Η ανάπτυξη ήρθε αλλά οι καταναλωτές έμειναν στο… ράφι

Καλώς ήρθες ανάπτυξη… Η οικονομία της Ελλάδας «τρέχει» με υψηλούς ρυθμούς, υψηλότερους από της ευρωζώνης, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας επαναφέρονται σταδιακά, οι φορολογικοί συντελεστές στα εισοδήματα μειώνονται. Πρόκειται για ένα «success story» που θα ζήλευαν ακόμα και ισχυρότερες οικονομίες.

Με τα ενοίκια και τα τρόφιμα να παίρνουν «φωτιά», ο πληθωρισμός στην Ελλάδα δείχνει τα…δόντια του και φέτος

Η κυβέρνηση διατυμπανίζει με κάθε ευκαιρία τα επιτεύγματά της, πανηγυρίζοντας για τα «κατορθώματά» της. Πώς όμως εξηγείται η τεράστια απόσταση ανάμεσα στην ευημερία των αριθμών και την ασφυξία των οικογενειακών προϋπολογισμών;

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και εξηγούν το αίσθημα αδικίας που νιώθει ο καταναλωτής.

Μειώνεται η αγοραστική δύναμη

Από την πανδημία μέχρι σήμερα, οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ είδαν τον τζίρο τους να εκτοξεύεται. Αυτή η γιγάντωση του τζίρου δεν προήλθε από μια αντίστοιχη αύξηση στην ποσότητα των προϊόντων που αγοράζουμε, αλλά κυρίως από τις αλλεπάλληλες αυξήσεις τιμών.

Το βασανιστικό ερώτημα «γιατί δουλεύουμε» βρίσκει την απάντησή του στη δομή των δαπανών. Στην Ελλάδα, τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι των εξόδων για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Το φαινόμενο της αύξησης των λιανικών τιμών εξακολουθεί να επιμένει στην ελληνική αγορά. Όταν η οικονομία αναπτύσσεται με 2% ή 3%, αλλά τα τρόφιμα αυξάνονται με 10% ή 15%, η αγοραστική δύναμη στην πραγματικότητα μειώνεται.

Η ανάπτυξη δεν φτάνει στην τσέπη των πολιτών

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2025 – Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2024 – Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,5%.

Η στατιστική υπηρεσία ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που αντιλαμβάνονται οι πολίτες στην καθημερινότητά τους: την ακρίβεια στο ράφι. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι τιμές των τροφίμων και βασικών ειδών διατροφής έχουν αυξηθεί κατά 35% και πλέον από το 2020 μέχρι σήμερα.

Στο μεταξύ, το περίφημο «καλάθι του νοικοκυριού» κατέληξε να είναι ένα επικοινωνιακό εργαλείο που απλώς διαχειρίζεται τη φτώχεια, αντί να χτυπά την αιτία της.

Κάπως έτσι η ανάπτυξη δεν φτάνει ποτέ στην τσέπη των πολιτών, κάπως έτσι η κατάσταση παραμένει άκρως προβληματική με το εισόδημα των νοικοκυριών να γίνεται «καπνός» πριν να εκπνεύσει ο μήνας.

Μεγάλη ανησυχία στα νοικοκυριά

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα του ΙΟΒΕ οι δυσοίωνες προβλέψεις των καταναλωτών στην Ελλάδα για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους το επόμενο 12μηνο ενισχύθηκαν ελαφρά, όπως και εκείνες για την οικονομική κατάσταση της χώρας.

Το ποσοστό εκείνων οι οποίοι είναι απαισιόδοξοι για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους το επόμενο 12μηνο ενισχύθηκε στο 58%, ενώ βελτιώθηκε οριακά στο 6% το ποσοστό όσων δηλώνουν το αντίθετο.

Παράλληλα, ενισχύθηκε στο 68% (από 65%) το ποσοστό των καταναλωτών στην Ελλάδα οι οποίοι διατυπώνουν δυσοίωνες προβλέψεις σχετικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας, με το 8% (από 9%) να αναμένει βελτίωση.

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων είναι εδώ. Μια χώρα που πρωταγωνιστεί στους δείκτες της Eurostat για την ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα πρωταγωνιστεί και στην ακρίβεια.