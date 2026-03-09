Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Επίδομα καυσίμου

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Πότε, πόσο και πώς

Επίδομα καυσίμου

• Τι συζητείται στο Μέγαρο Μαξίμου και στο οικονομικό επιτελείο

• Το βασικό κριτήριο για την υιοθέτηση του μέτρου

• Ολες οι λεπτομέρειες

Διαβάστε επίσης

• Γιατί πηγαίνουν Μητσοτάκης και Μακρόν σήμερα στην Πάφο

• Πώς απαντά η Αγκυρα στις ελληνικές φρεγάτες και τα F-16

• Τι συνέβη ανοιχτά της Αμοργού

• Οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν στο στόχαστρο

• Διάδοχος του Χαμενεΐ ο… γιος του Χαμενεΐ

Υποκλοπές

Η «λίστα Μενουδάκου»

115 υπουργοί, βουλευτές, στελέχη, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι

Ενημερώθηκαν από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σε 20.000 συνταξιούχους χηρείας και αποστράτους

Αναδρομικά έως 7.789 ευρώ

• Θα ξεκινούν από 4.000 ευρώ

• Θα καταβληθούν από τον ΕΦΚΑ

ΠΑΣΟΚ

Νέες τριβές με την εκλογή των συνέδρων

• Ο Τσίπρας δεν θέλει «πρόσθεση της φθοράς» για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα

Πολιτικό παρασκήνιο

Οι ανώνυμοι του πληκτρολογίου και η ελευθερία της έκφρασης

Οταν «διαφημίζεται» ο τρομοκράτης αρχιεκτελεστής της 17Ν

200 χρόνια μετά

Από το Μπορντό στο Μεσολόγγι

• «Η Ελλάδα…» του Ντελακρουά έρχεται για την επέτειο της Εξόδου

Τουρκία

Τι πραγματικά συμβαίνει με τις γυναικοκτονίες

Ιωάννινα

Επιφυλακτικοί οι σεισμολόγοι για τα 5,5 ρίχτερ

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0

Πήρε το πλεονέκτημα η ΑΕΚ

Λεβαδειακός – ΠΑΟ 1-4

Οριστικά στην πρώτη τετράδα

AEK

Γίνεται κυνική στο φινάλε

Στις «8» του Κυπέλλου Αγγλίας

Σίτι, Αρσεναλ, Λίβερπουλ, Τσέλσι

Ο άθλος του Ηρακλή

Εριξε στο κανναβάτσο ΠΑΟ και Αταμάν από το -21