Άρχισαν οι καταδίκες για τα φιλοκυβερνητικά τρολ

Την ώρα που η κυβέρνηση, δια στόματος Παύλου Μαρινάκη, διεκτραγωδούσε την κατάσταση με την ανωνυμία στο διαδίκτυο, εξαιρώντας φυσικά τα επίσης ανώνυμα τρολ της «Ομάδας Αλήθειας» που άλλωστε είχε περίοπτη θέση σε συνέδριο για τα Fake News (ίσως γιατί κάποιος έπρεπε να τα εκπροσωπήσει και αυτά…), ένα δικαστήριο έκανε τη δουλειά του και καταδίκασε ένα τρολ για μια εξυβριστική του ανάρτηση.

Ήταν τον περασμένο Απρίλιο, όταν ο Γ.Π. κάτω από τον λογαριασμό γνωστής δημοσιογράφου έκανε μια άκρως υβριστική και συκοφαντική ανάρτηση, η οποία κατέληγε στη χαρακτηριστική -και συνάμα αποκαλυπτική των σκοτεινών δικτύων και διασυνδέσεων- φράση: «Καλά σας κάνει ο Δημητριάδης να σας πάρει και τα σώβρακα στις αγωγές».

Στην λιβελο-ανάρτηση απλώς επανάλαβε όσα γράφουν και τα διάφορα φιλοκυβερνητικά τρολ. Έκανε όμως το λάθος να το γράψει μέσω του δικού του λογαριασμού, οπότε έγινε μήνυση, εντοπίστηκε, ασκήθηκε δίωξη, έγινε το δικαστήριο και καταδικάστηκε.

Το γεγονός ότι εκτός όλων των άλλων ήταν και θαυμαστής, όπως φαίνεται, του Γρηγόρη Δημητριάδη και επιδοκίμαζε την επιλογή του τελευταίου να προχωρήσει σε αγωγές σε βάρος μέσων, απλώς υπογραμμίζει το πολιτικό περιβάλλον και το κλίμα από όπου προέρχεται αυτή τη στιγμή μεγάλο μέρος της τοξικότητας στη δημόσια σφαίρα. Γιατί έχει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του είδους των αναρτήσεων και του ύφους των σχολίων κάτω από ποστ που κάνει συστηματικά ο στρατός των φιλοκυβερνητικών τρολ, είτε πρόκειται για αυτά που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον μηχανισμό της «Ομάδας Αλήθειας», είτε για μεμονωμένες περιπτώσεις.

Σε τελική ανάλυση ο θαυμασμός για τον πρώην γενικό γραμματέα (και ανιψιό) του Πρωθυπουργού απλώς μας υπενθυμίζει πώς συντονίστηκαν όλες αυτές οι εκστρατείες φιλοκυβερνητικής τοξικότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι υπήρξε καταδίκη. Ότι η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της. Ότι αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει ατιμωρησία για αυτές τις πρακτικές συκοφάντησης και δυσφήμισης. Ότι τα τρολ δεν θα μπορούν να κινούνται πλέον ανεξέλεγκτα.

Κάτι που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να συνεχιστεί η ασυλία των κομματικών τρολ της Νέας Δημοκρατίας, τύπου Leξotanil των αναμεταδοτών της «Ομάδας Αλήθειας» και των θαυμαστών του Γρηγόρη Δημητριάδη. Έρχονται καταδίκες και πολύ πιο αυστηρές, γιατί κάποια στιγμή έπρεπε και η κυβέρνηση να πληρώσει το κόστος της τοξικότητας στην οποία επένδυσε μην έχοντας κάτι θετικό να προτείνει στην κοινωνία.