newspaper
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.03.2026 | 20:48
Νέα σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα
Σημαντική είδηση:
12.03.2026 | 18:12
Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια - Νεκρός ο ένοπλος, δύο τραυματίες
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ανάλυση ΕΝΑ για την ελληνική οικονομία – Χαμηλότερο από το 2019 το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ
Οικονομία 12 Μαρτίου 2026, 23:10

Ανάλυση ΕΝΑ για την ελληνική οικονομία – Χαμηλότερο από το 2019 το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ

Νέα ανάλυση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας δημοσίευσε ο Κύκλος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης του Ινστιτούτου ΕΝΑ, εξετάζοντας τα πρόσφατα στοιχεία για το ΑΕΠ της χώρας το 2025.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αντιδρά ο εγκέφαλος: Αυτό πονάει πιο πολύ και από χωρισμό…

Αντιδρά ο εγκέφαλος: Αυτό πονάει πιο πολύ και από χωρισμό…

Spotlight

Η νέα ανάλυση του Ινστιτούτου ΕΝΑ για το πώς κινήθηκε το ΑΕΠ το 2025, μας δείχνει ότι παρά τις αυξήσεις των μισθών, το μερίδιό τους στα εισοδήματα παραμένει χαμηλότερο από το 2019. Η αναλογία μισθών-κερδών στην Ελλάδα είναι από τις πλέον άνισες στην Ευρώπη, εις βάρος της μισθωτής εργασίας και προς όφελος των επιχειρηματικών κερδών.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ στις 6 Μαρτίου 2026, ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας διαμορφώθηκε στο 2,1% για το 2025. Η επίδοση αυτή βρίσκεται οριακά κάτω από την τελευταία πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία τοποθετούσε την αύξηση του ΑΕΠ στο 2,2%. Παρά τη μικρή αυτή απόκλιση, η Ελλάδα καταγράφει καλύτερη επίδοση από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σύμφωνα με τη Eurostat διαμορφώθηκε στο 1,5%, ενώ κατατάσσεται στην 11η θέση μεταξύ των κρατών-μελών ως προς τον ρυθμό μεγέθυνσης.

Ποιοι παράγοντες οδήγησαν την ανάπτυξη

Η εξέλιξη του ΑΕΠ το 2025 επηρεάστηκε από διαφορετικές τάσεις στις βασικές συνιστώσες της οικονομικής δραστηριότητας.

Η ιδιωτική κατανάλωση κατέγραψε αύξηση 2%, ελαφρώς υψηλότερη από την πρόβλεψη του προϋπολογισμού που ήταν 1,9%. Αντίθετα, η δημόσια κατανάλωση κινήθηκε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τα αναμενόμενα, με αύξηση μόλις 0,3%, όταν η πρόβλεψη έκανε λόγο για 1,4%.

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη έπαιξαν οι επενδύσεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 8,9%, σημαντικά περισσότερο από την εκτίμηση του προϋπολογισμού (5,7%). Στο εξωτερικό εμπόριο, οι εξαγωγές αυξήθηκαν με βραδύτερο ρυθμό από τις αρχικές προβλέψεις, κατά 1,7% έναντι πρόβλεψης 2,2%. Αντίθετα, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,3%, ενώ αρχικά αναμενόταν αύξηση 0,9%.

Πώς συνέβαλε κάθε συνιστώσα στο ΑΕΠ

Η πραγματική επίδραση των παραπάνω μεταβολών στην οικονομική μεγέθυνση αποτυπώνεται μέσω της συνεισφοράς τους στο συνολικό ΑΕΠ.

Η ιδιωτική κατανάλωση συνέβαλε κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες στη συνολική αύξηση της οικονομίας, ενώ η δημόσια κατανάλωση προσέθεσε 0,1 μονάδα. Οι επενδύσεις αποτέλεσαν έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, συνεισφέροντας 1,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή του εξωτερικού τομέα. Οι εξαγωγές πρόσθεσαν 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η μείωση των εισαγωγών είχε επίσης θετική επίδραση στο ΑΕΠ κατά 0,6 μονάδες, καθώς λιγότερες εισαγωγές σημαίνουν μεγαλύτερη εγχώρια παραγωγή.

Ωστόσο, η μείωση των αποθεμάτων λειτούργησε αρνητικά για το τελικό αποτέλεσμα, αφαιρώντας 2,1 ποσοστιαίες μονάδες από τον συνολικό ρυθμό ανάπτυξης. Σύμφωνα με την ανάλυση, η εξέλιξη αυτή πιθανόν συνδέεται με την επαναταξινόμηση μέρους των αποθεμάτων ως επενδύσεων.

Οι κλάδοι που στήριξαν την οικονομία

Από την πλευρά της παραγωγής, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της οικονομίας αυξήθηκε κατά 1,3% το 2025.

Η μεγαλύτερη δυναμική καταγράφηκε στον κλάδο των κατασκευών, όπου η παραγωγή αυξήθηκε κατά 12,8%, συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομική δραστηριότητα. Θετική ήταν επίσης η συμβολή της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού τομέα, με αύξηση 2,6%.

Στον τομέα των υπηρεσιών, η ανάπτυξη ήταν πιο συγκρατημένη, με αύξηση 0,8%, παραμένοντας ωστόσο βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας.

Πώς κατανέμεται το εισόδημα στην οικονομία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή του εγχώριου εισοδήματος μεταξύ μισθών, κερδών και κράτους.

Το μερίδιο των μισθών στο συνολικό εισόδημα, που προκύπτει από τις αμοιβές της εξαρτημένης εργασίας, αυξήθηκε ελαφρά, από 35,6% το 2024 σε 36,2% το 2025, κυρίως λόγω της αύξησης της μισθωτής απασχόλησης.

Το μερίδιο των κερδών υποχώρησε από 49,8% σε 48,7%. Σημειωτέον ότι τα κέρδη προέρχονται από το λειτουργικό πλεόνασμα και το μεικτό εισόδημα, που περιλαμβάνει το εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων. Το μερίδιο του κράτους, δηλαδή η διαφορά μεταξύ φόρων στην παραγωγή και στις εισαγωγές μείον τις επιδοτήσεις (χωρίς τους φόρους εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές), ενισχύθηκε από 14,5% σε 15%.

Η μεταβολή αυτή φαίνεται να περιορίζει εν μέρει τη συρρίκνωση του μεριδίου των μισθών που είχε καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια, εξέλιξη η οποία συνδέεται κυρίως με τις πιέσεις που δημιούργησε ο υψηλός πληθωρισμός.

Χαμηλότερο από το 2019 το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ

Σε σύγκριση με το 2019, το μερίδιο των μισθών εξακολουθεί να παραμένει χαμηλότερο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η κατανομή του εισοδήματος εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, το 2019 το μερίδιο των μισθών ήταν 36,8%, το μερίδιο των κερδών 48,3% και το μερίδιο του κράτους 14,8%. Δηλαδή, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις των μισθών και τη μείωση της ανεργίας, η θέση των μισθωτών στην κατανομή του εισοδήματος υποχώρησε την τελευταία πενταετία.

Το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ και της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εurostat (2024) η Ελλάδα είχε το δεύτερο χαμηλότερο μερίδιο μισθών στο εισόδημα σε όλη την ΕΕ, μετά την Ιρλανδία.

Η διαφορά είναι ότι το «φουσκωμένο» ΑΕΠ της Ιρλανδίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις πολυεθνικές εταιρείες, που «παρκάρουν» εκεί τα χρήματά τους, λόγω των φορολογικών ελαφρύνσεων. Για τους ίδιους λόγους η Ιρλανδία και η Μάλτα έχουν το υψηλότερο μερίδιο κερδών, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην τρίτη θέση. Το 2024 το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ στην Ευρωζώνη ήταν 48,5% και των κερδών 40,7%.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Επικαιρότητα
Ακριβή βενζίνη: Οι Γάλλοι φουλάρουν στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία

Ακριβή βενζίνη: Οι Γάλλοι φουλάρουν στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αντιδρά ο εγκέφαλος: Αυτό πονάει πιο πολύ και από χωρισμό…

Αντιδρά ο εγκέφαλος: Αυτό πονάει πιο πολύ και από χωρισμό…

Κόσμος
Ιράν: Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν σταματήσουν να μας επιτίθενται

Ιράν: Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν σταματήσουν να μας επιτίθενται

inWellness
inTown
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed
Διαφωνίες 12.03.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters εμμένουν στην άποψη ότι η πρώτη μείωση θα γίνει το Ιούνιο, παρά τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού από την αναστάτωση των αγορών ενέργειας

Τζούλη Καλημέρη
Οι πέντε προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη στήριξη ΜμΕ και νοικοκυριών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Οι πυλώνες 12.03.26

Οι πέντε προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη στήριξη ΜμΕ και νοικοκυριών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

H ΓΣΕΒΕΕ παρουσιάζει πέντε βασικούς πυλώνες παρεμβάσεων που αφορούν τα καύσιμα, την ενέργεια, τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και ειδικά μέτρα για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Τι θα λάβουν οι αγρότες και οι παραγωγοί έως τον Ιούνιο του 2026
Agro-in 12.03.26

ΑΑΔΕ: Τι θα λάβουν οι αγρότες και οι παραγωγοί έως τον Ιούνιο του 2026

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τον ακόλουθο προγραμματισμό και αφορούν τόσο σε αιτήσεις έτους 2025 όσο και σε εκκρεμότητες προηγουμένων ετών

Σύνταξη
Καταναλωτές σε survival mode: Ψωνίζουν μόνο τα απαραίτητα – κόβουν από παντού
Έρευνα Circana 12.03.26

Καταναλωτές σε survival mode: Ψωνίζουν μόνο τα απαραίτητα – κόβουν από παντού

Οι Έλληνες καταναλωτές λειτουργούν σε μόνιμο καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, περιορίζοντας τις λιγότερο αναγκαίες δαπάνες και αναζητώντας πάντα τη φθηνότερη επιλογή. Τι δείχνει νέα έρευνα της Circana.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόσο θα ακριβύνει το χρήμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
Επιτόκια 12.03.26

Πόσο θα ακριβύνει το χρήμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή;

Οι αγορές ήδη προσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους με αποτέλεσμα τα κρατικά ομόλογα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ κινούνται ανοδικά, ενώ οι επενδυτές έχουν αισθητά περιορίσει τις προσδοκίες τους για άμεσες μειώσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Καμπανάκι από τους παραγωγούς για το ευρωπαϊκό ρύζι – Στα 1,7 εκατομμύρια τόνους οι εισαγωγές στην ΕΕ
Αβεβαιότητσ 12.03.26

Καμπανάκι από τους παραγωγούς για το ευρωπαϊκό ρύζι - Στα 1,7 εκατομμύρια τόνους οι εισαγωγές στην ΕΕ

Σημαντικό μέρος των εισαγωγών σε ρύζι μπαίνει στην ΕΕ με μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς στο πλαίσιο συμφωνιών - Άμεσες διορθωτικές ενέργειες ζητούν αγρότες και μεταποίηση της ΕΕ

Σύνταξη
Ενοίκια: Τα SOS και οι παγίδες στη συμπλήρωση του E2 για μηδενισμό του φόρου
Αναλυτικά 12.03.26

Τα SOS και οι παγίδες στη συμπλήρωση του E2 για μηδενισμό του φόρου για τα ενοίκια

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή κατά τη συμπλήρωση του Ε2 προκειμένου να μηδενίσουν για τρία χρόνια τον αναλογούντα φόρο

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό – Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%
Διεθνής Οικονομία 12.03.26

Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό της ΕΕ - Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι ο πληθωρισμός της θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3% φέτος. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη το 2026 ενδέχεται να υποχωρήσει.

Σύνταξη
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέτυχε ακόμα τους στόχους του στο Ιράν
Μέση Ανατολή 11.03.26

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέτυχε ακόμα τους στόχους του στο Ιράν

Σε πείσμα της ρητορικής Τραμπ, τις τελευταίες ημέρες ο πόλεμος όχι μόνο έχει ενταθεί από την πλευρά του Ισραήλ και της Αμερικής αλλά έχει επίσης εξαπλωθεί με τις επιθέσεις της Τεχεράνης

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed
Διαφωνίες 12.03.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters εμμένουν στην άποψη ότι η πρώτη μείωση θα γίνει το Ιούνιο, παρά τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού από την αναστάτωση των αγορών ενέργειας

Τζούλη Καλημέρη
Mondo Classic: Μακριά από τον καλό του εαυτό ο Καραλής – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις (vid)
Άλλα Αθλήματα 12.03.26

Mondo Classic: Μακριά από τον καλό του εαυτό ο Καραλής – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την έβδομη θέση με άλμα στα 5,80μ. στο μίτινγκ επί κοντώ που διεξήχθη στην Ουψάλα, στο «σπίτι» του Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6,31μ.

Σύνταξη
Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία
Κόσμος 12.03.26

Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία

Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται, τα πρωτόκολλα προστασίας επανεξετάζονται και η παρουσία δυνάμεων ασφαλείας αυξάνεται, ιδίως για τους ισραηλινούς, εβραϊκούς και αμερικανικούς θεσμούς, δήλωσε ο Μερτς.

Σύνταξη
Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις
Κόσμος 12.03.26

Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις

Ο Τραμπ φέρεται να υιοθετεί πλήρως τις κυβερνοεπιθέσεις ως τρόπο έναρξης των πολεμικών του επιχειρήσεων όπως δείχνουν τα παραδείγματα στη Βενεζουέλα και το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ
Ε, όχι! 12.03.26

Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκαλύψει το όνομα του ηθοποιού, με τον οποίο έχει ανταλλάξει το χειρότερό της κινηματογραφικό φιλί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Αντιδράσεις στο Κογκρέσο για την αποστολή τουρκικών F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο
ΗΠΑ 12.03.26

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο για την αποστολή τουρκικών F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο

Οι βουλευτές των ΗΠΑ κάνουν λόγο για μια κίνηση που υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και εγείρει ζητήματα συμμόρφωσης με την αμερικανική νομοθεσία περί εξαγωγών όπλων

Σύνταξη
Νετανιάχου: Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν – Πλήττουμε και κατατροπώνουμε τους εντολοδόχους του
Κόσμος 12.03.26

Νετανιάχου: Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν – Πλήττουμε και κατατροπώνουμε τους εντολοδόχους του

«Μέσω μιας άνευ προηγουμένου συνένωσης δυνάμεων μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, έχουμε καταφέρει τεράστια επιτεύγματα. Επιτεύγματα που αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ακόμη και πέρα από αυτήν», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Σύνταξη
Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3: «Αγκαλιά» με την πρόκριση οι Ισπανοί
Conference League 12.03.26

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3: «Αγκαλιά» με την πρόκριση οι Ισπανοί

Η Ράγιο Βαγιεκάνο πέρασε με εμφατικό τρόπο, επικρατώντας με 3-1 στην έδρα της Σάμσουνσπορ παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Conference League. Δείτε όλα τα αποτελέσματα.

Σύνταξη
Μονακό – Ολυμπιακός 81-80: «Ερυθρόλευκη»… αυτοκτονία στο Πριγκιπάτο
Μπάσκετ 12.03.26

Μονακό – Ολυμπιακός 81-80: «Ερυθρόλευκη»… αυτοκτονία στο Πριγκιπάτο

Παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονακό και χωρίς πλέον την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο Πριγκιπάτο και έχασε ευκαιρία να «αγκαλιάσει»την 4άδα.

Σύνταξη
LIVE: Θέλτα – Λιόν
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Θέλτα – Λιόν

LIVE: Θέλτα – Λιόν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – Λιόν για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – Ρακόβ
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Φιορεντίνα – Ρακόβ

LIVE: Φιορεντίνα – Ρακόβ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Ρακόβ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ
Europa League 12.03.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Μπέτις 1-0: Δεν λύγισαν οι «πράσινοι» και πάνε Ισπανία για την πρόκριση (vid)
Europa League 12.03.26

Ο Παναθηναϊκός δεν λύγισε και πάει Ισπανία για την πρόκριση (1-0)

Με παίκτη λιγότερο για 25 λεπτά, ο Παναθηναϊκός άντεξε και νίκησε 1-0 τη Μπέτις, παίρνοντας προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά. Ο Ταμπόρδα το γκολ, game-changer o Σβιντεέρσκι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
LIVE: Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας
Μπάσκετ 12.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας

LIVE: Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλιε – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Τσέλιε – ΑΕΚ

LIVE: Τσέλιε – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλιε – ΑΕΚ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
Πόσοι έχουν σκοτωθεί στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου Ιράν – ΗΠΑ – Ισραήλ
Γενικευμένη σύρραξη 12.03.26

Πόσοι έχουν σκοτωθεί στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου Ιράν – ΗΠΑ – Ισραήλ

Οι αριθμοί για τους θανάτους στη Μέση Ανατολή βασίζονται σε στοιχεία που επικοινωνούν οι κυβερνήσεις, οι ένοπλες δυνάμεις, οι υγειονομικές αρχές και οι οργανισμοί διάσωσης των χωρών

Σύνταξη
Η Μπίλι Άιλις διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «Ο γυάλινος κώδων» της Σύλβια Πλαθ
«Και είναι αυθεντική» 12.03.26

Η Μπίλι Άιλις διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «Ο γυάλινος κώδων» της Σύλβια Πλαθ

Η Μπίλι Άιλις έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στο «Swarm», τη μίνι σειρά που δημιούργησαν οι Τζανίν Νάμπερς και Ντόναλντ Γκλόβερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης διέγραψε από την ΚΟ τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο
Η επιστολή 12.03.26

Ο Ανδρουλάκης διέγραψε από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο

Με επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει γνωστό πως «ο βουλευτής του νομού Αρκαδίας, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, από σήμερα δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Βάρρας, ο Βορίδης και οι ευνοϊκοί έλεγχοι για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Από την αρχή 12.03.26

Ο Βάρρας, ο Βορίδης και οι ευνοϊκοί έλεγχοι για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Βορίδης ενημερώθηκε από τον Βάρρα. Οι αγρότες των Κυκλάδων ενημέρωσαν και τους δύο. Ο Βάρρας έφερε αυστηρούς ελέγχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έστειλε υποθέσεις στην εισαγγελία. Η αυστηρότητα των ελέγχων έφυγε μαζί του.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Οδοντωτός: Αναστέλλεται η λειτουργία του – Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια
Καλάβρυτα 12.03.26

Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού - Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια

Η αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού θα έχει διάρκεια μέχρι την επαναξιολόγηση των συνθηκών και «τη διενέργεια των απαιτούμενων γεωλογικών μελετών στον περιβάλλοντα χώρο του όρους Χελμού»

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό στην Κρήτη; Στον αέρα δομές, σίτιση και φιλοξενία
Expla-in 12.03.26

Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό στην Κρήτη; Στον αέρα δομές, σίτιση και φιλοξενία

Οργή με την απουσία χρηματοδότησης. Οι λιμενικοί είναι στα όρια τους, οι δομές είναι ακατάλληλες- Μιλούν για το μεταναστευτικό στo in δήμαρχοι, ο Περιφερειάρχης και ο πρόεδρος των λιμενικών Κρήτης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
Απόρρητο