Μεγάλη Εικόνα: Το βλέμμα στραμμένο στη Μέση Ανατολή
Η Νίκη Λυμπεράκη και η «Μεγάλη Εικόνα» τη Δευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Μαρτίου καταγράφουν όλα τα τελευταία γεγονότα, που δοκιμάζουν τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Στις 00:40, στο MEGA.
- Στους δρόμους οι Κουβανοί πολίτες μετά τα πολύωρα μπλακάουτ – Ζητούν ρεύμα και τρόφιμα
- Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι
- «Δεν είναι απίθανο η Ελλάδα να συρθεί στον πόλεμο» - Αλί Ανσάρι για τις επιπτώσεις από την επίθεση στο Ιράν
- Οργή για τη δολοφονία 4 Παλαιστινίων από ισραηλινούς εποίκους
Η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, με την κλιμάκωση των συγκρούσεων να πυροδοτεί παγκόσμια ανησυχία. Η Νίκη Λυμπεράκη και η «Μεγάλη Εικόνα» τη Δευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 00:40, στο MEGA, καταγράφουν όλα τα τελευταία γεγονότα, που δοκιμάζουν τη σταθερότητα στην περιοχή αλλά και την παγκόσμια οικονομία.
Η εκπομπή μεταφέρει τις νεότερες κινήσεις από το μέτωπο, εξετάζει την πιθανότητα διεύρυνσης της πολεμικής σύρραξης, τις αντιδράσεις των χωρών του Κόλπου που βρέθηκαν στο στόχαστρο της Τεχεράνης μετά την ισραηλινοαμερικανική επίθεση και διερευνά τις προκλήσεις για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.
Με αναλύσεις από ειδικούς, ρεπορτάζ από το μέτωπο και συζητήσεις στο στούντιο, η «Μεγάλη Εικόνα» επιχειρεί να αποτυπώσει το μέγεθος της κρίσης, να φωτίσει τους στρατηγικούς στόχους ΗΠΑ και Ισραήλ και να καταγράψει όλους τους πιθανούς κινδύνους τόσο για την περιοχή, όσο και για την Ευρώπη.
#MegaliEikona
