Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Η ανάπτυξη ήρθε αλλά οι καταναλωτές έμειναν στο… ράφι
Opinion 24 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Η ανάπτυξη ήρθε αλλά οι καταναλωτές έμειναν στο… ράφι

Τι είναι η ανάπτυξη; Είναι η μακροχρόνια αύξηση της πραγματικής παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών μιας χώρας, η οποία συνήθως μετράται μέσω του πραγματικού ΑΕΠ. Η Ελλάδα τα καταφέρνει ή μήπως όχι;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Καλώς ήρθες ανάπτυξη… Η οικονομία της Ελλάδας «τρέχει» με υψηλούς ρυθμούς, υψηλότερους από της ευρωζώνης, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας επαναφέρονται σταδιακά, οι φορολογικοί συντελεστές στα εισοδήματα μειώνονται. Πρόκειται για ένα «success story» που θα ζήλευαν ακόμα και ισχυρότερες οικονομίες.

Με τα ενοίκια και τα τρόφιμα να παίρνουν «φωτιά», ο πληθωρισμός στην Ελλάδα δείχνει τα…δόντια του και φέτος

Η κυβέρνηση διατυμπανίζει με κάθε ευκαιρία τα επιτεύγματά της, πανηγυρίζοντας για τα «κατορθώματά» της. Πώς όμως εξηγείται η τεράστια απόσταση ανάμεσα στην ευημερία των αριθμών και την ασφυξία των οικογενειακών προϋπολογισμών;

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και εξηγούν το αίσθημα αδικίας που νιώθει ο καταναλωτής.

Μειώνεται η αγοραστική δύναμη

Από την πανδημία μέχρι σήμερα, οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ είδαν τον τζίρο τους να εκτοξεύεται. Αυτή η γιγάντωση του τζίρου δεν προήλθε από μια αντίστοιχη αύξηση στην ποσότητα των προϊόντων που αγοράζουμε, αλλά κυρίως από τις αλλεπάλληλες αυξήσεις τιμών.

Το βασανιστικό ερώτημα «γιατί δουλεύουμε» βρίσκει την απάντησή του στη δομή των δαπανών. Στην Ελλάδα, τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι των εξόδων για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Το φαινόμενο της αύξησης των λιανικών τιμών εξακολουθεί να επιμένει στην ελληνική αγορά. Όταν η οικονομία αναπτύσσεται με 2% ή 3%, αλλά τα τρόφιμα αυξάνονται με 10% ή 15%, η αγοραστική δύναμη στην πραγματικότητα μειώνεται.

Η ανάπτυξη δεν φτάνει στην τσέπη των πολιτών

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2025 – Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2024 – Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,5%.

Η στατιστική υπηρεσία ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που αντιλαμβάνονται οι πολίτες στην καθημερινότητά τους: την ακρίβεια στο ράφι. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι τιμές των τροφίμων και βασικών ειδών διατροφής έχουν αυξηθεί κατά 35% και πλέον από το 2020 μέχρι σήμερα.

Στο μεταξύ, το περίφημο «καλάθι του νοικοκυριού» κατέληξε να είναι ένα επικοινωνιακό εργαλείο που απλώς διαχειρίζεται τη φτώχεια, αντί να χτυπά την αιτία της.

Κάπως έτσι η ανάπτυξη δεν φτάνει ποτέ στην τσέπη των πολιτών, κάπως έτσι η κατάσταση παραμένει άκρως προβληματική με το εισόδημα των νοικοκυριών να γίνεται «καπνός» πριν να εκπνεύσει ο μήνας.

Μεγάλη ανησυχία στα νοικοκυριά

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα του ΙΟΒΕ οι δυσοίωνες προβλέψεις των καταναλωτών στην Ελλάδα για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους το επόμενο 12μηνο ενισχύθηκαν ελαφρά, όπως και εκείνες για την οικονομική κατάσταση της χώρας.

Το ποσοστό εκείνων οι οποίοι είναι απαισιόδοξοι για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους το επόμενο 12μηνο ενισχύθηκε στο 58%, ενώ βελτιώθηκε οριακά στο 6% το ποσοστό όσων δηλώνουν το αντίθετο.

Παράλληλα, ενισχύθηκε στο 68% (από 65%) το ποσοστό των καταναλωτών στην Ελλάδα οι οποίοι διατυπώνουν δυσοίωνες προβλέψεις σχετικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας, με το 8% (από 9%) να αναμένει βελτίωση.

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων είναι εδώ. Μια χώρα που πρωταγωνιστεί στους δείκτες της Eurostat για την ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα πρωταγωνιστεί και στην ακρίβεια.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Δασμοί Τραμπ: Επί ποδός οι Έλληνες εξαγωγείς – Τα νέα δεδομένα

Δασμοί Τραμπ: Επί ποδός οι Έλληνες εξαγωγείς – Τα νέα δεδομένα

Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

Τα πολιτικά άκρα στην εξωτερική πολιτική
Opinion 22.02.26

Τα πολιτικά άκρα στην εξωτερική πολιτική

Είναι φανερό πως τα σχετικά πλεονεκτήματα των παραδοσιακών δημοκρατιών στην εξωτερική πολιτική κλονίζονται σοβαρά όταν στην εξουσία πλησιάζουν ή βρίσκονται ακραίες παρατάξεις ή προσωπικότητες

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη
Editorial 21.02.26

Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη

Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει ότι το 2019 είχε μεγαλύτερη οικονομική άνεση, απλώς αποδεικνύει την απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»
Editorial 20.02.26

Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»

Ο υπουργός Υγείας ας αφήσει τις ρητορικές υπερβολές και ας αναρωτηθεί γιατί οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το ΕΣΥ διαμαρτύρονται

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εχει μέλλον ο φιλελευθερισμός;
Opinion 18.02.26

Εχει μέλλον ο φιλελευθερισμός;

Πολλοί από εμάς έχουν πολεμήσει πολύ στο παρελθόν για την υπεράσπιση της φιλελεύθερης ιδεολογίας. Που όμως τώρα τελευταία αντιμετωπίζει σοβαρά σκοτεινές προοπτικές. Ετσι πολλοί συνειδητοποιούν σήμερα πως ο φιλελευθερισμός υφίσταται πολιτικές πιέσεις και είναι ουσιαστικά υπό διωγμό. Από τη Δεξιά έως την Αριστερά ελάχιστοι πλέον νοιάζονται για τις τύχες του. Στα δεξιά, πολλοί τον θεωρούν […]

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Κάτω τα χέρια από τον Γιάνη Μαΐστρο!
Πανεπιστημιακός δάσκαλος 15.02.26

Κάτω τα χέρια από τον Γιάνη Μαΐστρο!

Ο Γιάνης Μαΐστρος πρώην αντιπρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ αντιμετωπίζει ενδεχόμενη δίωξη για διατύπωση γνώμης και κριτικής

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας
Opinion 14.02.26

Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας

Προστίθενται σε μια ήδη μακρά αλυσίδα γεγονότων, που συνθέτουν την εικόνα μιας σταδιακής αυταρχικής διολίσθησης, άρρηκτα δεμένης με την αντίληψη ότι κάθε έκφανση της δημόσιας και πολιτικής ζωής αποτελεί πεδίο μονομερούς ελέγχου.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Η Άγκυρα και εμείς
Ζωτική ανάγκη 11.02.26

Η Άγκυρα και εμείς

Είναι ανάγκη από την πλευρά μας, με σταθερότητα βέβαια και με αυστηρότητα, να εφαρμοσθεί μια ενεργότερη πολιτική ανοιχτού διαλόγου με την Τουρκία

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
H πλήρης ισότητα παραμένει 123 χρόνια μακριά
Woman 24.02.26

H πλήρης ισότητα παραμένει 123 χρόνια μακριά

Παρά την ιστορική πρωτιά της Ισλανδίας και την πρόοδο στην εκπαίδευση, η γυναικεία εκπροσώπηση στην ανώτατη ηγεσία παραμένει το μεγάλο «αγκάθι» της παγκόσμιας οικονομίας.

Σύνταξη
Οι δεξιές δεξαμενές σκέψης χτίζουν μια νέα ηγεμονία – Οι προοδευτικοί στην Ευρώπη πρέπει να αντισταθούν
Ακροδεξιός κίνδυνος 24.02.26

Οι δεξιές δεξαμενές σκέψης χτίζουν μια νέα ηγεμονία – Οι προοδευτικοί στην Ευρώπη πρέπει να αντισταθούν

Τα σχέδια των ΗΠΑ να χρηματοδοτήσουν δεξαμενές σκέψης που είναι ευθυγραμμισμένες με το MAGA στην Ευρώπη απαιτούν μια δυναμική αντι-ηγεμονική απάντηση από τις δημοκρατικές δυνάμεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κηφισιά: Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 72χρονου «γνωστού μάνατζερ» – Έτρεχε για δέκα χιλιόμετρα
Ελλάδα 24.02.26

Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 72χρονου «γνωστού μάνατζερ» - Έτρεχε με υψηλές ταχύτητες για 10 χιλιόμετρα

Ο 72χρονος αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο με την αστυνομία στη συνέχεια να τον καταδιώκει από τον Άγιο Στέφανο ως την Κηφισιά όπου το όχημά του ακινητοποιήθηκε

Σύνταξη
Τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία – Η αιματηρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ ΠΠ
Κόσμος 24.02.26

Τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία – Η αιματηρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ ΠΠ

Η «ολιγοήμερη στρατιωτική επιχείρηση» του Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Ουκρανία, που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου του 2022, μετατράπηκε σε πόλεμο που συνεχίζεται 4 χρόνια μετά χωρίς ορατό τέλος

Σύνταξη
Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν
Κόσμος 24.02.26

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν

 Ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι της Ταϊβάν και έγινε σε εστιακό βάθος 66,8 χιλιομέτρων

Σύνταξη
Δασμοί, διχασμός, δημοσκοπήσεις: Ομιλία Τραμπ στο Καπιτώλιο για την Κατάσταση της Ένωσης εν μέσω αμφισβήτησης
Μετράει ρωγμές 24.02.26

Δασμοί, διχασμός, δημοσκοπήσεις: Ομιλία Τραμπ στο Καπιτώλιο για την Κατάσταση της Ένωσης εν μέσω αμφισβήτησης

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβαίνει στο βήμα του Καπιτωλίου για να διακηρύξει μια «χρυσή εποχή» που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη φτάσει. Όμως η πραγματικότητα είναι λιγότερο θριαμβευτική

Σύνταξη
Από τον Έπσταϊν στις αρχαιότητες των Χμερ: Οι σκιές γύρω από τη συλλογή του Λέον Μπλακ
Αυτοκρατορία των Χμερ 24.02.26

Από τον Έπσταϊν στις αρχαιότητες των Χμερ: Οι σκιές γύρω από τη συλλογή του Λέον Μπλακ

Έγγραφα του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης Έπσταϊν αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για καμποτζιανές αρχαιότητες στη συλλογή του Λέον Μπλακ, εγείροντας ερωτήματα για την προέλευσή τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το ολοκληρωτικό πέπλο στην Ευρώπη
Αυξάνονται οι πολέμιοι 24.02.26

Το ολοκληρωτικό πέπλο στην Ευρώπη

Οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη επιβάλει ολική ή μερική απαγόρευση της μπούρκας και του νικάμπ στους δημόσιους χώρους και η αντιπαράθεση κορυφώνεται

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Αννα Σαουάι θα υποδυθεί την Γιόκο Όνο στις ταινίες για τους Beatles – Στόχος της να διηγηθεί την αόρατη πλευρά
Ιστορία 24.02.26

Η Αννα Σαουάι θα υποδυθεί την Γιόκο Όνο στις ταινίες για τους Beatles – Στόχος της να διηγηθεί την αόρατη πλευρά

«Υπάρχει μια πλευρά της που πιστεύω ότι οι άνθρωποι ακόμα δεν καταλαβαίνουν», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Αννα Σαουάι που πρόκειται να ενσαρκώσει την Γιόκο Όνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Αν καταρρεύσει το παραδοσιακό μοντέλο «δουλεύω για να ζήσω»
Προκλήσεις 24.02.26

Αν καταρρεύσει το μοντέλο «δουλεύω για να ζήσω» - Σε ένα κόσμο που οι μηχανές θα έχουν το «πάνω χέρι»

Αν η Τεχνητή Νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση φτάσουν στο σημείο να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη εργασία σε μαζική κλίμακα, το παραδοσιακό μοντέλο «δουλεύω για να ζήσω» θα καταρρεύσει. Το σενάριο όσο τρομακτικό και αν είναι δεν είναι απίθανο και ενδεχομένως θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του αιώνα μας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν
«Σύννεφα» στο Κρεμλίνο 24.02.26

Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός πλήττει τα νοικοκυριά στη Ρωσία και η πολεμική οικονομία του Πούτιν αναζητά εναγωνίως νέα έσοδα, εν μέσω πτώσης στις εξαγωγές πετρελαίου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Αθήνα γίνεται πιο «έξυπνη»
Περιβάλλον 24.02.26

Η Αθήνα γίνεται πιο «έξυπνη»

Αισθητήρες που μετρούν την κυκλοφορία και την ποιότητα του αέρα, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και αισθητήρες πληρότητας στους κάδους απορριμάτων, συνθέτουν το νέο τεχνολογικό τοπίο που δημιουργεί ο Δήμος Αθηναίων

Εύη Σαλτού
Γεννήσεις εκτός γάμου: Ο παγκόσμιος χάρτης μιας σιωπηρής κοινωνικής επανάστασης
Στο 9,7% η Ελλάδα 24.02.26

Γεννήσεις εκτός γάμου: Ο παγκόσμιος χάρτης μιας σιωπηρής κοινωνικής επανάστασης

Από την Κολομβία και τη Χιλή έως την Ελλάδα, την Ιαπωνία και την Τουρκία, τα ποσοστά αποκαλύπτουν βαθιές πολιτισμικές διαφορές και νέες μορφές οικογένειας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ουκρανία: 5 τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί, σε ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια
Πέντε τραυματίες 24.02.26

Αιματηρή ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια

Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, τραυματίστηκαν σε επίθεση με drones που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Ο πρώην πρόεδρος Γιουν άσκησε έφεση στην καταδίκη του να εκτίσει ισόβια κάθειρξη
Νότια Κορέα 24.02.26

Ο πρώην πρόεδρος Γιουν άσκησε έφεση στην καταδίκη του σε ισόβια

Ο Γιουν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, αφού το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για την οργάνωση εξέγερσης με την επιβολή στρατιωτικού νόμου το 2024, και τώρα ασκεί έφεση ενάντια σ' αυτήν την απόφαση.

Σύνταξη
Ρωσία: Αστυνομικός νεκρός και άλλοι 2 τραυματίες σε έκρηξη κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό της Μόσχας
Σταθμός Σαβιέλοβα 24.02.26

Αστυνομικός σκοτώθηκε και άλλοι 2 τραυματίστηκαν σε έκρηξη στη Μόσχα

Εκρηξη σημειώθηκε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Σαβιέλοβα της Μόσχας, στην οποία σκοτώθηκαν ένας αστυνομικός και τραυματίστηκαν δύο ακόμη, ενώ νεκρός είναι και ο φερόμενος ως δράστης.

Σύνταξη
Καραϊβική: Περιφερειακή σύνοδος με την παρουσία του Ρούμπιο
CARICOM 24.02.26

Ο Ρόυμπιο σε περιφερειακή σύνοδο στην Καραϊβική

Στη σύνοδο των αρχών κρατών και κυβερνήσεων της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM), η οποία αναμένεται να διεξαχθεί στο αρχιπέλαγος του Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, θα συμμετέχει ο Μάρκο Ρούμπιο.

Σύνταξη
