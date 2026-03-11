Σε απεργία αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή καλεί το συνδικάτο Cockpit περισσότερους από 5.000 πιλότους της Lufthansa (φωτογραφία, επάνω, από το αρχείο του Reuters/Kai Pfaffenbach).

Αναμένονται εκατοντάδες ακυρώσεις, δεν θα επηρεαστούν ωστόσο οι πτήσεις προς και από τη Μέση Ανατολή

Lufthansa pilots plan a 48-hour strike on Thursday and Friday, major flight disruptions expected https://t.co/dfqxNPUiXz pic.twitter.com/1gKYThOmJS — DW News (@dwnews) March 10, 2026

Οπως ισχυρίζεται, οι συνομιλίες με τη διοίκηση έχουν συνεχιστεί χωρίς πρόοδο και δεν υπάρχει καμία βελτιωμένη προσφορά στο τραπέζι.

Αναμένονται εκατοντάδες ακυρώσεις, δεν θα επηρεαστούν ωστόσο οι πτήσεις προς και από τη Μέση Ανατολή.

Η κινητοποίηση θα επηρεάσει τις πτήσεις που αναχωρούν από τη Γερμανία και εκτελούνται από την αεροπορική εταιρία Lufthansa, τη θυγατρική της Lufthansa Cargo και για πρώτη φορά τον περιφερειακό αερομεταφορέα Lufthansa CityLine.

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για νέα συλλογική σύμβαση, το συνδικάτο απέφυγε την περασμένη εβδομάδα να κηρύξει απεργία λόγω της τεταμένης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Εξαιρέσεις

Aπό την κινητοποίηση εξαιρούνται ρητά πτήσεις προς και από Αίγυπτο, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχρέιν, Ιράκ, Ισραήλ, Υεμένη, Ιορδανία, Κατάρ, Κουβέιτ, Λίβανο, Ομάν, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η απεργία έρχεται έπειτα από ανάλογες ενέργειες τον περασμένο μήνα, οι οποίες, σύμφωνα με τη Lufthansa, έπληξαν τους επιβάτες «εξαιρετικά σκληρά».

Οι προσπάθειες της αεροπορικής εταιρείας να μειώσει το κόστος και να γίνει πιο κερδοφόρα την έχουν φέρει σε σύγκρουση με τα συνδικάτα.