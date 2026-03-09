Μια μέρα στη ζωή κάθε γυναίκας που μας εμπνέει

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου, ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να σταθεί σε αυτή την πραγματικότητα μέσα από την καμπάνια Elevator Stories που εκτυλίσσεται στον Πύργο Πειραιά και είναι αφιερωμένη στις δικές του πρωταγωνίστριες: τις γυναίκες του οργανισμού. Μέσα από καθημερινές στιγμές, αναδεικνύεται όχι μια αφηρημένη έννοια ενδυνάμωσης, αλλά η εμπειρία των εργαζόμενων γυναικών και το πώς διαμορφώνεται στην πράξη ένα εργασιακό περιβάλλον που τις στηρίζει. Γιατί η εργασιακή κουλτούρα δεν είναι θεωρία, αλλά τρόπος λειτουργίας που αποτυπώνεται από τις διαδικασίες πρόσληψης και εξέλιξης έως τον τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας.

Μέσα από μια τυχαία συνάντηση στο ασανσέρ αναγνωρίζουμε διαφορετικές πραγματικότητες που συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο εργασίας: μια γυναίκα leader που διαχειρίζεται αυξημένες ευθύνες στη δουλειά και στο σπίτι ως μητέρα δύο μικρών παιδιών, μια επαγγελματίας που έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα της αναλαμβάνοντας έναν πιο απαιτητικό ρόλο και μια νέα συνάδελφος που διανύει την πρώτη της ημέρα στην εταιρεία, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο.

Είναι η Βίκυ Αντιπαριώτη, Mobility & Convenience Claims Senior Leader, η Ισμήνη Πετράτου, Senior Sales Account Manager (Ομαδικές Ασφαλίσεις) και η Ειρηάννα Βογιατζή, Senior Underwriter στην ομάδα Corporate & Special Risks Solutions. Τρεις διαφορετικές πορείες, μία κοινή συνισταμένη. Εκεί βρίσκεται το ουσιαστικό κομμάτι της εργασιακής καθημερινότητας: στη συνεργασία, την καθοδήγηση, την αλληλοϋποστήριξη και σε μια εταιρική κουλτούρα που σε βοηθάει να πετύχεις τους στόχους σου.

Η καθημερινότητα στον χώρο εργασίας

Για τον Όμιλο Interamerican η γυναικεία ενδυνάμωση είναι στρατηγική προτεραιότητα. Μέσα από προγράμματα mentoring, υβριδική εργασία, στήριξη της μητρότητας, ίσες ευκαιρίες εξέλιξης, 50% εκπροσώπηση των γυναικών σε ανώτερες θέσεις ευθύνης και άλλες πρωτοβουλίες διαμορφώνει ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι δίπλα σε κάθε εργαζόμενη.

Και όταν μια κουλτούρα στήριξης είναι πραγματική, δεν περιορίζεται στον χώρο εργασίας. Μεταφέρεται και έξω από αυτόν, με κάθε δυνατή ευκαιρία. Την Παρασκευή 6 Μαρτίου, εργαζόμενοι του Ομίλου Interamerican ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον Σύλλογο Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας (ΣΕΑΔ) σε μια συμβολική δράση δενδροφύτευσης, γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Κι έτσι, με κάθε δέντρο που φυτεύτηκε, η πρόθεση μετατράπηκε σε πράξη και η έννοια της φροντίδας ξεπέρασε τα όρια του γραφείου.

Η Ημέρα της Γυναίκας άλλωστε αποκτά αληθινό νόημα όταν δεν μένει μόνο σε μία ημέρα στο ημερολόγιο, αλλά αντανακλάται στον τρόπο που λειτουργείς κάθε μέρα.