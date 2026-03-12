Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πώς θα λειτουργεί

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Πλαφόν στα κέρδη

Πώς θα λειτουργεί

Καύσιμα

• Εταιρείες εμπορίας: μέχρι 5 λεπτά το περιθώριο κέρδους ανά λίτρο στην αμόλυβδη 95 οκτανίων και στο πετρέλαιο κίνησης

• Πρατήρια λιανικής: μέχρι 12 λεπτά ανά λίτρο το περιθώριο κέρδους

Τρόφιμα

• Πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους ανά κωδικό στον μέσο όρο του 2025

Πρόστιμα

μέχρι €5 εκατ. για μη συμμόρφωση

===========

Ενοίκια

Υποχρεωτικά μέσω των τραπεζών

• Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

===========

Debate για τα πυρηνικά

Ναι ή όχι στη χρήση τους;

===========

Χρυσή Αυγή

Στη φυλακή η Ζαρούλια και άλλοι έξι

• Ιδιες με τις πρωτόδικες οι ποινές

• Ισόβια πάλι στον Ρουπακιά

===========

Στίγμα

Πολλά ερωτήματα από το «πανηγύρι» Athens Alitheia Forum

O καπουτσίνο του «Φραπέ», μια συμβουλή

===========

Γυναίκες στο χακί

Στη Λαμία το πρώτο Κέντρο Εκπαίδευσης

===========

Μάμα Αφρικα

Η μοναδική φύλαρχος είναι ελληνίδα της Πόλης

===========

Ενέσιμα

Επικίνδυνα πεπτίδια μέσω Διαδικτύου για το αδυνάτισμα

Ενθετο Υγεία

Ενας στους δύο δεν ξέρει ότι έχει γλαύκωμα

===========

Γιώργος Μαρίνος

1939 – 2026

Ο σόουμαν που άλλαξε τη διασκέδαση

===========

Ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν

«Δεν συμμετέχουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Champions League

Χατ-τρικ ο Βαλβέρδε στο Ρεάλ – Σίτι 3-0

Κανονιές από Παρί (5-2 την Τσέλσι)

και Μπόντο/ Γκλιμτ (3-0 τη Σπόρτινγκ)