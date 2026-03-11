Ο πόλεμος ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν στη σκιά του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν

Ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος μεταξύ των Ταλιμπάν και του Πακιστάν έχει επισκιαστεί από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Αυτό έχει οδηγήσει στο να λαμβάνει η κρίση λιγότερη προσοχή από διεθνείς οργανισμούς και τις χώρες της περιοχής, αφήνοντας τις συνέπειες στους πολίτες και τις τοπικές κοινότητες σχεδόν ανεπιτήρητες.

Ορισμένοι αξιωματούχοι της προηγούμενης αφγανικής κυβέρνησης επισημαίνουν ότι «αυτός ο πόλεμος δεν είναι ο πόλεμος του λαού του Αφγανιστάν».

Το Πακιστάν βρίσκεται σε σύγκρουση με μια ομάδα που χαρακτηρίζεται ως «τρομοκρατική, σφετεριστική και αυτοδημιούργητη», ενώ το βάρος της σύγκρουσης πέφτει στους αμάχους.

Senior Pakistani journalist Arezoo Kazmi says that the Pakistani army is following US orders in the war against Afghanistan. She also adds that Washington decides everything in Pakistan. pic.twitter.com/7NOKRDoeNB — W.A. Mubariz – وکیل احمد مبارز (@WakeelMubariz) March 6, 2026

Η παρουσία της TTP και οι περιφερειακές εντάσεις

Η Τεχρίκ Ταλιμπάν-Πακιστάν (TTP) χρησιμοποιεί το Αφγανιστάν ως καταφύγιο, γεγονός που έχει επιβαρύνει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Παράλληλα, οι βαθιές αμοιβαίες δυσπιστίες και οι περιφερειακές αντιπαλότητες παρατείνουν τη σύγκρουση, καθιστώντας δύσκολο τον τερματισμό της.

Ο πολιτικός αναλυτής και ακτιβιστής Αφρασιάμπ Χατάκ δήλωσε ότι η κρίση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πολέμου δια αντιπροσώπων, με μεγάλες δυνάμεις να εμπλέκονται στον αγώνα για επιρροή στη Νότια και Δυτική Ασία.

Όπως τόνισε, οι Ταλιμπάν χρησιμοποιούν την κρίση για να παρουσιάσουν τον εαυτό τους ως αντιστασιακή δύναμη κατά της πακιστανικής επιθετικότητας, ενώ η ευρύτερη κοινωνία του Αφγανιστάν βλέπει τα γεγονότα διαφορετικά.

So far in Operation Ghazab-Lil-Haq against the Afghan Taliban, the Pakistan Armed Forces have killed 641 Taliban, injured over 855, captured 42 and destroyed 243 border posts, destroyed 219 armoured vehicles and artillery, and bombed 65 targets across Afghanistan in airstrikes. pic.twitter.com/vYj4BOYTDA — Dr(7-0)NeuroSpinal Surgeon (@Muhamma64920536) March 11, 2026

Αεροπορικές επιθέσεις και απώλειες αμάχων

Οι συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Πολλοί Αφγανοί πολίτες καταδικάζουν τις ενέργειες αυτές, τονίζοντας ότι η καταδίκη των επιθέσεων δεν ισοδυναμεί με υποστήριξη των Ταλιμπάν. Οι επιθέσεις έχουν εντείνει τον φόβο και την αβεβαιότητα στην καθημερινότητα των πολιτών, με πολλές οικογένειες να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με τον Νησιρ Αχμάντ Αντίσα, πρέσβη του Αφγανιστάν στην Ελβετία, η υποστήριξη των Ταλιμπάν προς την TTP επιδεινώνει περαιτέρω την κρίση και εμποδίζει την εξεύρεση λύσης.

Η Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών και ο UNHCR εκτιμούν ότι περίπου 118.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί λόγω των συνοριακών συγκρούσεων.

Ο ρόλος του Ανώτατου Συμβουλίου για την Εθνική Συμφιλίωση

Ο Μουτζίμπ-ουλ-Ραχμάν Ραχίμι, εκπρόσωπος του πρώην Ανώτατου Συμβουλίου για την Εθνική Συμφιλίωση, εξηγεί ότι η κρίση δεν θα τελειώσει σύντομα. Οι ρίζες της βρίσκονται στην παρουσία της TTP, τις περιφερειακές εντάσεις και τη βαθιά δυσπιστία μεταξύ των Ταλιμπάν και του Πακιστάν.

Οι περιορισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Πακιστάν αναμένεται να συνεχιστούν, δημιουργώντας ένα διαβρωτικό, κυκλικό μοτίβο σύγκρουσης που περιλαμβάνει περιόδους κλιμάκωσης και προσωρινής ηρεμίας.

Ο Ραχίμι τονίζει επίσης ότι μεγάλο μέρος της αφγανικής κοινωνίας, ιδιαίτερα οι ελίτ των Τατζίκων, των Χαζάρα και των Ουζμπέκων, θεωρεί ότι αυτή η σύγκρουση αντικατοπτρίζει την αδυναμία των Ταλιμπάν να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τα σύνορα και την εδαφική κυριαρχία.

The war between #Afghanistan and #Pakistan is displacing thousands of families. We are the ground providing cash assistance to help with peoples’ most urgent needs.

The international community must not look away: continued support for Afghans is critical.https://t.co/erzm3aOR1V — Norwegian Refugee Council (@NRC_Norway) March 11, 2026

Οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες

Η παρατεταμένη σύγκρουση έχει επιφέρει σοβαρές οικονομικές απώλειες.

Αγρότες και έμποροι βλέπουν τις σοδειές τους να καταστρέφονται λόγω του κλεισίματος των συνόρων και των περιορισμένων αγορών.

Σε μια πρόσφατη επίθεση στο Τόρκχαμ, πυρκαγιά σε εμπορική αγορά προκάλεσε καταστροφή περισσότερων από 150 καταστημάτων, με οικονομικές ζημίες που εκτιμώνται σε εκατοντάδες εκατομμύρια αφγάνια.

Ταυτόχρονα, η ανεπαρκής προστασία των πολιτών έχει προκαλέσει διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες από Αφγανούς πρόσφυγες, όπως μια πρόσφατη διαδήλωση μπροστά στο βρετανικό κοινοβούλιο στο Λονδίνο, απαιτώντας την προστασία των αμάχων και τον τερματισμό της αιματοχυσίας.

Η κατάσταση στον στρατιωτικό τομέα

Οι συγκρούσεις στις παραμεθόριες επαρχίες συνεχίζονται, με αμοιβαίες απώλειες και ασταθείς συνθήκες ασφαλείας. Σύμφωνα με την Arab News, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι 641 μέλη των Αφγανικών Ταλιμπάν έχουν σκοτωθεί και πάνω από 855 έχουν τραυματιστεί σε τρέχουσες στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ 243 φυλάκια έχουν καταστραφεί.

Οι Πακιστανικές αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των στρατιωτικών βάσεων των Ταλιμπάν και της TTP.

Το Πακιστάν ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει διάλογος με την αφγανική κυβέρνηση όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις, ενώ οι Ταλιμπάν καλούν φυλετικούς ηγέτες και πρώην στρατιωτικούς να σταθούν στο πλευρό τους, οργανώνοντας διαδηλώσεις και στήνοντας εμπόδια κατά των εχθρικών δυνάμεων.

Ένας αόριστος και αφανής πόλεμος

Ο πόλεμος μεταξύ των Ταλιμπάν και του Πακιστάν αποτελεί μια σύνθετη, πολυεπίπεδη κρίση, με πολιτικούς, στρατιωτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες να συνδέονται στενά.

Οι απώλειες αμάχων, η καταστροφή υποδομών, η διακοπή εμπορίου και οι εκτοπισμοί δημιουργούν μια ανθρωπιστική κατάσταση κρίσης, ενώ οι διεθνείς παρατηρητές παρακολουθούν με ανησυχία.

Η λύση δεν φαίνεται κοντά, καθώς οι βαθιές περιφερειακές αντιθέσεις, η παρουσία της TTP και οι περιορισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις διατηρούν τον κύκλο της βίας και αφήνουν τον αφγανικό λαό να φέρει το μεγαλύτερο βάρος μιας σύγκρουσης που δεν θεωρεί δική του.