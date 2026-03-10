Το μήνυμα του Αλέξη Αλεξανδρή για τα γενέθλια του Ολυμπιακού (pic)
Ο Ολυμπιακός σβήνει 101 κεράκια και ο παλαίμαχος επιθετικός του, Αλέξης Αλεξανδρής, έστειλε το μήνυμά του μέσω των social media.
Τα 101 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα, Τρίτη 10/3, ο Ολυμπιακός. Ο παλαίμαχος επιθετικός και εκ των θρύλων του συλλόγου, Αλέξης Αλεξανδρής, με μια όμορφη ανάρτηση στο facebook, εξέφρασε την τιμή του που αγωνίστηκε στους Πειραιώτες και συνέβαλε και αυτός το λιθαράκι του στην ένδοξη ιστορία της ομάδας.
«Μεγάλη μου τιμή που υπηρέτησα αυτήν την ομάδα. Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε να αγωνιστώ σ’ έναν τόσο τεράστιο σύλλογο, με τόση ένδοξη ιστορία και να συμβάλω ως απλός στρατιώτης στο μεγαλείο του Θρύλου… Χρόνια πολλά ΟΛΥΜΠΙΑΚΕ…», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αλεξανδρής στην ανάρτηση που έκανε και συνδύασε φυσικά με δικό του πανηγυρικό στιγμιότυπο με την ερυθρόλευκη.
Δείτε τι ανέβασε ο Αλέξης Αλεξανδρής
Ο Αλέξης Αλεξανδρής υπηρέτησε τους «ερυθρόλευκους» για εννιά χρόνια, απ’ το 1996 έως το 2003. Με την φανέλα του Ολυμπιακού κατέκτησε 7 πρωταθλήματα και 1 Κύπελλο, πέτυχε 176 γκολ σε 242 εμφανίσεις και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος τρεις φορές (1997, 2001, 2002).
