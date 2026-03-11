Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
11.03.2026 | 14:59
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
Η ένεση που βοηθά την καρδιά να επουλωθεί μετά από έμφραγμα
Υγεία 11 Μαρτίου 2026, 14:37

Η ένεση που βοηθά την καρδιά να επουλωθεί μετά από έμφραγμα

Η νέα προσέγγιση βασίζεται σε εφάπαξ χορήγηση ένεσης η οποία ωθεί το σώμα να εκλύει επί εβδομάδες μια φυσική ορμόνη που προστατεύει την καρδιά.

ΚείμενοΘεοδώρα Ν. Τσώλη
Φανταστείτε μια ένεση να μπορεί να «επουλώσει» την καρδιά ατόμων που έχουν υποστεί καρδιακή προσβολή – και μάλιστα, μετά το εφάπαξ «τσίμπημα» η ευεργετική δράση να συνεχίζεται επί εβδομάδες. Η φαντασία μπορεί να γίνει σύντομα όμως πραγματικότητα χάρη σε ερευνητές του Πανεπιστημίου A&M του Τέξας, του Πανεπιστημίου Κολούμπια και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Μια ένεση, μια ορμόνη, δράση επί αρκετές εβδομάδες

Η νέα προσέγγιση βασίζεται στη χορήγηση μιας ένεσης στους σκελετικούς μυς, η οποία ωθεί το σώμα να εκλύσει μια φυσική ορμόνη που προστατεύει την καρδιά και ενισχύει την επούλωσή της. Σύμφωνα με δημοσίευση των ερευνητών στο επιστημονικό περιοδικό Science, μια μόνο δόση είναι αρκετή για την παραγωγή της ευεργετικής για την καρδιά ορμόνης επί αρκετές εβδομάδες.

Θέτοντας σε λειτουργία τους επουλωτικούς μηχανισμούς της καρδιάς

«Με αυτή την προσέγγιση βοηθούμε την καρδιά να θέσει σε λειτουργία τους επουλωτικούς μηχανισμούς που ήδη διαθέτει» ανέφερε ο δρ Κε Χουάνγκ, επίκουρος καθηγητής στο Κολέγιο Φαρμακευτικής Irma Lerma Rangel του Πανεπιστημίου A&M του Τέξας, εκ των κύριων συγγραφέων της μελέτης και προσέθεσε: «Προσπαθούμε να χορηγήσουμε στους ασθενείς μια θεραπεία που λειτουργεί υπέρ του οργανισμού τους παρά κατά του. Και η ιδέα ότι μια μόνο ένεση μπορεί να τους βοηθήσει επί εβδομάδες είναι συναρπαστική».

Σε αυτό το γράφημα φαίνεται πώς μια και μόνο ένεση προσφέρει παραγωγή της ορμόνης ΑΝΡ από τον οργανισμό για περισσότερες από 28 ημέρες ενισχύοντας τη διαδικασία επούλωσης της καρδιάς μετά από καρδιακό επεισόδιο CREDIT: Science journal (Figure created with BioRender.com)

Σε αυτό το γράφημα φαίνεται πώς μια και μόνο ένεση προσφέρει παραγωγή της ορμόνης ΑΝΡ από τον οργανισμό για περισσότερες από 28 ημέρες ενισχύοντας τη διαδικασία επούλωσης της καρδιάς μετά από καρδιακό επεισόδιο CREDIT: Science journal (Figure created with BioRender.com)

Ο κομβικός ρόλος της ορμόνης ΑΝΡ

Όταν κάποιος παθαίνει καρδιακό επεισόδιο η καρδιά τραυματίζεται και υφίσταται σημαντικό στρες. Μια από τις φυσικές αποκρίσεις του οργανισμού σε μια τέτοια περίπτωση είναι το να εκλύσει μια ορμόνη που ονομάζεται ΑΝΡ (atrial natriuretic peptide – κολπικό νατριουρητικό πεπτίδιο) και η οποία βοηθά στη μείωση του στρες στην καρδιά περιορίζοντας τις μακροπρόθεσμες βλάβες. Ωστόσο το σώμα παράγει μόνο μια μικρή ποσότητα αυτής της ορμόνης η οποία δεν είναι αρκετή για να κάνει τη μεγάλη διαφορά στην ανάρρωση των ασθενών.

Παροδικές οδηγίες

Η ενέσιμη θεραπεία που ανέπτυξαν οι ερευνητές δίνει στον οργανισμό παροδικές οδηγίες – παρόμοιες με εκείνες που συναντάμε σε ορισμένα από τα σύγχρονα mRNA εμβόλια – ώστε τα μυϊκά κύτταρα να παράγουν επιπλέον ΑΝΡ για ένα σύντομο διάστημα χρόνου. Στη συνέχεια η ορμόνη ταξιδεύει μέσω της κυκλοφορίας του αίματος ως την καρδιά όπου βοηθά στη μείωση του στρες που υφίσταται ο καρδιακός μυς και ενισχύει την αποκατάσταση των βλαβών.

Αρκετή ορμόνη για αρκετό διάστημα

«Ουσιαστικά δίνουμε ώθηση στο σύστημα άμυνας που διαθέτει ήδη η καρδιά. Το σώμα χρησιμοποιεί την ορμόνη ΑΝΡ ως προστατευτικό εργαλείο. Απλώς το βοηθούμε να παράγει αρκετή ορμόνη σε ένα χρονικό παράθυρο ζωτικής σημασίας για την επούλωση της καρδιάς».

Η τεχνική saRNA

Η νέα ενέσιμη θεραπεία βασίζεται σε μια πρωτοποριακή τεχνική που ονομάζεται αυτοενισχυόμενο RNA (saRNA). Στο πλαίσιο της διαδικασίας, το saRNA μεταφέρει οδηγίες στα κύτταρα τα οποία παράγουν περισσότερα αντίγραφα των οδηγιών αυτών για μικρό διάστημα χρόνου – ωστόσο το σώμα αποκομίζει πιο μακροπρόθεσμα οφέλη από την αντιγραφή των οδηγιών χωρίς να απαιτούνται μεγάλες δόσεις RNA, όπως συμβαίνει συνήθως με τις συμβατικές RNA θεραπείες.

Μακροπρόθεσμη επίδραση

«Η τεχνολογία αυτή μάς παρέχει έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο να βοηθήσουμε το σώμα να παράγει αυτό που χρειάζεται, όταν το χρειάζεται. Μια μόνο δόση μπορεί να έχει μακροπρόθεσμη επίδραση, κάτι που δεν μπορούσαμε να επιτύχουμε με παλαιότερες μεθόδους» σημείωσε ο δρ Χουάνγκ.

Αλλαγή της πορείας ανάρρωσης των ασθενών

Ο ειδικός συμπλήρωσε ότι στόχος της ερευνητικής ομάδας ήταν να προστατευθεί η καρδιά όταν βρίσκεται στην πιο ευάλωτη φάση της. «Αν μπορούμε να μειώσουμε το στρες που υφίσταται η καρδιά μετά το επεισόδιο και να ενισχύσουμε την αποκατάστασή της, ίσως καταφέρουμε να αλλάξουμε την πορεία της ανάρρωσης των ασθενών περιορίζοντας τη δημιουργία ουλώδους ιστού, διατηρώντας τον υγιή εναπομείναντα ιστό, βελτιώνοντας την ικανότητα άντλησης της καρδιάς και μειώνοντας τον κίνδυνο μακροπρόθεσμων επιπλοκών».

Το επίθεμα με τις μικροβελόνες

Η νέα αυτή μελέτη «χτίστηκε» επάνω σε προηγούμενη ερευνητική δουλειά του καθηγητή Χουάνγκ και των συνεργατών του η οποία δημοσιεύθηκε πέρυσι και αφορούσε ένα επίθεμα με μικροβελόνες που τοποθετείται στην επιφάνεια της καρδιάς και εκλύει μια ορμόνη για την προαγωγή της επούλωσης. «Η προηγούμενη μελέτη μας επάνω στο επίθεμα έδειξε ότι το μονοπάτι σήμανσης NPR1 αποτελεί ένα από τα κύρια μονοπάτια που σχετίζονται με ανοσοτροποποιητικά οφέλη για την αποκατάσταση των καρδιακών βλαβών. Με δεδομένο ότι η ΑΝΡ σχετίζεται άμεσα με τον υποδοχέα NPR1, η νέα μελέτη μας ουσιαστικώς πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα εξερευνώντας πώς η ΑΝΡ οδηγεί σε επούλωση της καρδιάς» είπε ο δρ Χουάνγκ και προσέθεσε ότι αποτελεί τεράστιο βήμα το να μπορεί να χορηγηθεί μια τέτοια θεραπεία με μια απλή ένεση. «Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καθημερινή κλινική πρακτική».

Τα επόμενα βήματα

Η ερευνητική ομάδα συνεχίζει να μελετά την ασφάλεια και την ιδανική δοσολογία της θεραπείας προτού αυτή δοκιμαστεί σε ανθρώπους. Σε κάθε περίπτωση, η ευκολία χορήγησής της την καθιστά πολλά υποσχόμενη. «Εάν μελλοντικές μελέτες εξακολουθήσουν να δίνουν καλά αποτελέσματα, η θεραπεία αυτή θα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στην αντιμετώπιση των καρδιακών επεισοδίων» κατέληξε ο καθηγητής.

Economy
Πλαφόν: Σε 61 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Πλαφόν: Σε 61 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Κόσμος
Ιράν: Νόμιμοι στόχοι τα πλοία προς ΗΠΑ και Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ – «Ετοιμαστείτε για 200 δολάρια το βαρέλι»

Ιράν: Νόμιμοι στόχοι τα πλοία προς ΗΠΑ και Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ – «Ετοιμαστείτε για 200 δολάρια το βαρέλι»

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις
Τα τάνκερ βγήκαν στη στεριά – Ο αόρατος πόλεμος των παρεμβολών GPS στη Μέση Ανατολή
Τεχνολογία 11.03.26

Τα τάνκερ βγήκαν στη στεριά – Ο αόρατος πόλεμος των παρεμβολών GPS στη Μέση Ανατολή

Εκατοντάδες πλοία στα στενά του Ορμούζ εμφανίζονται να βρίσκονται στη στεριά λόγω παρεμβολών στο GPS. Η πρακτική φέρεται να εφαρμόζεται και από τις δύο πλευρές.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου
Επικυρίαρχος 11.03.26

Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να υποχρεώσει τις εταιρείες ΑΙ να επιτρέπουν τη χρήση των συστημάτων τους για «κάθε νόμιμη χρήση», ακόμα και για αυτόνομα όπλα. Επίθεση και στους κανόνες της ΕΕ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τους εγκληματίες
Ανάλυση Kaspersky 10.03.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τους εγκληματίες

Οι ειδικοί της Ομάδας Παγκόσμιας Έρευνας και Ανάλυσης (GReAT) της Kaspersky αναφέρουν ότι οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη για να γράφουν κώδικα

Σύνταξη
Σκάει ο τζίτζικας – Ακόμα και τα έντομα στους τροπικούς δεν αντέχουν τη ζέστη της κλιματικής αλλαγής
Περιβάλλον 10.03.26

Σκάει ο τζίτζικας – Ακόμα και τα έντομα στους τροπικούς δεν αντέχουν τη ζέστη της κλιματικής αλλαγής

Μέχρι το τέλος του αιώνα, έως και τα μισά έντομα του Αμαζονίου και άλλων τροπικών περιοχών θα έχουν φτάσει τα θερμικρά τους όρια. Οι οικολογικές επιπτώσεις θα είναι σοβαρές.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
GLP-1: Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προστατεύουν και από τους εθισμούς, δείχνει μεγάλη μελέτη σε βετεράνους
GLP-1 10.03.26

Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προστατεύουν και από τους εθισμούς, δείχνει μεγάλη μελέτη σε βετεράνους

Οι αγωνιστές GLP-1 περιόρισαν τους θανάτους από υπερβολική δόση και μείωσαν τον κίνδυνο εμφάνισης νέων εθισμών σε αλκοόλ, νικοτίνη, κοκαΐνη, οπιοειδή και κάνναβη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα
Παρίσι 10.03.26

Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα

«Δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε στην Ευρώπη χωρίς πυρηνική ενέργεια», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, που πραγματοποιείται στην Γαλλία

Σύνταξη
Ρεβίθια καλλιεργήθηκαν με επιτυχία σε προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος
Σοδειά για το μέλλον 10.03.26

Μποστάνια στο φεγγάρι; Η NASA πειραματίζεται με σεληνιακά ρεβίθια

Επιστήμονες στις ΗΠΑ κατάφεραν να καλλιεργήσουν ρεβίθια σε συνθήκες που προσομοίαζαν με εκείνες της επιφάνειας της Σελήνης δείχνοντας τον δρόμο για τις μελλοντικές… εξωγήινες καλλιέργειες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο
Τεχνολογία 05.03.26

Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο

Οι Big Tech καλούν το Πεντάγωνο να ξανασκεφτεί το μπλκόκο στην Anthropic. Ο επικεφαλής της Palantir προειδοποιεί ωστόσο τις εταιρείες για «κρατικοποίηση» της ΑΙ αν δεν υποχωρήσουν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής
«Δραματική εξέλιξη» 11.03.26

Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής

«Ολοένα και περισσότεροι αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν την παραγωγή, οδηγούμενοι στο πικρό συμπέρασμα ότι η πολιτεία δεν στηρίζει πλέον την αγροτική δραστηριότητα», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Η πρόταση για κατάργηση της ανωνυμίας στις πλατφόρμες και η υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Η πρόταση για κατάργηση της ανωνυμίας στις πλατφόρμες και η υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών

Ζήτημα ταυτοποίησης των χρηστών των κοινωνικών δικτύων και άλλων ψηφιακών πλατφορμών από τις ίδιες τις πλατφόρμες έθεσε ευθέως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ένα μέτρο που στις φιλελεύθερες δημοκρατίες, όχι απλώς αποφεύγεται, αλλά συνήθως καταδικάζεται. Και οι λόγοι για αυτό είναι σοβαροί

Τζίνα Μοσχολιού
Τζίνα Μοσχολιού
Άνδρος: Το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους
Planet Travel 11.03.26

Ποιο είναι το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους

Με την αυθεντικότητά της και τις μοναδικές παραλίες της, η Άνδρος κυριαρχεί στις λίστες σε γνωστές ελβετικές και γερμανικές ιστοσελίδες - Ακολουθούν Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο

Σύνταξη
Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου
Οι ανακοινώσεις 11.03.26

Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου

Το πλαφόν που ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, φανερώνει και την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Χρήστος Κολώνας, Γιάννης Αγουρίδης
Ο πόλεμος ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν στη σκιά του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν
Ξεχασμένο μέτωπο 11.03.26

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν στη σκιά του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν

Ενώ ο κόσμος έχει στραμμένη την προσοχή του στο Ιράν, η ασταθής σύγκρουση μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν εντείνεται — με επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: Ισόβια στον Ρουπακιά, 13 χρόνια στο «διευθυντήριο» της εγκληματικής οργάνωσης
Τελεσίδικα 11.03.26

Χρυσή Αυγή: Ισόβια στον Ρουπακιά, 13 χρόνια στο «διευθυντήριο» της εγκληματικής οργάνωσης

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων δίνουν την τελευταία μάχη για τους εντολείς τους που με βάση την εφετειακή απόφαση αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φυλακής να αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν: «Αποσύρουμε τη συμμετοχή μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 11.03.26

Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν: «Αποσύρουμε τη συμμετοχή μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμάλι, ξεκαθάρισε πως η Εθνική Ομάδα της χώρας δεν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Μια βιογραφία του Χάνιμπαλ Λέκτερ -Kανίβαλος και «θαυμαστής του Τραμπ»;
Βιβλίο 11.03.26

Μια βιογραφία του Χάνιμπαλ Λέκτερ -Kανίβαλος και «θαυμαστής του Τραμπ»;

Ο κριτικός κινηματογράφου Μπράιαν Ράφτερι εξερευνά πώς ο Τόμας Χάρις δημιούργησε έναν από τους πιο ανατριχιαστικούς και αντιφατικούς κατά συρροή δολοφόνους του κινηματογράφου, τον Χάνιμπαλ Λέκτερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρόδος: Μαθητής δημοτικού εξανάγκασε άλλο παιδί να πιει νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας του σχολείου
Αδιανόητο 11.03.26

Μαθητής δημοτικού εξανάγκασε άλλο παιδί να πιει νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας του σχολείου

Ο ανήλικος μαθητής είχε τραβήξει δύο φορές το καζανάκι για να γεμίσει με νερό ένα μπουκάλι και αφού ανάγκασε άλλο παιδί να φτύσει μέσα σε αυτό, το έδωσε στον 8χρονο να πιει

Σύνταξη
Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη
Παλαιστίνη 11.03.26

Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη

Το Διεθνές Δίκαιο έχει κρίνει τις δραστηριότητες εποικισμού του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο που αφορά τις στρατιωτικές κατοχές.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου
Στρασβούργο 11.03.26

Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου

Συνάντηση με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεδομένης και της αποψινής συζήτησης του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ολομέλεια

Σύνταξη
Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να κλονίζει την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ
Πληρώνουν το τίμημα 11.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να κλονίζει την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ

Τι εκτιμούν αναλυτές που μίλησαν στο Reuters για τον πόλεμο στο Ιράν - Για βαθιά αγανάκτηση κάνουν λόγο πηγές που πρόσκεινται στις κυβερνήσεις του Κόλπου αναφορικά με τις ενέργειες του Τραμπ

Σύνταξη
Απόρρητο