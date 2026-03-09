Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
09.03.2026 | 12:19
H Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα κατεχόμενα
Μια μέρα στη ζωή κάθε γυναίκας που μας εμπνέει
Τα Νέα της Αγοράς 09 Μαρτίου 2026, 12:46

Μια μέρα στη ζωή κάθε γυναίκας που μας εμπνέει

Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν όλες ίδιες. Ξεκινούν νωρίς, με βιασύνη, με reminders στο κινητό, με σκέψεις που τρέχουν πριν ακόμη φτάσουμε στη δουλειά. Μια καθημερινότητα που μοιράζονται πολλές γυναίκες που ισορροπούν ανάμεσα σε διαφορετικούς ρόλους.

Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου, ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να σταθεί σε αυτή την πραγματικότητα μέσα από την καμπάνια Elevator Stories που εκτυλίσσεται στον Πύργο Πειραιά και είναι αφιερωμένη στις δικές του πρωταγωνίστριες: τις γυναίκες του οργανισμού. Μέσα από καθημερινές στιγμές, αναδεικνύεται όχι μια αφηρημένη έννοια ενδυνάμωσης, αλλά η εμπειρία των εργαζόμενων γυναικών και το πώς διαμορφώνεται στην πράξη ένα εργασιακό περιβάλλον που τις στηρίζει. Γιατί η εργασιακή κουλτούρα δεν είναι θεωρία, αλλά τρόπος λειτουργίας που αποτυπώνεται από τις διαδικασίες πρόσληψης και εξέλιξης έως τον τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας.

YouTube thumbnail

Μέσα από μια τυχαία συνάντηση στο ασανσέρ αναγνωρίζουμε διαφορετικές πραγματικότητες που συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο εργασίας: μια γυναίκα leader που διαχειρίζεται αυξημένες ευθύνες στη δουλειά και στο σπίτι ως μητέρα δύο μικρών παιδιών, μια επαγγελματίας που έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα της αναλαμβάνοντας έναν πιο απαιτητικό ρόλο και μια νέα συνάδελφος που διανύει την πρώτη της ημέρα στην εταιρεία, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο.

Είναι η Βίκυ Αντιπαριώτη, Mobility & Convenience Claims Senior Leader, η Ισμήνη Πετράτου, Senior Sales Account Manager (Ομαδικές Ασφαλίσεις) και η Ειρηάννα Βογιατζή, Senior Underwriter στην ομάδα Corporate & Special Risks Solutions. Τρεις διαφορετικές πορείες, μία κοινή συνισταμένη. Εκεί βρίσκεται το ουσιαστικό κομμάτι της εργασιακής καθημερινότητας: στη συνεργασία, την καθοδήγηση, την αλληλοϋποστήριξη και σε μια εταιρική κουλτούρα που σε βοηθάει να πετύχεις τους στόχους σου.

Η καθημερινότητα στον χώρο εργασίας

Για τον Όμιλο Interamerican η γυναικεία ενδυνάμωση είναι στρατηγική προτεραιότητα. Μέσα από προγράμματα mentoring, υβριδική εργασία, στήριξη της μητρότητας, ίσες ευκαιρίες εξέλιξης, 50% εκπροσώπηση των γυναικών σε ανώτερες θέσεις ευθύνης και άλλες πρωτοβουλίες διαμορφώνει ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι δίπλα σε κάθε εργαζόμενη.

Και όταν μια κουλτούρα στήριξης είναι πραγματική, δεν περιορίζεται στον χώρο εργασίας. Μεταφέρεται και έξω από αυτόν, με κάθε δυνατή ευκαιρία. Την Παρασκευή 6 Μαρτίου, εργαζόμενοι του Ομίλου Interamerican ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον Σύλλογο Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας (ΣΕΑΔ) σε μια συμβολική δράση δενδροφύτευσης, γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Κι έτσι, με κάθε δέντρο που φυτεύτηκε, η πρόθεση μετατράπηκε σε πράξη και η έννοια της φροντίδας ξεπέρασε τα όρια του γραφείου.

Η Ημέρα της Γυναίκας άλλωστε αποκτά αληθινό νόημα όταν δεν μένει μόνο σε μία ημέρα στο ημερολόγιο, αλλά αντανακλάται στον τρόπο που λειτουργείς κάθε μέρα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
Πετρέλαιο: Υπονομεύει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

Πετρέλαιο: Υπονομεύει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Σχέδιο διαμελισμού του Ιράν από τις ΗΠΑ, καταγγέλλει η Τεχεράνη

Σχέδιο διαμελισμού του Ιράν από τις ΗΠΑ, καταγγέλλει η Τεχεράνη

Τα Νέα της Αγοράς
Betsson: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
Τα Νέα της Αγοράς 06.03.26

Betsson: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 30ή αγωνιστική της Euroleague. Ντέρμπι αιωνίων με τεράστια σημασία τόσο για τη βαθμολογία όσο και για την ψυχολογία των δύο ομάδ

Σύνταξη
Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας
Τα Νέα της Αγοράς 05.03.26

Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας

Οδηγός των εξελίξεων στη ψηφιακή εποχή για κάθε νευραλγικό πυλώνα του Κράτους, η Active για ακόμη μια φορά συμβάλει στην ενίσχυση και υποστήριξη της Εκπαίδευσης, επενδύοντας  στην αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου

Σύνταξη
+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027
Τα Νέα της Αγοράς 02.03.26

+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών: «Στηρίζουμε τη νέα γενιά αποφασιστικά, προασπίζοντας τη δύναμη της γνώσης και της αριστείας ως θεμέλιο προόδου για την πατρίδα και τον Ελληνισμό»

Σύνταξη
Σενάρια από την Ιταλία για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μπλόσομγκεϊμ
Euroleague 09.03.26

Σενάρια από την Ιταλία για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μπλόσομγκεϊμ

«Ντόμινο» εξελίξεων στην υπόθεση Μπλόσομγκεϊμ, με ιταλικό δημοσίευμα να βάζει… βόμβα εμπλέκοντας τον Παναθηναϊκό σε σενάρια για τον παίκτη που ακούγεται και για τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Στρατιωτικά γυμνάσια ξεκινά το ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής – Θα συμμετάσχουν 14 χώρες
Κόσμος 09.03.26

Στρατιωτικά γυμνάσια ξεκινά το ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής – Θα συμμετάσχουν 14 χώρες

Τα γυμνάσια με την ονομασία Cold Response, επικεντρώνονται στην υπεράσπιση της ευρωπαϊκής περιοχής της Αρκτικής, όπου η Νορβηγία και η Φινλανδία, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μοιράζονται σύνορα με τη Ρωσία

Σύνταξη
Νύφη σε ελεύθερη πτώση: Η σφαλιάρα στο box office και τα λάθη που «σκότωσαν» το The Bride!
Κρίμα 09.03.26

Νύφη σε ελεύθερη πτώση: Η σφαλιάρα στο box office και τα λάθη που «σκότωσαν» το The Bride!

Ήταν μια από τις πολυαναμενόμενες παραγωγές του Μαρτίου, ωστόσο η ταινία The Bride! της Μάγκι Τζίλενχαλ καταποντίστηκε στο box office και το μέλλον της στις σκοτεινές αίθουσες δεν μοιάζει καλό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι την Βιομηχανική Επανάσταση: Πώς ξυπνούσαν οι άνθρωποι πριν το ξυπνητήρι
Stories 09.03.26

Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι την Βιομηχανική Επανάσταση: Πώς ξυπνούσαν οι άνθρωποι πριν το ξυπνητήρι

Από τα απλά φυσικά σήματα μέχρι τις περίπλοκες μηχανικές συσκευές πριν το ξυπνητήρι, η ιστορία του ξυπνήματος μας δείχνει ότι οι άνθρωποι πάντα αναζητούσαν τρόπους να ελέγχουν τον χρόνο τους

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Διευρύνεται η ποινική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά – Υπό έλεγχο ο δήμαρχος
Απουσία ελέγχων 09.03.26

Διευρύνεται η ποινική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά - Υπό έλεγχο ο δήμαρχος

Πέντε νυν και πρώην υπεύθυνοι της κοινότητας Κραν Μοντανά έχουν τεθεί υπό έλεγχο από τη Δικαιοσύνη - Για πέντε χρόνια δεν είχαν γίνει έλεγχοι στο μοιραίο μπαρ

Σύνταξη
Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά – «Όλα θα αποκαλυφθούν»
«Κάπου εκεί έξω» 09.03.26

Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά - «Όλα θα αποκαλυφθούν»

Μια «ιστορικά βασισμένη» ταινία για το Ρόσγουελ και την πρώση Α.Τ.Ι.Α. είναι στα σκαριά, ενώ σκηνοθέτες από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ έως τον Τζόζεφ Κοσίνσκι προωθούν επερχόμενες ταινίες με θέμα τα UFO - «Αυτή η ταινία θα εντυπωσιάσει το κοινό».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εν αρχή ην το Σύνταγμα…
Μαθήματα δημοκρατίας 09.03.26

Εν αρχή ην το Σύνταγμα…

Ενόψει της διαδικασίας αναθεώρησης, ένας έγκριτος συνταγματολόγος εξηγεί τι είναι το Σύνταγμα και οι θεσμοί της δημοκρατίας μας

Σύνταξη
Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα
Culture Live 09.03.26

Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα

Ο ιστορικός Φρανκ Ντικέτερ προτείνει μια διαφορετική ανάγνωση για τα γεγονότα που οδήγησαν στην επικράτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος το 1949, εστιάζοντας στον ρόλο του πολέμου, των διεθνών ισορροπιών και των ιστορικών πηγών που έχουν έρθει στο φως τις τελευταίες δεκαετίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τουρκία: Έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου – Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ
Κόσμος 09.03.26

Η Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου - Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ

Έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί στα Κατεχόμενα από σήμερα, ενώ η Τουρκία λέει ότι θα λάβει πρόσθετα μέτρα εάν χρειαστεί

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

