Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πώς θα λειτουργεί
Πλαφόν στα κέρδη • Απελευθερώνονται 400 εκατ. βαρέλια από τα αποθεματικά
- Το Ιράν απειλεί να πλήξει λιμάνια στη Μέση Ανατολή αν χτυπηθούν οι λιμενικές εγκαταστάσεις της χώρας
- Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό
- Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι
- Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Πλαφόν στα κέρδη
Πώς θα λειτουργεί
Καύσιμα
• Εταιρείες εμπορίας: μέχρι 5 λεπτά το περιθώριο κέρδους ανά λίτρο στην αμόλυβδη 95 οκτανίων και στο πετρέλαιο κίνησης
• Πρατήρια λιανικής: μέχρι 12 λεπτά ανά λίτρο το περιθώριο κέρδους
Τρόφιμα
• Πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους ανά κωδικό στον μέσο όρο του 2025
Πρόστιμα
μέχρι €5 εκατ. για μη συμμόρφωση
Διαβάστε επίσης
• Απελευθερώνονται 400 εκατ. βαρέλια από τα αποθεματικά
• Ο ρόλος του νησιού Χαργκ στα Στενά του Ορμούζ
• Το Ιράν απειλεί με νάρκες και χτυπά εμπορικά πλοία
• Και ο Τραμπ λέει ότι δεν έχει μείνει τίποτα να βομβαρδίσει
===========
Ενοίκια
Υποχρεωτικά μέσω των τραπεζών
• Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές
===========
Debate για τα πυρηνικά
Ναι ή όχι στη χρήση τους;
===========
Χρυσή Αυγή
Στη φυλακή η Ζαρούλια και άλλοι έξι
• Ιδιες με τις πρωτόδικες οι ποινές
• Ισόβια πάλι στον Ρουπακιά
===========
Στίγμα
Πολλά ερωτήματα από το «πανηγύρι» Athens Alitheia Forum
O καπουτσίνο του «Φραπέ», μια συμβουλή
===========
Γυναίκες στο χακί
Στη Λαμία το πρώτο Κέντρο Εκπαίδευσης
===========
Μάμα Αφρικα
Η μοναδική φύλαρχος είναι ελληνίδα της Πόλης
===========
Ενέσιμα
Επικίνδυνα πεπτίδια μέσω Διαδικτύου για το αδυνάτισμα
Ενθετο Υγεία
Ενας στους δύο δεν ξέρει ότι έχει γλαύκωμα
===========
Γιώργος Μαρίνος
1939 – 2026
Ο σόουμαν που άλλαξε τη διασκέδαση
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν
«Δεν συμμετέχουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο»
Champions League
Χατ-τρικ ο Βαλβέρδε στο Ρεάλ – Σίτι 3-0
Κανονιές από Παρί (5-2 την Τσέλσι)
και Μπόντο/ Γκλιμτ (3-0 τη Σπόρτινγκ)
- Συρία: Πέθανε ο Σάλεχ Μούσλιμ, ηγέτης των Κούρδων της Ροζάβας
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πώς θα λειτουργεί
- Πανδαισία: Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vids)
- Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό – Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%
- Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2: Από ντέρμπι, θρίαμβος για τους Παριζιάνους! (vid)
- Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0: Ασταμάτητοι οι Νορβηγοί και με το ένα πόδι στους «8» (vid)
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 12.03.2026]
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 3-0: Με «βασιλικό» χατ-τρικ του Βαλβέρδε! (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις