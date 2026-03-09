Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Επίδομα καυσίμου
- Καταρρίφθηκε drone που μετέφερε κινητά τηλέφωνα στις φυλακές Τρικάλων
- Εορτολόγιο 9 Μαρτίου: Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα – Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες
- Η ξεχασμένη, φεμινίστρια σεξολόγος που αποκάλυψε τον γυναικείο οργασμό - «Πώς μιλάς γι' αυτά τα πράγματα;»
- Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:
Πότε, πόσο και πώς
Επίδομα καυσίμου
• Τι συζητείται στο Μέγαρο Μαξίμου και στο οικονομικό επιτελείο
• Το βασικό κριτήριο για την υιοθέτηση του μέτρου
• Ολες οι λεπτομέρειες
Διαβάστε επίσης
• Γιατί πηγαίνουν Μητσοτάκης και Μακρόν σήμερα στην Πάφο
• Πώς απαντά η Αγκυρα στις ελληνικές φρεγάτες και τα F-16
• Τι συνέβη ανοιχτά της Αμοργού
• Οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν στο στόχαστρο
• Διάδοχος του Χαμενεΐ ο… γιος του Χαμενεΐ
==========
Υποκλοπές
Η «λίστα Μενουδάκου»
115 υπουργοί, βουλευτές, στελέχη, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι
Ενημερώθηκαν από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
==========
Σε 20.000 συνταξιούχους χηρείας και αποστράτους
Αναδρομικά έως 7.789 ευρώ
• Θα ξεκινούν από 4.000 ευρώ
• Θα καταβληθούν από τον ΕΦΚΑ
==========
ΠΑΣΟΚ
Νέες τριβές με την εκλογή των συνέδρων
• Ο Τσίπρας δεν θέλει «πρόσθεση της φθοράς» για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα
==========
Πολιτικό παρασκήνιο
Οι ανώνυμοι του πληκτρολογίου και η ελευθερία της έκφρασης
Οταν «διαφημίζεται» ο τρομοκράτης αρχιεκτελεστής της 17Ν
==========
200 χρόνια μετά
Από το Μπορντό στο Μεσολόγγι
• «Η Ελλάδα…» του Ντελακρουά έρχεται για την επέτειο της Εξόδου
==========
Τουρκία
Τι πραγματικά συμβαίνει με τις γυναικοκτονίες
==========
Ιωάννινα
Επιφυλακτικοί οι σεισμολόγοι για τα 5,5 ρίχτερ
==========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0
Πήρε το πλεονέκτημα η ΑΕΚ
Λεβαδειακός – ΠΑΟ 1-4
Οριστικά στην πρώτη τετράδα
AEK
Γίνεται κυνική στο φινάλε
Στις «8» του Κυπέλλου Αγγλίας
Σίτι, Αρσεναλ, Λίβερπουλ, Τσέλσι
Ο άθλος του Ηρακλή
Εριξε στο κανναβάτσο ΠΑΟ και Αταμάν από το -21
