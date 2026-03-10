Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: 3+1 SOS από Πάφο

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

Τι συμφωνήθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες

3+1 SOS από Πάφο

Α. Τι προβλέπει το δόγμα των 360°

Β. Τι θα γίνει με τις Aspides και τα Στενά του Ορμούζ

Γ. Ποια είναι η ασύμμετρη απειλή που φοβίζει

Δ. Τι μετρά η Αθήνα σε σχέση με τις άλλες χώρες

Μέτρα από την ΕΕ

Μείωση των φόρων στο ηλεκτρικό ρεύμα

• Ο στόχος είναι οι λογαριασμοί των πολιτών να μειωθούν κατά 14% ή κατά μέσο όρο 200 ευρώ ετησίως

Προβλέπεται μεταξύ άλλων:

• Δυνατότητα για αλλαγή προμηθευτή ρεύματος εντός 24 ωρών, που σημαίνει εξοικονόμηση έως και 152 ευρώ ετησίως

Διαβάστε επίσης

• Ποιος είναι ο νέος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν

• Πώς η ΑΙ επιλέγει στόχους και στρατηγικές

===========

Για το Πάσχα

Στα πρόθυρα «λουκέτου» οι Αγιοι Τόποι

• Τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων, Αντιοχείας και η Μονή Σινά σε κατάσταση συναγερμού λόγω πολέμου

===========

Πολιτικό παρασκήνιο

Τι προκύπτει από τις πρώτες μετρήσεις εν μέσω πολέμου

Διεύρυνση ΠΑΣΟΚ με Θ. Πελεγρίνη και Χρ. Νικολόπουλο

===========

Μνημεία

Μια μεγάλη ασπίδα στην κλιματική κρίση

===========

Εκρέμ Ιμάμογλου

Ξεκίνησε η δίκη των 2.532 χρόνων

===========

Δίκη

Χωρίς ελαφρυντικά οι εγκληματίες της Χρυσής Αυγής

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»:

Εφηβος 101 ετών

O Oλυμπιακός, η ιστορία και οι 341 τίτλοι

Υστερα από πιέσεις του Τραμπ

Η Αυστραλία χορήγησε άσυλο σε πέντε ιρανές παίκτριες