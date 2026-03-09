Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
09.03.2026 | 10:04
Έκρηξη σε συναγωγή στο Βέλγιο
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εν αρχή ην το Σύνταγμα…
Language & Books 09 Μαρτίου 2026, 11:00

Εν αρχή ην το Σύνταγμα…

Ενόψει της διαδικασίας αναθεώρησης, ένας έγκριτος συνταγματολόγος εξηγεί τι είναι το Σύνταγμα και οι θεσμοί της δημοκρατίας μας

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Spotlight

Με τη συζήτηση για την κατάσταση των δημοκρατικών θεσμών να είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ και μια διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης να έχει ήδη εξαγγελθεί, ένα νέο βιβλίο έρχεται να εξηγήσει με απλά λόγια και για ένα κοινό που δεν έχει εξειδικευμένες γνώσεις νομικών, έρχεται να μας εξηγήσει πώς χτίζεται η δημοκρατία, πώς λειτουργούν οι θεσμοί και πώς προστατεύονται τα δικαιώματα όλων μας. Με το βιβλίο, «Πώς χτίζεται μια Δημοκρατία – Το Σύνταγμά μας με απλά λόγια» (εκδόσεις Πατάκη) ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Σπύρος Βλαχόπουλος, φέρνει το Σύνταγμα πιο κοντά στον πολίτη και αποδεικνύει ότι μπορείς να το καταλάβεις χωρίς να είσαι νομικός! Με απλή και κατανοητή γλώσσα, απομακρύνοντας το Σύνταγμα από τη νομική πολυπλοκότητα, και μέσα από καθημερινά παραδείγματα – π.χ.  αν υπάρχουν όρια στην καλλιτεχνική ελευθερία– το Σύνταγμα αποδεικνύεται όχι νομική θεωρία, αλλά η καρδιά της καθημερινής ζωής. Υπενθυμίζει έτσι ότι το Σύνταγμα δεν είναι για τους ειδικούς, αλλά για όλους τους ενεργούς πολίτες.

Το βιβλίο ξεκινά με μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες: τι είναι το Σύνταγμα, ποια είδη υπάρχουν και γιατί αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός κράτους. Στη συνέχεια ακολουθεί μια ιστορική αναδρομή από το πρώτο Σύνταγμα της Επανάστασης του 1822 έως τη Μεταπολίτευση, αναδεικνύοντας γεγονότα που επηρέασαν βαθιά τη συνταγματική εξέλιξη της χώρας, όπως ο Εθνικός Διχασμός, ο Εμφύλιος Πόλεμος και η περίοδος της δικτατορίας. Το επόμενο τμήμα του βιβλίου αφιερώνεται στο ισχύον Σύνταγμα του 1975 και στις μεταγενέστερες αναθεωρήσεις του: Ο συγγραφέας εξηγεί με κατανοητό τρόπο πώς καταρτίστηκε και αναθεωρήθηκε το Σύνταγμα, ενώ παράλληλα παρουσιάζει βασικές πτυχές της λειτουργίας του πολιτεύματος: τον ρόλο της Βουλής, τις εκλογικές διαδικασίες, την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και τη δυνατότητα διεξαγωγής δημοψηφισμάτων. Μ’ αυτόν τον τρόπο, ο αναγνώστης αποκτά μια σφαιρική εικόνα για τη λειτουργία των βασικών θεσμών της δημοκρατίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενότητα που αφορά τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών. Μέσα από ερωτήματα που συχνά εμφανίζονται στον δημόσιο διάλογο, το βιβλίο επιχειρεί να συνδέσει τη συνταγματική θεωρία με την καθημερινότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ερώτημα αν ένας αστυνομικός μπορεί να φέρει τατουάζ – μια απλή ερώτηση που ανοίγει τη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στην προσωπική ελευθερία, τους κανόνες της δημόσιας διοίκησης και τη δημόσια εικόνα των κρατικών θεσμών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η ισχύς του Συντάγματος δεν βρίσκεται μόνο στα άρθρα του, αλλά και στην ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις νέες κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο συγγραφέας πραγματεύεται θέματα, όπως τα θεσμικά αντίβαρα απέναντι στο πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα, τη στάση της δημοκρατίας απέναντι στους εχθρούς της, τις «ανελεύθερες δημοκρατίες», τη σχέση Συντάγματος και οικονομικής εξουσίας, την κλιματική αλλαγή και την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Σπύρος Βλαχόπουλος

Στην ενότητα «Είπαν και έγραψαν για το Σύνταγμα» συγκεντρώνονται φράσεις από τον χώρο της πολιτικής, της νομικής επιστήμης και της διανόησης που φωτίζουν τη διαχρονική σημασία, ενίοτε και την εργαλειοποίηση, του Συντάγματος. Ανάμεσά τους συναντά κανείς φράσεις, όπως «Το συνταγματικό δίκαιο ως τεχνική της πολιτικής ελευθερίας» (Αριστόβουλος Μάνεσης), «Αρκεί ο Ποινικός Κώδιξ!» (Ανδρέας Παπανδρέου για την απαγόρευση των πολιτικών κομμάτων) και «Σταματήστε την αποστολή περαιτέρω αποτελεσμάτων, ποσοστό εκλογέων υπερκαλύφθη» (υπουργός Εσωτερικών, Γ. Σχινάς, προς τις Νομαρχίες για το νόθο βασιλικό δημοψήφισμα του 1935 ). Από τον διεθνή χώρο ξεχωρίζει η κυνική ρήση του Χένρι Κίσινγκερ «Το παράνομο γίνεται αμέσως. Για το αντισυνταγματικό χρειαζόμαστε λίγο χρόνο παραπάνω». Ο συγγραφέας σχολιάζει τις φράσεις αυτές και πολλές άλλες και αναδεικνύει τη σημασία τους για το σύγχρονο πολίτευμα. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την παράθεση του κειμένου του ισχύοντος Συντάγματος, προσφέροντας στον αναγνώστη τη δυνατότητα να το προσεγγίσει άμεσα.

Με σαφήνεια και ισορροπία ανάμεσα στην επιστημονική εγκυρότητα και τον προσιτό για το ευρύ κοινό χαρακτήρα, το βιβλίο του Σπύρου Βλαχόπουλου λειτουργεί σαν οδηγός για όποιον θέλει να κατανοήσει την αξία και τη λειτουργία του Συντάγματος. Και ίσως αυτό να είναι και το βασικό του μήνυμα: το Σύνταγμα δεν αφορά μόνο τους ειδικούς· είναι ένας ζωντανός χάρτης, το ενοποιητικό στοιχείο της κοινωνίας και το «Ευαγγέλιο» όλων μας. Ευλόγως λοιπόν το βιβλίο αρχίζει με τη φράση: «Εν αρχή ην το Σύνταγμα»!

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πετρέλαιο: Υπονομεύει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

Πετρέλαιο: Υπονομεύει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Κόσμος
Η Τουρκία ανέπτυξε F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου

Η Τουρκία ανέπτυξε F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Books
Η αδύνατη ειρήνευση
Κοινωνικός πόλεμος 05.03.26

Η αδύνατη ειρήνευση

Η ασφάλεια και η ειρήνευση παρουσιάζονται ως κομβικές έννοιες του πολιτικού λεξιλογίου, αν και οδηγούν σε περισσότερο φόβο

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Αναζητώντας τη μεγάλη μέθοδο
Ψάχνοντας κοινότητα 26.02.26

Αναζητώντας τη μεγάλη μέθοδο

Η Louisa Yousfi αναμετριέται με τη μνήμη, την ταυτότητα, το Ισλάμ αλλά και το αίτημα μιας νέας κοινότητας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα
Culture Live 09.03.26

Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα

Ο ιστορικός Φρανκ Ντικέτερ προτείνει μια διαφορετική ανάγνωση για τα γεγονότα που οδήγησαν στην επικράτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος το 1949, εστιάζοντας στον ρόλο του πολέμου, των διεθνών ισορροπιών και των ιστορικών πηγών που έχουν έρθει στο φως τις τελευταίες δεκαετίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τουρκία: Έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου – Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ
Κόσμος 09.03.26

Η Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου - Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ

Έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί στα Κατεχόμενα από σήμερα, ενώ η Τουρκία λέει ότι θα λάβει πρόσθετα μέτρα εάν χρειαστεί

Σύνταξη
Αρπακτική συμπεριφορά σκύλου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικίνδυνη συνήθεια 09.03.26

Αρπακτική συμπεριφορά: Οι σκύλοι που κυνηγούν άλλα ζώα για να τα βλάψουν – Μπορούμε να τους ελέγξουμε;

Η αρπακτική συμπεριφορά ενός σκύλου είναι, ίσως, η πιο σοβαρή, επειδή σκοπό έχει να προκαλέσει κακό σε άλλα, μικρότερα ζώα που αντικρίζει.

Τζούλη Τούντα
Ιράν: Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης για να κατευναστούν οι αγορές
Κατευνασμός αγορών 09.03.26

Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου καθώς η τιμή έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι

Ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί στη ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου με τις ΗΠΑ να προτείνουν την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, μέτρο που είχαν αποκλείσει τις προηγούμενες ημέρες

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο
Συνελήφθη γυναίκα 09.03.26

Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna, με τουλάχιστον μία σφαίρα να περνά μέσα από τοίχο του σπιτιού

Σύνταξη
Γλασκώβη: Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό – Κατέρρευσε μέρος του κτιρίου
Κόσμος 09.03.26

Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης - Σοκαριστικά βίντεο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Σκωτίας, τυλίγοντας στις φλόγες το ιστορικό κτίριο στη Γλασκώβη και προκαλώντας τη μερική κατάρρευσή του.

Σύνταξη
Ανεπανάληπτο ξύλο στο Κρουζέιρο-Ατλέτικο Μινέιρο – Απέβαλε 23 παίκτες ο διαιτητής! (vid)
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Ανεπανάληπτο ξύλο στο Κρουζέιρο-Ατλέτικο Μινέιρο – Απέβαλε 23 παίκτες ο διαιτητής! (vid)

Αδιανόητα επεισόδια μεταξύ ποδοσφαιριστών διαδραματίστηκαν στο ντέρμπι της Κρουζέιρο με την Ατλέτικο Μινέιρο για τον τελικό των play offs του πρωταθλήματος Μινέιρο

Σύνταξη
Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά στο Ιράν
Ιράν 09.03.26

Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν βομβαρδίσει το σχολείο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Όχι. Κατά τη γνώμη μου και με βάση όσα έχω δει, αυτό το έκανε το Ιράν».  

Σύνταξη
Ζοχράν Μαμντάνι: Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του
Επεισόδια σε πορεία 09.03.26

Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι

Επεισόδια έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη καθώς ακροδεξιοί κάλεσαν διαδήλωση εναντίον του μουσουλμάνου δημάρχου με αντιφασίστες να συγκεντρώνονται επίσης στο σημείο

Σύνταξη
Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη
Αμοιβαία εξάρτηση 09.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη

Μια σειρά από κρίσεις, έργο του Τραμπ (δασμοί, Γροιλανδία, Ιράν, προσβλητικές συμπεριφορές) έκαναν την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να του έχει εμπιστοσύνη. Και τώρα που τη χρειάζεται, δεν είναι διατεθειμένη να του πει «ναι».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;
Φαινόμενο 09.03.26

«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;

Στις 3 Μαρτίου 2026, στην ιστορική Όπερα του Παρισιού, ο σχεδιαστής μόδας που είχε όλα τα βλέμματα της μόδας επάνω του ήταν μόλις δέκα ετών. Τι τρέχει με τον Μαξ Αλεξάντερ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s
Country Joe and the Fish 09.03.26

Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s

Ο «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ, εμβληματική μορφή της αντικουλτούρας της δεκαετίας του ’60 και δημιουργός του αντιπολεμικού ύμνου «I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag» που σημάδεψε το Woodstock, πέθανε σε ηλικία 84 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Απόρρητο