ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι του μέτρου – Τι αλλάζει στην αγορά 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μυρωδιά: Τι άρωμα έχουν οι αναμνήσεις;

Μυρωδιά: Τι άρωμα έχουν οι αναμνήσεις;

Κόσμος
Ιράν: Εντείνει τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις – 8 νεκροί από ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένους στον Λίβανο

Ιράν: Εντείνει τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις – 8 νεκροί από ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένους στον Λίβανο

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Χρήστος Ράμμος: Αποδομώντας το «Alitheia Forum» σε 218 λέξεις – «Ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να προσδιορίσει πως θα του γίνει ο έλεγχος»
Συνέδριο... «αλήθειας» 12.03.26

Αποδομώντας το «Alitheia Forum» σε 218 λέξεις - «Ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να προσδιορίσει πως θα του γίνει ο έλεγχος»

Ο Χρήστος Ράμμος που διετέλεσε αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών αποδομεί σε αδρές γραμμές το συνέδριο που υποτίθεται πως προάγει την αντικειμενικότητα στα ΜΜΕ.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τι ανησυχεί τους Έλληνες από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή – Το «νέο κόμμα» που κερδίζει έδαφος
Δημοσκόπηση 11.03.26

Δημοσκόπηση: Τι ανησυχεί τους Έλληνες από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή – Το «νέο κόμμα» που κερδίζει έδαφος

Σχεδόν 8 στους 10 ανησυχούν με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειες τους. Διχασμένη η κοινή γνώμη για τις ενέργειες της κυβέρνησης. Ανοδική πορεία για το κόμμα Τσίπρα, μεγάλη πτώση για κόμμα Καρυστιανού στη δύσκολη αυτή συγκυρία.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Πελεγρίνης, ο «νόμος Διαμαντοπούλου» και η «φύρδην μίγδην» διεύρυνση του Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Πελεγρίνης, ο «νόμος Διαμαντοπούλου» και η «φύρδην μίγδην» διεύρυνση του Δούκα

Νέο γύρο εσωκομματικών τριγμών προκαλεί η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη συμμετοχή του Θεοδώση Πελεγρίνη στην επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης. Η ηγεσία επιμένει ότι η «αμφίπλευρη διεύρυνση» αποτελεί στρατηγική επιλογή, την ώρα που Άννα Διαμαντοπούλου και Χάρης Δούκας εκφράζουν ενστάσεις για τα πρόσωπα και τα όρια της διαδικασίας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Στο ευρωκοινοβούλιο το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα – «Κανείς εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν λογοδότησε για τις υποκλοπές»
Στην ολομέλεια 11.03.26 Upd: 21:25

Στο ευρωκοινοβούλιο το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα – «Κανείς εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν λογοδότησε για τις υποκλοπές»

Η πλειονότητα των ευρωβουλευτών που έλαβαν τον λόγο, αναγνώρισε τη σημασία της απόφασης του δικαστηρίου για το Predator, ως πρώτο βήμα, θέτοντας προβληματισμούς για τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου στη χώρα

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
The Expla-in Project: Πώς σχετίζεται ο πόλεμος στο Ιράν με τα σενάρια πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα;
The Expla-in Project 11.03.26

Γιατί αναθερμαίνεται η συζήτηση στο «γαλάζιο» παρασκήνιο για πρόωρες εκλογές; Ο ρόλος του πολέμου

Πόλεμος στο Ιράν, οι πρόωρες εκλογές και οι πολιτικοί υπολογισμοί. Ποια είναι τα επιχειρήματα εκείνων που τις θέλουν και όσων τάσσονται υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok από το Στρασβούργο – «Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις των υποκλοπών δεν αξίζουν στον λαό»
ΠΑΣΟΚ 11.03.26

Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok από το Στρασβούργο – «Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις των υποκλοπών δεν αξίζουν στον λαό»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει αναφορά στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και επισημαίνει τη διάσταση ότι η εθνική ασφάλεια, όπως τονίζει, «έγινε έρμαιο σε παιχνίδια εξουσίας με ευθύνη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της αυλής του στο Μέγαρο Μαξίμου»

Σύνταξη
Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την κατάσχεση 219 κιλών skunk
Επικαιρότητα 11.03.26

Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την κατάσχεση 219 κιλών skunk

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος για την επαγγελματικότητα και την αποτελεσματικότητά τους στη μάχη κατά των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία
Πολιτική 11.03.26

Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία

Στη Σόφια μεταβαίνει την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας, μετά την απόφαση μεταφοράς μίας συστοιχίας Patriot και ενός ζεύγους F-16 για την προστασία και της Βουλγαρίας στη βόρεια Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Χαρίτσης: Η ακρίβεια δεν είναι λογιστική άσκηση, το «πλαφόν» δεν περιορίζει τις αυξήσεις στις τιμές
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Χαρίτσης: Η ακρίβεια δεν είναι λογιστική άσκηση, το «πλαφόν» δεν περιορίζει τις αυξήσεις στις τιμές

«Το 'πλαφόν' ακούγεται αυστηρό. Στην πραγματικότητα αφήνει την τιμή να συνεχίσει την ανοδική πορεία της», υπογραμμίζει για τα νέα μέτρα ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, λέγοντας πως «η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κρίση ως ευκαιρία»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ως στρατηγική επιλογή τα υπερκέρδη των καρτέλ
Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 11.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ως στρατηγική επιλογή τα υπερκέρδη των καρτέλ

Σχολιάζοντας τα στοιχεία του πληθωρισμού, ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζει πως «η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να κινηθεί άμεσα για την προστασία των καταναλωτών, εν όψει και των δυσμενών διεθνών εξελίξεων»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Χρειάζονται εμπροσθοβαρή μέτρα, το πλαφόν στο κέρδος ως χθες η κυβέρνηση το απέρριπτε ως λαϊκισμό
«Είναι θετικό» 11.03.26

ΠΑΣΟΚ: Χρειάζονται εμπροσθοβαρή μέτρα, το πλαφόν στο κέρδος ως χθες η κυβέρνηση το απέρριπτε ως λαϊκισμό

«Αλίμονο μας» αν η κυβέρνηση αντιμετωπίσει την ακρίβεια το ίδιο «αποτελεσματικά» όπως μέχρι σήμερα, λέει χαρακτηριστικά ο Κ. Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ. Τονίζει ότι είναι αναγκαία εμπροσθοβαρή μέτρα, για να μην έχουμε περαιτέρω διάβρωση της αγοραστικής δύναμης

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής
«Δραματική εξέλιξη» 11.03.26

Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής

«Ολοένα και περισσότεροι αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν την παραγωγή, οδηγούμενοι στο πικρό συμπέρασμα ότι η πολιτεία δεν στηρίζει πλέον την αγροτική δραστηριότητα», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Η πρόταση για κατάργηση της ανωνυμίας στις πλατφόρμες και η υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Η πρόταση για κατάργηση της ανωνυμίας στις πλατφόρμες και η υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών

Ζήτημα ταυτοποίησης των χρηστών των κοινωνικών δικτύων και άλλων ψηφιακών πλατφορμών από τις ίδιες τις πλατφόρμες έθεσε ευθέως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ένα μέτρο που στις φιλελεύθερες δημοκρατίες, όχι απλώς αποφεύγεται, αλλά συνήθως καταδικάζεται. Και οι λόγοι για αυτό είναι σοβαροί

Τζίνα Μοσχολιού
Τζίνα Μοσχολιού
Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου
Στρασβούργο 11.03.26

Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου

Συνάντηση με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεδομένης και της αποψινής συζήτησης του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ολομέλεια

Σύνταξη
Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας
Ακρίβεια 11.03.26

Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Η παύση των εχθροπραξιών είναι η καλύτερη λύση για να λυθεί το πρόβλημα της αισχροκέρδειας, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταδικάσει τον πόλεμο στο Ιράν

Σύνταξη
Βουλή: Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου για την κόρη του πρωθυπουργού – «Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας»
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου για την κόρη του πρωθυπουργού - «Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας»

Άναψαν τα «αίματα» στη Βουλή, μετά τις αναφορές Κωνσταντοπούλου στην κόρη του Κ. Μητσοτάκη, ενώ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Σταύρου Παπασταύρου, αλλά και του εισηγητή της ΝΔ και «επιστήθιου» πολιτικού φίλου της προέδρου της Πλεύσης, Δημήτρη Μαρκόπουλου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Ιράν πλήττει ιταλική βάση στο Ιράκ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα
Κόσμος 12.03.26

Το Ιράν πλήττει ιταλική βάση στο Ιράκ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα λίγο μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι θα εξαπέλυαν «καταιγίδα» πυραύλων εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν και το Ισραήλ, καθώς και στην κουρδική περιοχή του Ιράκ

Σύνταξη
Η διελκυστίνδα της Μέσης Ανατολής: Γιατί οι σύμμαχοι του Ιράν αποφεύγουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τις ΗΠΑ
Κόσμος 12.03.26

Η διελκυστίνδα της Μέσης Ανατολής: Γιατί οι σύμμαχοι του Ιράν αποφεύγουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τις ΗΠΑ

Παρατηρητές περιμένουν να δουν αν οι Χούθι της Υεμένης θα ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία πλησιάζουν στο στενό της Ερυθράς Θάλασσας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χρήστος Ράμμος: Αποδομώντας το «Alitheia Forum» σε 218 λέξεις – «Ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να προσδιορίσει πως θα του γίνει ο έλεγχος»
Συνέδριο... «αλήθειας» 12.03.26

Αποδομώντας το «Alitheia Forum» σε 218 λέξεις - «Ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να προσδιορίσει πως θα του γίνει ο έλεγχος»

Ο Χρήστος Ράμμος που διετέλεσε αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών αποδομεί σε αδρές γραμμές το συνέδριο που υποτίθεται πως προάγει την αντικειμενικότητα στα ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ιράν: Πλήγματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράκ κλείνει το πετρελαϊκο του λιμάνι – Εκρήξεις στην Τεχεράνη
Κόσμος 12.03.26 Upd: 07:54

Ιρανικά πλήγματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ - Το Ιράκ κλείνει το πετρελαϊκο του λιμάνι - Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Το Ιράν έθεσε όρους για την επίτευξη εκεχειρίας ενώ ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε νίκη - Δραματιικές στιγμές στον Λίβανο με σφοδρά ισραηλινά χτυπήματα - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου
Ελλάδα 12.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο. Ο Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής και ο Δίκαιος Φινεές. Ποια ονόματα έχουν γιορτή.

Σύνταξη
Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία
The Great Arch 12.03.26

Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία

1983. Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν αποφασίζει να κάνει διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για ένα εμβληματικό έργο: τη Μεγάλη Αψίδα της Ντεφάνς (The Great Arch) που θα τοποθετηθεί στην ίδια ευθεία με τον Λούβρο και την Αψίδα του Θριάμβου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας
Κόσμος 12.03.26

Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας

Από τη Βενεζουέλα μέχρι τη Γάζα, η επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου από ισχυρά κράτη διαλύει την τάξη πραγμάτων που θεμελιώθηκε μετά από το 1945

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή Νοημοσύνη: Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη – Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»
Πόλεμος στο Ιράν 12.03.26

Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη - Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»

Η ταχύτητα και η κλίμακα του σχεδιασμού του πολέμου με Τεχνητή Νοημοσύνη από τον αμερικανικό στρατό προκαλεί φόβους ότι η λήψη αποφάσεων από τον άνθρωπο μπορεί να παραγκωνιστεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ψήφισμα κατά του Ιράν από το ΣΑ του ΟΗΕ με στήριξη της Ελλάδας
ΣΑ του ΟΗΕ 12.03.26

Η Ελλάδα στήριξε το ψήφισμα κατά του Ιράν

Η Ελλάδα στήριξε το σχέδιο Ψηφίσματος κατά του Ιράν στο ΣΑ του ΟΗΕ, το οποίο κατατέθηκε από το Μπαχρέιν και την Ιορδανία, ενώ Κίνα και Ρωσία απείχαν από την ψηφοφορία.

Σύνταξη
Τέξας: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης για τον φόνο της συντρόφου του και γιου της
Κόσμος 12.03.26

Εκτέλεση θανατοποινίτη στο Τέξας

Ο Σέντρικ Ριξ, 51 ετών, εκτελέστηκε με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες σε φυλακή του Τέξας, καθώς είχε καταδικαστεί για τον φόνο της συντρόφου του, 30 ετών, και ενός εκ των παιδιών της, 8 ετών.

Σύνταξη
Βούλα: Μία νεκρή σε σύγκρουση ΙΧ με ταξί στη Λεωφόρο Ποσειδώνος
Βούλα 12.03.26 Upd: 06:48

Αιματηρό τροχαίο στην Παραλιακή με μία νεκρή

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και ένας τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Βούλας, και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από τα οχήματά τους καθώς υπέστησαν μεγάλη ζημιά.

Σύνταξη
Ιράν: Το πετρέλαιο άγγιξε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι – Οι πρώτες αντιδράσεις στις ασιατικές αγορές
Brent - WTI 12.03.26

Στα 100 δολάρια ξανά το πετρέλαιο

Τα 100 δολάρια άγγιξε ξανά το πετρέλαιο παρά τις ανακοινώσεις κρατών για αποδέσμευση από τα στρατηγικά τους αποθέματα, ενώ ο Nikkei σημείωνε πτώση πάνω από 1%, και ο Kospi ήταν πρακτικά αμετάβλητος.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
Απόρρητο