Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν ΝΔ. Αυτή ξέρει
Editorial 11 Μαρτίου 2026, 08:38

29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν ΝΔ. Αυτή ξέρει

Η Νέα Δημοκρατία για άλλη μια φορά χρησιμοποίησε τη Βουλή ως μηχανισμό συγκάλυψης των ευθυνών για τα δικά της σκάνδαλα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το “hurkle durkle” είναι η πρωινή συνήθεια που όλοι χρειαζόμαστε

Το “hurkle durkle” είναι η πρωινή συνήθεια που όλοι χρειαζόμαστε

Spotlight

Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη δείχνει περιφρόνηση προς αυτό που ονομάζουμε θεσμική λειτουργία μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης που αισθάνεται ότι έχει υποχρέωση να λογοδοτεί στην κοινωνία.

Αντιθέτως, αυτό που κάνει είναι να κλιμακώνει μια εργαλειοποίηση των θεσμών, αντιμετωπίζοντας ξανά την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ως ένα διαρκές απαλλακτικό βούλευμα για τις πραγματικές της ευθύνες.

Αυτό ακριβώς κάνει και τώρα σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είναι γνωστό, από τη στιγμή που κατέθεσε η κυβερνητική πλειοψηφία το σχετικό πόρισμα, η κυβερνητική επιλογή είναι να πεταχτεί η μπάλα στην… εξέδρα των «διαχρονικών ευθυνών», ενώ ρητά απαλλάσσουν τους εμπλεκόμενους υπουργούς από οποιαδήποτε ευθύνη για το σκάνδαλο.

Μόνο που σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μιλάμε γενικά για ένα διαχρονικό πρόβλημα κακοδιαχείρισης. Όχι γιατί δεν υπάρχουν διαχρονικά προβλήματα σε σχέση με την κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Αλλά γιατί η δικογραφία που άνοιξε το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ήταν πολύ συγκεκριμένη. Αφορούσε το πώς διογκώθηκαν στην περίοδο της διακυβέρνησης της ΝΔ οι δηλούμενες εκτάσεις υποτιθέμενων βοσκοτοπιών ώστε να αυξάνονται ανάλογα και οι επιδοτήσεις που θα λάμβαναν όσοι έκαναν αυτές τις συνειδητά ανακριβείς δηλώσεις. Αφορούσε το πώς «από τα πάνω» έρχονταν εντολές στους αρμόδιους υπαλλήλους να δώσουν επιδοτήσεις σε ΑΦΜ παρά τις ενδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς των συγκεκριμένων παραγωγών που είχαν οδηγήσει στον αποκλεισμό τους από τις ενισχύσεις. Ένα ολόκληρο πλέγμα πρακτικών που αφορούσαν τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις εταιρείες που διαχειρίζονταν τις δηλώσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων, και «γαλάζιους» αγροτοπαράγοντες οι οποίοι συντόνιζαν την όλη προσπάθεια προφανώς σε συνεννόηση με το κόμμα και σε πλήρη επίγνωση της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου.

Πάνω από όλα αφορούσε το γεγονός ότι η ΝΔ ή στελέχη της, όταν ήρθε στην εξουσία, αποφάσισε ότι τα περιθώρια που υπήρχαν για πλασματικές δηλώσεις σε σχέση με βοσκοτόπια, μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να δοθεί παραπάνω εισόδημα σε σημαντικό μέρος της δυνητικής εκλογικής πελατείας στον ορίζοντα του να «βαφτούν γαλάζιες» περιοχές στον εκλογικό χάρτη και πρωτίστως η Κρήτη. Η απόφαση αυτή οδήγησε στην όξυνση του προβλήματος και στο να αποκτήσει τέτοια κλίμακα που να το «πιάσουν» και τα «ραντάρ» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να προχωρήσουν στις δικές τους ενέργειες.

Όλα αυτά δεν έγιναν από κάποιους επίορκους υπαλλήλους. Αφορούσαν τη συνολική λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν γνωστά σε όλη την ιεραρχία του όπως και σε όλη την ιεραρχία του υπουργείου Γεωργίας, άρα και της πολιτικής ηγεσίας, που φέρει ευθύνη για όλη αυτή τη διασπάθιση πόρων που έθεσε σε κίνδυνο συνολικά το καθεστώς των αγροτικών κτηνοτροφικών ενισχύσεων για τη χώρα μας και την έβαλε στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών θεσμών.

Κοινώς, η ελληνική κυβέρνηση στο συγκεκριμένο ζήτημα πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη (για την ακρίβεια με χιλιάδες ανύπαρκτα αιγοπρόβατα στην πλάτη). Και αντί να αναλάβει την ευθύνη, να συναινέσει στη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους εμπλεκόμενους υπουργούς και να αναλάβει το καθήκον μιας πραγματικής κάθαρσης, αυτό που έκανε ήταν να ενεργοποιήσει έναν μηχανισμό συγκάλυψης. Κοντολογίς να βάλει μπροστά το πλυντήριο.

Αποκορύφωμα του ξεπλύματος η φαεινή ιδέα να διευρυνθεί η εξεταστική προς τα πίσω στον χρόνο, με αποτέλεσμα προσκλήσεις σε υπουργούς προηγούμενων δεκαετιών που προφανώς δεν μπορούσα να συνεισφέρουν στη διερεύνηση ενός σημερινού σκανδάλου.

Βεβαίως, όταν εμφανίστηκαν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο διαβόητος «Φραπές» Γιώργος Ξυλούρης άρχισε να γίνεται σαφές το βάθος του προβλήματος και το πώς ο κομματικός μηχανισμός της ΝΔ προσπάθησε να αξιοποιήσει τις ενισχύσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τότε η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας ήταν να «διαρρεύσει» τις θέσεις για αλλαγή των όρων δημοσιότητας των εξεταστικών επιτροπών, αναζητώντας έναν τρόπο να μην μπορεί να δει η ελληνική κοινωνία το «θέαμα» των κομματικών στελεχών στην αποτυχημένη προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

Στην πραγματικότητα τόσο μέσα από τη λειτουργία της εξεταστικής επιτροπής, όσο και σε σχέση με τη δημοσιογραφική έρευνα, το πρόβλημα και οι πραγματικές κυβερνητικές ευθύνες, πολιτικές, αλλά και ποινικές, αναδείχτηκαν. Όμως, και τότε, η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να προχωρήσει στην κατάθεση πορίσματος που γράφτηκε πρωτίστως για να υπογραμμιστεί ότι οι ευθύνες είναι διαχρονικές και ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία ευθύνη των υπουργών της, παρότι ακόμη και τώρα προκύπτουν έγγραφα που δείχνουν ότι π.χ. ο Μάκης Βορίδης ως υπουργός είχε πλήρη γνώση ότι καταγραφόταν «υπέρμετρη αύξηση ζωικού κεφαλαίου», κοινώς ότι δηλώνονταν ανύπαρκτα ζώα για να εισπράττονται παράτυπα επιδοτήσεις για αυτά. Και παρ’ όλα αυτά δεν έκαναν τίποτα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Όλα αυτά προφανώς και πρέπει να συνδυαστούν με την άλλη τεράστια επιχείρηση συγκάλυψης, αυτή που αφορούσε τις υποκλοπές. Θυμίζω ότι λίγες μέρες πριν ολοκληρώθηκε η δίκη των «ιδιωτών» που εμπλέκονταν στις υποκλοπές με βαριές ποινές και αναβάθμιση της κατηγορίας, ουσιαστικά άνοιξε ξανά ο φάκελος μιας υπόθεσης για την οποία η κυβέρνηση επίσης έχει αρνηθεί κάθε ευθύνη και έχει οχυρωθεί πίσω από ένα πόρισμα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που αποδομήθηκε πλήρως όταν ένα μονομελές πρωτοδικείο κατάφερε να κάνει την έρευνα που δεν έκανε ένα ανώτατο δικαστήριο. Μια υπόθεση που αφορά ουσιαστικά το πώς το Μέγαρο Μαξίμου είχε στήσει μηχανισμό παρακολούθησης υπουργών, δικαστικών, ανώτατων αξιωματικών, δημοσιογράφων, πολιτικών και επιχειρηματιών.

Για να μην αναφερθώ στο ανοιχτό τραύμα των Τεμπών όπου η παραπομπή υπουργών έγινε υπό το βάρος ενός τεράστιου κινήματος και πάλι με όρους «σας κάνουμε τη χάρη αλλά για εμάς είναι αθώοι». Την ώρα που και εδώ η διερεύνηση σε επίπεδο εξεταστικής ήταν σκέτη παρωδία.

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι με το να εκδίδει μέσω της Βουλής διαρκή απαλλακτικά βουλεύματα για τον εαυτό της λύνει το πρόβλημα, ιδίως όταν από κοντά και τα «φίλια ΜΜΕ», συνδεδεμένα μαζί της με δεσμούς που είναι περισσότερο οικονομικοί και όχι «ιδεολογικοί», φροντίζουν είτε να αποσιωπούν ολόκληρα τμήματα της επικαιρότητας είτε να κραυγάζουν «ψεκασμένε!» σε όποιον εγείρει ζήτημα κυβερνητικών ευθυνών.

Άλλωστε, εδώ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει φτάσει σε εντυπωσιακά επίπεδα θεσμικής απρέπειας όταν για παράδειγμα αρνήθηκε να τοποθετηθεί για το θέμα των υποκλοπών παρότι προκλήθηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη, έναν πολιτικό αρχηγό που υπήρξε – αποδεδειγμένα και με βάση την πρόσφατη δικαστική απόφαση – θύμα του μηχανισμού παρακολούθησης που είχε στήσει το Μέγαρο Μαξίμου.

Ουσιαστικά, η Νέα Δημοκρατία ποντάρει σε ένα κλίμα κυνισμού μέσα στην κοινωνία και σε μια εικόνα ότι όποιος έχει την εξουσία κάνει ό,τι θέλει. Εκμεταλλεύεται τη διάχυτη αίσθηση μέσα στην κοινωνία ότι «όλοι διεφθαρμένοι είναι» και έτσι απλώς συνεχίζει στον δρόμο μιας διαρκούς θεσμικής παραβατικότητας που απλώς υπονομεύει τους θεσμούς και τη δημοκρατία. Μόνο που έτσι βαθαίνει απλώς την κρίση των θεσμών και κάνει τον πολίτη να νιώθει ουσιωδώς απροστάτευτος απέναντι σε κάθε αυθαιρεσία.

Και αυτό είναι το λάθος της κυβέρνησης. Γιατί όσο και εάν πιστεύει ότι αυτό που κάνει είναι μια «προβολή ισχύος» δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι όλη αυτή η θεσμική «τζάμπα μαγκιά» θα της βγει σε καλό. Οι πολίτες και το ψέμα αντιλαμβάνονται και την υποκρισία και τη χειραγώγηση της Βουλής. Και επειδή όλα αυτά γεννούν στους πολίτες φόβο, γιατί αποπνέουν αλαζονεία της εξουσίας και άρα κίνδυνο διαρκούς αυθαιρεσίας, δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι θα ήθελαν τα πράγματα να συνεχιστούν έτσι. Καθόλου τυχαία ήδη οι δημοσκοπήσεις, ακόμη και αυτές που προβάλλει η κυβερνητική παράταξη για να πει «κοιτάξτε αυξάνεται η πρόθεση ψήφου», καταγράφουν πολύ υψηλά ποσοστά διάθεσης πολιτικής αλλαγής με επικέντρωση και στα ζητήματα των θεσμών.

Όλα αυτά οι πολίτες τα αντιλαμβάνονται και όταν βρεθούν στο παραβάν του εκλογικού τμήματος θα νιώσουν ότι έχουν τη δύναμη να κάνουν τη διαφορά.

Και τότε η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνειδητοποιήσουν ότι ορισμένα στίγματα δεν τα ξεπλένει ούτε το καλύτερο πλυντήριο. Μένουν για πάντα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσει τα business plans 

Τράπεζες: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσει τα business plans 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το “hurkle durkle” είναι η πρωινή συνήθεια που όλοι χρειαζόμαστε

Το “hurkle durkle” είναι η πρωινή συνήθεια που όλοι χρειαζόμαστε

Κόσμος
Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου, λένε οι ΝΥΤ

Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου, λένε οι ΝΥΤ

inWellness
Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Editorial
Και η επόμενη μέρα;
Editorial 07.03.26

Και η επόμενη μέρα;

Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι θα γίνει με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και ποια θα είναι η επόμενη μέρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε
Editorial 06.03.26

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεχνά ότι η κριτική στους υπουργούς είναι αυτονόητη πλευρά της δημοκρατίας. Όπως και η ελευθερία της έκφρασης την οποία ο ίδιος σαφώς περιφρονεί

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κυβερνητική προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο για να εξασφαλίσει επανεκλογή θα πέσει στο κενό
Editorial 04.03.26

Η κυβερνητική προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο για να εξασφαλίσει επανεκλογή θα πέσει στο κενό

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη συγκυρία του πολέμου ως αφετηρία για την επανεκλογή της. Μια επένδυση μεγάλου ρίσκου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κάθοδος στην άβυσσο
Editorial 01.03.26

Η κάθοδος στην άβυσσο

Ο πόλεμος που κήρυξαν ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν διαμορφώνει ένα νέο τοπίο. Με μεγαλύτερους κινδύνους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;
Editorial 28.02.26

Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;

Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν είχε καμία παρουσία στη δίκη για τις υποκλοπές. Παρότι αυτές αφορούσαν υπουργούς, δικαστικούς και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τα εκτελεστικά όργανα για τις υποκλοπές καταδικάστηκαν. Οι εντολείς και συνεργοί τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα τιμωρηθούν;
Editorial 26.02.26

Τα εκτελεστικά όργανα για τις υποκλοπές καταδικάστηκαν. Οι εντολείς και συνεργοί τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα τιμωρηθούν;

Η καταδίκη αυτών που υλοποίησαν τις υποκλοπές με παράνομο λογισμικό Predator κάνει ακόμη πιο επιτακτικό το κρίσιμο ερώτημα: Τι θα γίνει με τους ιθύνοντες νόες Κυριάκο Μητσοτάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη που τους έδωσαν εντολή και καθοδήγηση για να τις κάνουν;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Φτάνει! Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό της κομματικής φιλοδοξίας και του πολιτικού παιχνιδιού
Editorial 24.02.26

Φτάνει! Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό της κομματικής φιλοδοξίας και του πολιτικού παιχνιδιού

Ο υπουργός Υγείας κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθεί ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να αναβαθμιστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη
Editorial 21.02.26

Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη

Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει ότι το 2019 είχε μεγαλύτερη οικονομική άνεση, απλώς αποδεικνύει την απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»
Editorial 20.02.26

Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»

Ο υπουργός Υγείας ας αφήσει τις ρητορικές υπερβολές και ας αναρωτηθεί γιατί οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το ΕΣΥ διαμαρτύρονται

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες – Τι ζητούν
Στις 19 Μαρτίου 11.03.26

Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες - Τι ζητούν

Την κλαδική απεργία στις 19 Μαρτίου στηρίζει η ΑΔΕΔΥ - Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας

Σύνταξη
Υπ. Παιδείας για τον θάνατο της εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη: «Να μην εξάγονται βεβιασμένα συμπεράσματα»
Θεσσαλονίκη 11.03.26

Ανακοίνωση υπ. Παιδείας για τον θάνατο της εκπαιδευτικού - «Να μην εξάγονται βεβιασμένα συμπεράσματα»

«Η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό» αναφέρει μεταξύ άλλων το υπ. Παιδείας για την υπόθεση της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
«Πρώτη τάξη, 2025/26» – To ροζ τετράδιο ενός κοριτσιού από τον Λίβανο που σκοτώθηκε σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Σύντομη ζωή 11.03.26

«Πρώτη τάξη, 2025/26» – To ροζ τετράδιο ενός κοριτσιού από τον Λίβανο που σκοτώθηκε σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς

H δημοσιογράφος Nada Maucourant Atallah σε άρθρο της στο The National μας αποκαλύπτει μια ιστορία για αγρίους, που περιλαμβάνει το τετράδιο ενός μικρού κοριτσιού από τον Λίβανο που έχασε τη ζωή του σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών με τις μηχανές – Έκλεβαν τσάντες από Ι.Χ. παρουσία των οδηγών
Θράσος 11.03.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών με τις μηχανές - Έκλεβαν τσάντες από Ι.Χ. παρουσία των οδηγών

Οι δύο άνδρες που έκλεβαν τσάντες κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας που διαπράττει ληστείες και διακεκριμένες κλοπές, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση, κατά συνήθεια και κατ’ επάγγελμα

Σύνταξη
Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου
Επικυρίαρχος 11.03.26

Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να υποχρεώσει τις εταιρείες ΑΙ να επιτρέπουν τη χρήση των συστημάτων τους για «κάθε νόμιμη χρήση», ακόμα και για αυτόνομα όπλα. Επίθεση και στους κανόνες της ΕΕ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Στο Alitheia Forum της κυβέρνησης η δημοσκοπική Marc που ελέγχεται για εικονικά τιμολόγια αξίας χιλιάδων ευρώ
Πολιτική 11.03.26

Στο Alitheia Forum της κυβέρνησης η δημοσκοπική Marc που ελέγχεται για εικονικά τιμολόγια αξίας χιλιάδων ευρώ

Η δημοσκοπική εταιρεία Marc του Θωμά Γεράκη παρουσιάζει στο Alitheia Forum έρευνα για τα fake news. Την ίδια ώρα όμως, πόρισμα του ΥΕΔΔΕ Αττικής την ελέγχει για σειρά εικονικών τιμολογίων με εταιρεία που είχε εμπλοκή με την Krikel του Γιάννη Λαβράνου. Το πόρισμα δημοσιεύει σήμερα το In.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Ρελάνς» επιδιώκει ο Ανδρουλάκης απέναντι στο Μαξίμου – Στο «κάδρο» υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

«Ρελάνς» επιδιώκει ο Ανδρουλάκης απέναντι στο Μαξίμου – Στο «κάδρο» υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα «πυρά» Ανδρουλάκη εναντίον Μεγάρου Μαξίμου. Στο ευρωκοινοβούλιο σήμερα η υπόθεση του Predator και των υποκλοπών με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να είναι παρών στο Στρασβούργο

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
NYT: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου – «Είναι σώος και ασφαλής» λέει το Ιράν
12η μέρα πόλέμου 11.03.26 Upd: 09:34

NYT: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου – «Είναι σώος και ασφαλής» λέει το Ιράν

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Βηρυτό, ενώ πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν την νύχτα στο Τελ Αβίβ - Το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα σε στόχους σε χώρες του Κόλπου, ενώ οι ΗΠΑ ανατίναξαν 16 ιρανικά πλοία τοποθέτησης ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα
Στήριξη στα νοικοκυριά 11.03.26

EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και κινητοποιεί επενδύσεις 75 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαρτίου
Ελλάδα 11.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαρτίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο. Δείτε ποια ονόματα έχουν γιορτή σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Απόρρητο