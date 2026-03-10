Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: 3+1 SOS από Πάφο
Τι συμφωνήθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες - Τι προβλέπει το δόγμα των 360°
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:
Τι συμφωνήθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες
3+1 SOS από Πάφο
Α. Τι προβλέπει το δόγμα των 360°
Β. Τι θα γίνει με τις Aspides και τα Στενά του Ορμούζ
Γ. Ποια είναι η ασύμμετρη απειλή που φοβίζει
Δ. Τι μετρά η Αθήνα σε σχέση με τις άλλες χώρες
Μέτρα από την ΕΕ
Μείωση των φόρων στο ηλεκτρικό ρεύμα
• Ο στόχος είναι οι λογαριασμοί των πολιτών να μειωθούν κατά 14% ή κατά μέσο όρο 200 ευρώ ετησίως
Προβλέπεται μεταξύ άλλων:
• Δυνατότητα για αλλαγή προμηθευτή ρεύματος εντός 24 ωρών, που σημαίνει εξοικονόμηση έως και 152 ευρώ ετησίως
Διαβάστε επίσης
• Ποιος είναι ο νέος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν
• Πώς η ΑΙ επιλέγει στόχους και στρατηγικές
===========
Για το Πάσχα
Στα πρόθυρα «λουκέτου» οι Αγιοι Τόποι
• Τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων, Αντιοχείας και η Μονή Σινά σε κατάσταση συναγερμού λόγω πολέμου
===========
Πολιτικό παρασκήνιο
Τι προκύπτει από τις πρώτες μετρήσεις εν μέσω πολέμου
Διεύρυνση ΠΑΣΟΚ με Θ. Πελεγρίνη και Χρ. Νικολόπουλο
===========
Μνημεία
Μια μεγάλη ασπίδα στην κλιματική κρίση
===========
Εκρέμ Ιμάμογλου
Ξεκίνησε η δίκη των 2.532 χρόνων
===========
Δίκη
Χωρίς ελαφρυντικά οι εγκληματίες της Χρυσής Αυγής
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»:
Εφηβος 101 ετών
O Oλυμπιακός, η ιστορία και οι 341 τίτλοι
Υστερα από πιέσεις του Τραμπ
Η Αυστραλία χορήγησε άσυλο σε πέντε ιρανές παίκτριες
