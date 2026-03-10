science
Σημαντική είδηση:
10.03.2026 | 14:19
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω έργων
Σημαντική είδηση:
10.03.2026 | 10:02
Η Τουρκία αναπτύσσει συστήματα Patriot του ΝΑΤΟ στη Μαλάτια
Ρεβίθια καλλιεργήθηκαν με επιτυχία σε προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος
Διάστημα 10 Μαρτίου 2026, 10:56

Ρεβίθια καλλιεργήθηκαν με επιτυχία σε προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος

Επιστήμονες στις ΗΠΑ κατάφεραν να καλλιεργήσουν ρεβίθια σε συνθήκες που προσομοίαζαν με εκείνες της επιφάνειας της Σελήνης δείχνοντας τον δρόμο για τις μελλοντικές… εξωγήινες καλλιέργειες.

ΚείμενοΘεοδώρα Ν. Τσώλη
Καθώς οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επιστρέψουν στη Σελήνη με την αποστολή Αrtemis II, καθίσταται ολοένα και πιο πιεστικό το ερώτημα: Με τι θα τρέφονται οι εξερευνητές του φεγγαριού; Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Οστιν καθώς και συνεργάτες τους από το Πανεπιστήμιο Α&Μ, επίσης στο Τέξας, βρήκαν την απάντηση. Με βάση μελέτη τους, το… μενού των επισκεπτών της Σελήνης θα περιλαμβάνει ρεβίθια και μάλιστα καλλιεργημένα σε «σεληνιακό έδαφος».

Σεληνιακά… ρεβίθια

Οπως συγκεκριμένα ανέφεραν οι επιστήμονες στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports, επέτυχαν να καλλιεργήσουν ρεβίθια σε μια προσομοίωση του σεληνιακού εδάφους.

Σύμφωνα με τη Σάρα Σάντος, κύρια ερευνήτρια του προγράμματος το οποίο χρηματοδοτείται από τη NASA, η μελέτη αυτή αποτελεί ένα τεράστιο άλμα στην κατανόηση σχετικά με το τι απαιτείται για επιτυχημένες σοδειές στην επιφάνεια της Σελήνης.

Πώς ο ρεγόλιθος μπορεί να γίνει γόνιμο έδαφος

«Αυτή η μελέτη αφορά την κατανόηση της βιωσιμότητας των καλλιεργειών στη Σελήνη» ανέφερε η Σάντος, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου του Τέξας και έθεσε τα καίρια ερωτήματα που απασχόλησαν την ερευνητική ομάδα: «Πώς μετατρέπουμε αυτόν τον ρεγόλιθο, το σεληνιακό έδαφος που αποτελείται από θραύσματα πετρωμάτων, ορυκτά και σκόνη, σε χώμα κατάλληλο για καλλιέργεια; Ποιου είδους φυσικοί μηχανισμοί μπορούν να επιτύχουν αυτή τη μετατροπή;».

Οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα ειδικό σύστημα από βαμβάκι για την άρδευση των φυτών, το οποίο μετέφερε το νερό απευθείας στη ρίζα της κάθε ρεβιθιάς. Credit: Jessica Atkin

Οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα ειδικό σύστημα από βαμβάκι για την άρδευση των φυτών, το οποίο μετέφερε το νερό απευθείας στη ρίζα της κάθε ρεβιθιάς. Credit: Jessica Atkin

Θρεπτικά συστατικά αλλά και τοξικά μέταλλα

Ο σεληνιακός ρεγόλιθος εμφανίζει έλλειψη των μικροοργανισμών και των οργανικών υλικών που είναι απαραίτητα για την επιβίωση των φυτών και παρότι διαθέτει βασικά θρεπτικά συστατικά και μέταλλα τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των φυτών περιέχει και βαρέα μετάλλα τα οποία είναι τοξικά για τους φυτικούς οργανισμούς.

Προσομοίωση των σεληνιακών πετρωμάτων

Στο πλαίσιο της μελέτης τους οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια προσομοίωση του ρεγόλιθου της Σελήνης – ένα μείγμα που μοντελοποιούσε τη σύνθεση των σεληνιακών πετρωμάτων τα οποία είχαν φέρει μαζί τους στη Γη οι αστροναύτες του προγράμματος Αpollo.

Με βοηθούς τους γεωσκώληκες

Προκειμένου να δημιουργήσουν ιδανικές συνθήκες για καλλιέργεια στο σεληνιακό έδαφος οι ερευνητές προσέθεσαν vermicompost, ένα προϊόν κομποστοποίησης με γεωσκώληκες το οποίο είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και μέταλλα. Οι γεωσκώληκες παράγουν αυτό το προϊόν καταναλώνοντας οργανικά υλικά όπως τα υπολείμματα τροφών, ρούχα από βαμβάκι ή προϊόντα υγιεινής τα οποία πετιούνται κατά τη διάρκεια αποστολών στο Διάστημα.

Η ρίζα μιας ρεβιθιάς αναπτύσσεται στην προσομοίωση σεληνιακού ρεγόλιθου Credit: Jessica Atkin

Η ρίζα μιας ρεβιθιάς αναπτύσσεται στην προσομοίωση σεληνιακού ρεγόλιθου Credit: Jessica Atkin

Επικάλυψη από μύκητες

Στη συνέχεια η ερευνητική ομάδα κάλυψε τα ρεβίθια με μύκητες Αrbuscular mycorrhizae προτού τα φυτέψει. Οι μύκητες και τα ρεβίθια δρουν συμβιωτικά – οι μύκητες προσλαμβάνουν κάποια θρεπτικά στοιχεία που είναι βασικά για την ανάπτυξη των φυτών μειώνοντας παράλληλα την απορρόφηση βαρέων μετάλλων. Τα ρεβίθια φυτεύθηκαν σε ένα μείγμα σεληνιακού ρεγόλιθου και vermicompost – οι ερευνητές δοκίμασαν διαφορετικές αναλογίες προκειμένου να καταλήξουν στην πιο αποδοτική.

Η ιδανική αναλογία

Ανακάλυψαν τελικά ότι μείγματα που περιείχαν ως και 75% σεληνιακό ρεγόλιθο παρήγαγαν ρεβίθια των οποίων μπορούσε να γίνει συγκομιδή. Ωστόσο οποιοδήποτε μεγαλύτερο ποσοστό ρεγόλιθου προκαλούσε στρες και πρόωρο θάνατο στα φυτά.

Τα καίρια αναπάντητα ερωτήματα

Παρότι η συγκομιδή των… σεληνιακών ρεβιθιών θεωρείται ορόσημο, το τι γεύση έχουν τα όσπρια και πόσο ασφαλή είναι για κατανάλωση παραμένουν άγνωστα. Οι ερευνητές χρειάζεται να προσδιορίσουν πόσο θρεπτικά είναι τα ρεβίθια και να διασφαλίσουν ότι δεν έχουν απορροφήσει τοξικά μέταλλα κατά τη διαδικασία της ανάπτυξής τους. «Πόσο υγιεινά είναι; Περιέχουν τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται οι αστροναύτες;».

Αυτά τα βασικά ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν απαραίτητα στο μέλλον, όπως σημείωσε η Τζέσικα Ατκιν, υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα για το Εδαφος και τις Καλλιέργειες του Πανεπιστημίου A&M στο Τέξας και πρώτη συγγραφέας της μελέτης στο Scientific Reports.

Πηγή: Το Βήμα

Economy
Fitch: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Περιορισμένη η έκθεση των τραπεζών στη Μέση Ανατολή

Fitch: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Περιορισμένη η έκθεση των τραπεζών στη Μέση Ανατολή

Κόσμος
Ιράν: Αναφορά για δυνατή έκρηξη κοντά σε πλοίο στο Άμπου Ντάμπι – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

Ιράν: Αναφορά για δυνατή έκρηξη κοντά σε πλοίο στο Άμπου Ντάμπι – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν
Κίτρινος υπεργίγαντας 02.03.26

Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν

Το άστρο WOH G64, περίπου 1.600 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο, προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς εξελίσσονται και πεθαίνουν τα εξαιρετικά μεγάλα άστρα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Εξωγήινοι: Πιθανοί, αλλά άφαντοι
Αναφορές θεάσεων 01.03.26

Πιθανοί, αλλά άφαντοι οι εξωγήινοι

Η δήλωση Ομπάμα ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί αναζωπυρώνει τη συζήτηση για ζωή στο Σύμπαν - Στατιστική πιθανότητα δεν σημαίνει απόδειξη, λένε οι επιστήμονες

Κατερίνα Τζαβάρα
«Ματωμένο φεγγάρι» – Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο
Blood Moon 23.02.26

Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι» - Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο

Το «ματωμένο φεγγάρι» (Blood Moon) είναι ένας εντυπωσιακός όρος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μια ολική σεληνιακή έκλειψη. Παρά το κάπως τρομακτικό του όνομα, το φαινόμενο εξηγείται πλήρως από τη φυσική.

Σύνταξη
Έξι πλανήτες βγαίνουν για απογευματινή παρέλαση αυτή την εβδομάδα – Πώς θα τους αναγνωρίσετε
Διάστημα 23.02.26

Έξι πλανήτες βγαίνουν για απογευματινή παρέλαση αυτή την εβδομάδα – Πώς θα τους αναγνωρίσετε

Ερμής. Αφροδίτη, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας θα είναι για λίγο ορατοί στον νοτιοδυτικό ουρανό λίγα λεπτά μετά τη Δύση. Τέσσερις από τους πλανήτες θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι.

Σύνταξη
Παγιδευμένοι στο Διάστημα – Η κρίση του Boeing Starliner ήταν «μια από τις χειρότερες» στην ιστορία της NASA
Συμβάν Τύπου Α 20.02.26

Παγιδευμένοι στο Διάστημα – Η κρίση του Boeing Starliner ήταν «μια από τις χειρότερες» στην ιστορία της NASA

Οι βλάβες του Starliner στο ταξίδι προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε «σοβαρό ατύχημα». Στη Γη, στελέχη της NASA και της Boeing τσακώνονταν για την επιστροφή του πληρώματος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς
Κόσμος 10.03.26

Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο άνδρας είχε εμπλοκή στη μεταφορά 300 σφαιρών πραγματικών πυρομαχικών τον Αύγουστο του 2025, οι οποίες φέρεται να προορίζονταν για επιθέσεις δολοφονίας εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών εγκαταστάσεων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύνταξη
Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς
Μοναδική βραδιά 10.03.26

Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς

Το βράδυ της Δευτέρας, το κατάμεστο θέατρο Παλλάς γέμισε με τα τραγούδια του Αντώνη Καλογιάννη, πέντε χρόνια μετά την απώλεια του μεγάλου ερμηνευτή.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης
Επικαιρότητα 10.03.26

Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή άσκησε για μία ακόμα φορά δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και για τη στάση της στον πόλεμο με το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα
Παρίσι 10.03.26

Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα

«Δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε στην Ευρώπη χωρίς πυρηνική ενέργεια», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, που πραγματοποιείται στην Γαλλία

Σύνταξη
Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος

«Όλες οι κινήσεις τη ΝΔ εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο διαφθοράς για να ωφεληθούν οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος από τη Βουλή και επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πόλεμος στο Ιράν 10.03.26

Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

«Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται στην Κύπρο. Περιμένουμε τη σαφή καταδίκη της συνθήκης αυτής από τους Ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
«Φορέματα που σέρνονται, φορέματα που πετούν» – Η νέα συλλογή της Chanel και το φαινόμενο της πεταλούδας
Μεταμόρφωση 10.03.26

«Φορέματα που σέρνονται, φορέματα που πετούν» - Η νέα συλλογή της Chanel και το φαινόμενο της πεταλούδας

Για τη δεύτερη συλλογή της κύριας σειράς του o Matthieu Blazy εμπνεύστηκε από μια συνέντευξη που έδωσε η Coco Chanel στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro τη δεκαετία του 1950. «Η μόδα είναι τόσο κάμπια όσο και πεταλούδα», είπε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μιλένα Αποστολάκη: Το σκάνδαλο ΟΠΕΠΕΚΕ, από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησης ΝΔ
Βουλή 10.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: Το σκάνδαλο ΟΠΕΠΕΚΕ, από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησης ΝΔ

«Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις καταθέσεις των μαρτύρων, ούτε τους διαλόγους των επισυνδέσεων που αποδεικνύουν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης», τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη, απευθυνόμενη στην κυβέρνηση

Σύνταξη
Στο «Παλλάς» ο Ανδρουλάκης: «Η μουσική του Αντώνη Καλογιάννη συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα»
Παρασκήνιο 10.03.26

Στο «Παλλάς» ο Ανδρουλάκης: «Η μουσική του Αντώνη Καλογιάννη συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολούθησε την Δευτέρα την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη, για τον οποίο τόνισε πως «με τη βαθιά και αισθαντική χροιά του, έδωσε φωνή στους αγώνες του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία»

Σύνταξη
Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο
Βρυξέλλες 10.03.26

Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι «οι επιθέσεις του Ιράν και των συμμάχων του, όπως η Χεζμπολάχ, εναντίον των γειτόνων του, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, κράτους μέλους της ΕΕ, πρέπει να σταματήσουν»

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

