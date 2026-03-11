Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Μίνι αντιδραστήρες «βλέπει» και η Ελλάδα

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Πυρηνική ενέργεια

Μίνι αντιδραστήρες «βλέπει» και η Ελλάδα

• Η μορφή αυτή θεωρείται ευέλικτη και πιο ασφαλής έναντι των παραδοσιακών

• Πράσινο φως από τον Πρωθυπουργό μέσω Γαλλίας

• Τι σχεδιάζεται στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε επίσης

• Τι προκάλεσε τη διόρθωση της τιμής του αργού πετρελαίου και πόσο θα κρατήσει

• Patriot στην Τουρκία από το ΝΑΤΟ

• Γιατί ο Μερτς δεν βρίσκει τον Σάντσεθ στο τηλέφωνο

• Γιατί είναι turning point το σύστημα «Κένταυρος»

Για 150 αμερικανούς στρατιώτες τραυματίες μιλάει το Reuters

ΠΑΣΟΚ

Δυο φάλτσα, ένα αγκάθι, πολλή γκρίνια

• Πώς βρέθηκαν στη λίστα διεύρυνσης στελέχη άλλων κομμάτων

•Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη

Μέτρα προστασίας

Anti-drone ομπρέλα πάνω από το Μαξίμου

Προσοχή, κίνδυνος

Ο λαγοκέφαλος δεν γίνεται ψαρόσουπα

Δημόσιο

Προβληματικό το τεστ των δεξιοτήτων για τις προσλήψεις

Στη Βουλή

Μεγάλη ένταση και νέο εύρημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γ. Πανουσόπουλος

1942 – 2026

Σκηνοθέτησε τα πολλά πρόσωπα του έρωτα

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Παρί – Ολυμπιακός 87-104

Γενέθλια με βροχή τριπόντων

Χωρίζουν οι δρόμοι Μονακό – Σπανούλη

«Γάζωσαν» Μπάγερν (6-1 την Αταλάντα) και Ατλέτικο (5-2 την Τότεναμ)

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-1