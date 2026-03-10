Lindt: Οι χρήστες των GLP-1 προτιμούν την premium σοκολάτα
Η Lindt βλέπει τις πωλήσεις σοκολάτας της να αυξάνονται στις ΗΠΑ, καθώς οι χρήστες φαρμάκων αδυνατίσματος GLP-1 επιλέγουν περισσότερo την premium σοκολάτα
Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις ότι τα φάρμακα αδυνατίσματος GLP-1 θα μείωναν την κατανάλωση γλυκών, οι Αμερικανοί χρήστες τους αυξάνουν τις αγορές σοκολάτας, δείχνοντας ότι η απόλαυση δεν εξαφανίζεται ακόμα και σε δίαιτα.
Lindt: «Λιγότερο σημαίνει περισσότερο»
Στα καταστήματα της Lindt στις ΗΠΑ, η σοκολάτα εξαφανίζεται από τα ράφια με ρυθμούς που κανείς δεν είχε προβλέψει. Οι χρήστες φαρμάκων GLP-1 φαίνεται πως δεν περιορίζουν τις λιχουδιές τους – απλώς επιλέγουν premium εκδοχές.
Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Wall Street Journal, οι Αμερικανοί που χρησιμοποιούν αυτά τα φάρμακα δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση σε premium προϊόντα, ανεβάζοντας τις πωλήσεις κατά 17% για τη Lindt το 2025.
Όπως εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος Adalbert Lechner, οι καταναλωτές που περιορίζουν τις θερμίδες σε ζυμαρικά, πίτσα ή πατατάκια, ψάχνουν ακόμα «ένα μικρό δώρο για τον εαυτό τους».
«Λιγότερο σημαίνει περισσότερο – στιγμές ευχαρίστησης με σοκολάτα υψηλής ποιότητας αντί για αδιάκοπη κατανάλωση», είπε.
Η τάση αυτή δείχνει ότι οι GLP-1 χρήστες αναβαθμίζουν την ποιότητα της διατροφής τους αντί να την περιορίζουν εντελώς.
Οι προβλέψεις και η πραγματικότητα
Αναλυτές της Berenberg είχαν υπολογίσει ότι η είσοδος των φαρμάκων αδυνατίσματος θα επιβάρυνε τη βιομηχανία τροφίμων, ιδιαίτερα τη σοκολάτα, προβλέποντας μείωση πωλήσεων 0,9 ποσοστιαίας μονάδας για τη Lindt μέχρι το 2027.
Η πραγματικότητα όμως φαίνεται να τους διαψεύδει. Οι χρήστες GLP-1 όχι μόνο δεν μειώνουν τη ζήτηση για σοκολάτα, αλλά στρέφονται σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, δημιουργώντας νέα αγορά.
Η Ευρώπη
Ο Lechner εκτιμά ότι η έγκριση αυτών των φαρμάκων στην Ευρώπη θα έχει παρόμοιο αποτέλεσμα με τις ΗΠΑ.
Οι νέες, από του στόματος μορφές των GLP-1, που προσφέρουν πιο ήπια απώλεια βάρους, αναμένεται να προσελκύσουν περισσότερους άνδρες και νεότερους καταναλωτές, διευρύνοντας την αγορά πέρα από όσους χρησιμοποιούν ενέσιμες εκδοχές.
Η σοκολάτα ως στρατηγική ευχαρίστησης
Με την αύξηση της ζήτησης για premium σοκολάτα στις ΗΠΑ, η Lindt δείχνει ότι η γλυκιά απόλαυση μπορεί να συνυπάρξει με την προσπάθεια απώλειας βάρους.
Η τάση αυτή δείχνει ότι ακόμα και σε περιόδους διαίτας, οι καταναλωτές δεν εγκαταλείπουν τελείως τις απολαύσεις τους – απλώς τις αναβαθμίζουν.
Με άλλα λόγια, η σοκολάτα παραμένει βασιλιάς ακόμα και στη σκιά των φαρμάκων αδυνατίσματος.
