Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ ο καθ. Πνευμονολογίας Θ. Βασιλακόπουλος

Νέος πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ορίστηκε ο καθηγητής Πνευμονολογίας – Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά την επεισοδιακή παραίτηση σύσσωμου του επιστημονικού συμβουλίου του οργανισμού την περασμένη εβδομάδα.

Ο κ. Βασιλακόπουλος θα προεδρεύει στο νέο Επιστημονικό Συμβούλιο, που όρισαν με κοινή απόφασή τους ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Το νέο επιστημονικό συμβούλιο, τοποθετείται τώρα, μετά τα επεισόδια που συνόδεψαν την ομαδική παραίτηση του προηγούμενου επιστημονικού συμβουλίου την περασμένη Παρασκευή, ύστερα από δύο επιστολές παραίτησης και τη χειροδικία του απελθόντος προέδρου Χρήστου Χατζηχριστοδούλου στη γραμματέα του νέου διοικητικού συμβουλίου, που την οδήγησε σε νοσηλεία στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Το νέο επιστημονικό συμβούλιο θα αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου που έχει παραμείνει σε εκκρεμότητα, στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού από τη νέα διοίκηση του Οργανισμού υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Πάνο Ευσταθίου, σε συνδυασμό με την διαχείριση των θεμάτων δημόσιας υγείας που αποτελούν αντικείμενο του ΕΟΔΥ.

Τα νέα στελέχη που απαρτίζουν πλέον το επιστημονικό συμβούλιο του ΕΟΔΥ είναι οι:

Tακτικά μέλη

Πρόεδρος – Βασιλακόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Αντιπρόεδρος – Λιακάκος Θεόδωρος, Ομότιμος καθηγητής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Λουκίδης Στυλιανός, Καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Μάγειρα Ελένη, Καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας – Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Σεργεντάνης Θεόδωρος, Αναπληρωτής καθηγητής Επιδημιολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Χρυσοχόου Χριστίνα, Επίκουρη καθηγήτρια Καρδιολογίας – Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Μάρκου Αθηνά, Επίκουρη καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας ΕΚΠΑ

Αναπληρωματικά μέλη