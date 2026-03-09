Οι αναμνήσεις (του Σερ Άλεξ) ξαναγυρίζουνε…

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είναι μία από τις πλέον μυθικές προσωπικότητες στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και σίγουρα ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του αγγλικού συλλόγου.

Ο θρυλικός Σκωτσέζος έγραψε ιστορία στο «θέατρο των ονείρων», οδηγώντας την Γιουνάιτεντ στην κατάκτηση 38 τίτλων, τα 26 χρόνια που έμεινε στον πάγκο της ομάδας και δεν είναι τυχαίο πως από το 2013 όταν και αποσύρθηκε ο «Φέργκι», η λέξη πρωτάθλημα αγνοείται στο Ολντ Τράφορντ.

Ο 84χρονος Φέργκιουσον είναι αυτός που έκανε ξανά μεγάλη την Γιουνάιτεντ, είναι ο προπονητής που ανέλαβε την αγγλική ομάδα σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο και της έδωσε την μεγάλη ώθηση για να κατακτήσει την κορυφή σε Αγγλία και Ευρώπη.

Ο πρώην τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προέβη σήμερα σε μια σημαντική ανακοίνωση, καθώς έκανε γνωστό πως τον Οκτώβριο θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του, με άγνωστες ιστορίες από 21 παιχνίδια που ξεχώρισε ως προπονητής.

«Διάλεξα 21 παιχνίδια γι’ αυτό το βιβλίο και είναι παιχνίδια που σημαίνουν πολλά για μένα. Οι επιλογές μου ίσως προκαλέσουν έκπληξη σε πολλούς. Δεν στάθηκα σε αγώνες που έχω αναφερθεί στο παρελθόν ή σε αυτούς που θυμούνται περισσότεροι οι φίλαθλοι.

Θυμήθηκα παιχνίδια τα οποία σημαίνουν πολλά για μένα γιατί με γυρίζουν σε συγκεκριμένους σταθμούς της ζωής μου. Είναι παιχνίδια που μετρούν πολύ για μένα, ακόμα και τώρα μετά από τόσες δεκαετίες.

Κάποια από αυτά τα ματς δεν υπάρχουν σε κανένα τηλεοπτικό αρχείο αλλά υπάρχουν στην μνήμη μου και μάλιστα με πολύ έντονα χρώματα», τόνισε χαρακτηριστικά ο θρυλικός Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, αλλά δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 8 Οκτωβρίου και το έχει γράψει ο καλός φίλος του Φέργκιουσον, Σερ Μίκαελ Μόριτζ και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αλλά και άλλων συλλόγων, περιμένουν πως και πως την κυκλοφορία του βιβλίου για να γίνει best seller.

Και είναι σίγουρο πως ο τεράστιος Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έχει να θυμηθεί τόσα πολλά από την μυθική καριέρα του στους πάγκους.