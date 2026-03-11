newspaper
11.03.2026 | 14:59
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
Ο πόλεμος ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν στη σκιά του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν
Κόσμος 11 Μαρτίου 2026, 15:47

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν στη σκιά του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν

Ενώ ο κόσμος έχει στραμμένη την προσοχή του στο Ιράν, η ασταθής σύγκρουση μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν εντείνεται — με επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα

Ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος μεταξύ των Ταλιμπάν και του Πακιστάν έχει επισκιαστεί από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Αυτό έχει οδηγήσει στο να λαμβάνει η κρίση λιγότερη προσοχή από διεθνείς οργανισμούς και τις χώρες της περιοχής, αφήνοντας τις συνέπειες στους πολίτες και τις τοπικές κοινότητες σχεδόν ανεπιτήρητες.

Ορισμένοι αξιωματούχοι της προηγούμενης αφγανικής κυβέρνησης επισημαίνουν ότι «αυτός ο πόλεμος δεν είναι ο πόλεμος του λαού του Αφγανιστάν».

Το Πακιστάν βρίσκεται σε σύγκρουση με μια ομάδα που χαρακτηρίζεται ως «τρομοκρατική, σφετεριστική και αυτοδημιούργητη», ενώ το βάρος της σύγκρουσης πέφτει στους αμάχους.

Η παρουσία της TTP και οι περιφερειακές εντάσεις

Η Τεχρίκ Ταλιμπάν-Πακιστάν (TTP) χρησιμοποιεί το Αφγανιστάν ως καταφύγιο, γεγονός που έχει επιβαρύνει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Παράλληλα, οι βαθιές αμοιβαίες δυσπιστίες και οι περιφερειακές αντιπαλότητες παρατείνουν τη σύγκρουση, καθιστώντας δύσκολο τον τερματισμό της.

Ο πολιτικός αναλυτής και ακτιβιστής Αφρασιάμπ Χατάκ δήλωσε ότι η κρίση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πολέμου δια αντιπροσώπων, με μεγάλες δυνάμεις να εμπλέκονται στον αγώνα για επιρροή στη Νότια και Δυτική Ασία.

Όπως τόνισε, οι Ταλιμπάν χρησιμοποιούν την κρίση για να παρουσιάσουν τον εαυτό τους ως αντιστασιακή δύναμη κατά της πακιστανικής επιθετικότητας, ενώ η ευρύτερη κοινωνία του Αφγανιστάν βλέπει τα γεγονότα διαφορετικά.

Αεροπορικές επιθέσεις και απώλειες αμάχων

Οι συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Πολλοί Αφγανοί πολίτες καταδικάζουν τις ενέργειες αυτές, τονίζοντας ότι η καταδίκη των επιθέσεων δεν ισοδυναμεί με υποστήριξη των Ταλιμπάν. Οι επιθέσεις έχουν εντείνει τον φόβο και την αβεβαιότητα στην καθημερινότητα των πολιτών, με πολλές οικογένειες να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με τον Νησιρ Αχμάντ Αντίσα, πρέσβη του Αφγανιστάν στην Ελβετία, η υποστήριξη των Ταλιμπάν προς την TTP επιδεινώνει περαιτέρω την κρίση και εμποδίζει την εξεύρεση λύσης.

Η Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών και ο UNHCR εκτιμούν ότι περίπου 118.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί λόγω των συνοριακών συγκρούσεων.

Ο ρόλος του Ανώτατου Συμβουλίου για την Εθνική Συμφιλίωση

Ο Μουτζίμπ-ουλ-Ραχμάν Ραχίμι, εκπρόσωπος του πρώην Ανώτατου Συμβουλίου για την Εθνική Συμφιλίωση, εξηγεί ότι η κρίση δεν θα τελειώσει σύντομα. Οι ρίζες της βρίσκονται στην παρουσία της TTP, τις περιφερειακές εντάσεις και τη βαθιά δυσπιστία μεταξύ των Ταλιμπάν και του Πακιστάν.

Οι περιορισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Πακιστάν αναμένεται να συνεχιστούν, δημιουργώντας ένα διαβρωτικό, κυκλικό μοτίβο σύγκρουσης που περιλαμβάνει περιόδους κλιμάκωσης και προσωρινής ηρεμίας.

Ο Ραχίμι τονίζει επίσης ότι μεγάλο μέρος της αφγανικής κοινωνίας, ιδιαίτερα οι ελίτ των Τατζίκων, των Χαζάρα και των Ουζμπέκων, θεωρεί ότι αυτή η σύγκρουση αντικατοπτρίζει την αδυναμία των Ταλιμπάν να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τα σύνορα και την εδαφική κυριαρχία.

Οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες

Η παρατεταμένη σύγκρουση έχει επιφέρει σοβαρές οικονομικές απώλειες.

Αγρότες και έμποροι βλέπουν τις σοδειές τους να καταστρέφονται λόγω του κλεισίματος των συνόρων και των περιορισμένων αγορών.

Σε μια πρόσφατη επίθεση στο Τόρκχαμ, πυρκαγιά σε εμπορική αγορά προκάλεσε καταστροφή περισσότερων από 150 καταστημάτων, με οικονομικές ζημίες που εκτιμώνται σε εκατοντάδες εκατομμύρια αφγάνια.

Ταυτόχρονα, η ανεπαρκής προστασία των πολιτών έχει προκαλέσει διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες από Αφγανούς πρόσφυγες, όπως μια πρόσφατη διαδήλωση μπροστά στο βρετανικό κοινοβούλιο στο Λονδίνο, απαιτώντας την προστασία των αμάχων και τον τερματισμό της αιματοχυσίας.

Η κατάσταση στον στρατιωτικό τομέα

Οι συγκρούσεις στις παραμεθόριες επαρχίες συνεχίζονται, με αμοιβαίες απώλειες και ασταθείς συνθήκες ασφαλείας. Σύμφωνα με την Arab News, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι 641 μέλη των Αφγανικών Ταλιμπάν έχουν σκοτωθεί και πάνω από 855 έχουν τραυματιστεί σε τρέχουσες στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ 243 φυλάκια έχουν καταστραφεί.

Οι Πακιστανικές αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των στρατιωτικών βάσεων των Ταλιμπάν και της TTP.

Το Πακιστάν ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει διάλογος με την αφγανική κυβέρνηση όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις, ενώ οι Ταλιμπάν καλούν φυλετικούς ηγέτες και πρώην στρατιωτικούς να σταθούν στο πλευρό τους, οργανώνοντας διαδηλώσεις και στήνοντας εμπόδια κατά των εχθρικών δυνάμεων.

Ένας αόριστος και αφανής πόλεμος

Ο πόλεμος μεταξύ των Ταλιμπάν και του Πακιστάν αποτελεί μια σύνθετη, πολυεπίπεδη κρίση, με πολιτικούς, στρατιωτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες να συνδέονται στενά.

Οι απώλειες αμάχων, η καταστροφή υποδομών, η διακοπή εμπορίου και οι εκτοπισμοί δημιουργούν μια ανθρωπιστική κατάσταση κρίσης, ενώ οι διεθνείς παρατηρητές παρακολουθούν με ανησυχία.

Η λύση δεν φαίνεται κοντά, καθώς οι βαθιές περιφερειακές αντιθέσεις, η παρουσία της TTP και οι περιορισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις διατηρούν τον κύκλο της βίας και αφήνουν τον αφγανικό λαό να φέρει το μεγαλύτερο βάρος μιας σύγκρουσης που δεν θεωρεί δική του.

Economy
Πλαφόν: Ανώτατο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης

Πλαφόν: Ανώτατο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης

Κόσμος
Ιράν: Νόμιμοι στόχοι τα πλοία προς ΗΠΑ και Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ – «Ετοιμαστείτε για 200 δολάρια το βαρέλι»

Ιράν: Νόμιμοι στόχοι τα πλοία προς ΗΠΑ και Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ – «Ετοιμαστείτε για 200 δολάρια το βαρέλι»

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Stream newspaper
Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη
Παλαιστίνη 11.03.26

Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη

Το Διεθνές Δίκαιο έχει κρίνει τις δραστηριότητες εποικισμού του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο που αφορά τις στρατιωτικές κατοχές.

Σύνταξη
Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να κλονίζει την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ
Πληρώνουν το τίμημα 11.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να κλονίζει την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ

Τι εκτιμούν αναλυτές που μίλησαν στο Reuters για τον πόλεμο στο Ιράν - Για βαθιά αγανάκτηση κάνουν λόγο πηγές που πρόσκεινται στις κυβερνήσεις του Κόλπου αναφορικά με τις ενέργειες του Τραμπ

Σύνταξη
Γερμανία: Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της χώρας απέναντι στη Ρωσία
«Μέχρι το 2029» 11.03.26

Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία

Πρόκειται για μια αντιστροφή ρόλων καθώς από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022, η Γερμανία έχει εκπαιδεύσει τις ουκρανικές δυνάμεις σε προηγμένα οπλικά συστήματα

Σύνταξη
Νέο ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού – Τουλάχιστον 4 νεκροί
Κόσμος 11.03.26

Νέο ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού – Τουλάχιστον 4 νεκροί

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η σιιτική, φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ

Σύνταξη
Ιράν: Νόμιμοι στόχοι τα πλοία προς ΗΠΑ και Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ – «Ετοιμαστείτε για 200 δολάρια το βαρέλι»
12η μέρα πόλέμου 11.03.26 Upd: 15:33

Ιράν: Νόμιμοι στόχοι τα πλοία προς ΗΠΑ και Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ – «Ετοιμαστείτε για 200 δολάρια το βαρέλι»

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Βηρυτό, ενώ πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν την νύχτα στο Τελ Αβίβ - Το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα σε στόχους σε χώρες του Κόλπου, ενώ οι ΗΠΑ ανατίναξαν 16 ιρανικά πλοία τοποθέτησης ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα - Νατάσα Ρουγγέρη
Χρυσή Αυγή: Ισόβια στον Ρουπακιά, 13 χρόνια στο «διευθυντήριο» της εγκληματικής οργάνωσης
Τελεσίδικα 11.03.26

Χρυσή Αυγή: Ισόβια στον Ρουπακιά, 13 χρόνια στο «διευθυντήριο» της εγκληματικής οργάνωσης

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων δίνουν την τελευταία μάχη για τους εντολείς τους που με βάση την εφετειακή απόφαση αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φυλακής να αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν: «Αποσύρουμε τη συμμετοχή μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 11.03.26

Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν: «Αποσύρουμε τη συμμετοχή μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμάλι, ξεκαθάρισε πως η Εθνική Ομάδα της χώρας δεν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Μια βιογραφία του Χάνιμπαλ Λέκτερ -Kανίβαλος και «θαυμαστής του Τραμπ»;
Βιβλίο 11.03.26

Μια βιογραφία του Χάνιμπαλ Λέκτερ -Kανίβαλος και «θαυμαστής του Τραμπ»;

Ο κριτικός κινηματογράφου Μπράιαν Ράφτερι εξερευνά πώς ο Τόμας Χάρις δημιούργησε έναν από τους πιο ανατριχιαστικούς και αντιφατικούς κατά συρροή δολοφόνους του κινηματογράφου, τον Χάνιμπαλ Λέκτερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρόδος: Μαθητής δημοτικού εξανάγκασε άλλο παιδί να πιει νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας του σχολείου
Αδιανόητο 11.03.26

Μαθητής δημοτικού εξανάγκασε άλλο παιδί να πιει νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας του σχολείου

Ο ανήλικος μαθητής είχε τραβήξει δύο φορές το καζανάκι για να γεμίσει με νερό ένα μπουκάλι και αφού ανάγκασε άλλο παιδί να φτύσει μέσα σε αυτό, το έδωσε στον 8χρονο να πιει

Σύνταξη
Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη
Παλαιστίνη 11.03.26

Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη

Το Διεθνές Δίκαιο έχει κρίνει τις δραστηριότητες εποικισμού του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο που αφορά τις στρατιωτικές κατοχές.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου
Στρασβούργο 11.03.26

Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου

Συνάντηση με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεδομένης και της αποψινής συζήτησης του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ολομέλεια

Σύνταξη
Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να κλονίζει την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ
Πληρώνουν το τίμημα 11.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να κλονίζει την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ

Τι εκτιμούν αναλυτές που μίλησαν στο Reuters για τον πόλεμο στο Ιράν - Για βαθιά αγανάκτηση κάνουν λόγο πηγές που πρόσκεινται στις κυβερνήσεις του Κόλπου αναφορικά με τις ενέργειες του Τραμπ

Σύνταξη
Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας
Ακρίβεια 11.03.26

Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Η παύση των εχθροπραξιών είναι η καλύτερη λύση για να λυθεί το πρόβλημα της αισχροκέρδειας, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταδικάσει τον πόλεμο στο Ιράν

Σύνταξη
Ν. Χαρδαλιάς από Κινέτα: «Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά»
Υποδομές 11.03.26

Ν. Χαρδαλιάς από Κινέτα: «Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά»

Ανακοινώθηκε η Α’ φάση του έργου εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Κινέτας από τον Περιφερειάρχη Αττικής – 30 εκατ. ευρώ η συνολική επένδυση για καθολική πρόσβαση στο νερό.

Σύνταξη
Γερμανία: Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της χώρας απέναντι στη Ρωσία
«Μέχρι το 2029» 11.03.26

Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία

Πρόκειται για μια αντιστροφή ρόλων καθώς από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022, η Γερμανία έχει εκπαιδεύσει τις ουκρανικές δυνάμεις σε προηγμένα οπλικά συστήματα

Σύνταξη
Συνελήφθη Τούρκος με εις βάρος του ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη – Άλλες οκτώ προσαγωγές
Στη Βόρεια Ελλάδα 11.03.26

Συνελήφθη Τούρκος με εις βάρος του ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη - Άλλες οκτώ προσαγωγές

Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα το πρωί - Η υπόθεση αφορά σε εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα

Σύνταξη
Βουλή: Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου για την κόρη του πρωθυπουργού – «Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας»
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου για την κόρη του πρωθυπουργού - «Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας»

Άναψαν τα «αίματα» στη Βουλή, μετά τις αναφορές Κωνσταντοπούλου στην κόρη του Κ. Μητσοτάκη, ενώ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Σταύρου Παπασταύρου, αλλά και του εισηγητή της ΝΔ και «επιστήθιου» πολιτικού φίλου της προέδρου της Πλεύσης, Δημήτρη Μαρκόπουλου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
