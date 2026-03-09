Εν αρχή ην το Σύνταγμα…

Με τη συζήτηση για την κατάσταση των δημοκρατικών θεσμών να είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ και μια διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης να έχει ήδη εξαγγελθεί, ένα νέο βιβλίο έρχεται να εξηγήσει με απλά λόγια και για ένα κοινό που δεν έχει εξειδικευμένες γνώσεις νομικών, έρχεται να μας εξηγήσει πώς χτίζεται η δημοκρατία, πώς λειτουργούν οι θεσμοί και πώς προστατεύονται τα δικαιώματα όλων μας. Με το βιβλίο, «Πώς χτίζεται μια Δημοκρατία – Το Σύνταγμά μας με απλά λόγια» (εκδόσεις Πατάκη) ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Σπύρος Βλαχόπουλος, φέρνει το Σύνταγμα πιο κοντά στον πολίτη και αποδεικνύει ότι μπορείς να το καταλάβεις χωρίς να είσαι νομικός! Με απλή και κατανοητή γλώσσα, απομακρύνοντας το Σύνταγμα από τη νομική πολυπλοκότητα, και μέσα από καθημερινά παραδείγματα – π.χ. αν υπάρχουν όρια στην καλλιτεχνική ελευθερία– το Σύνταγμα αποδεικνύεται όχι νομική θεωρία, αλλά η καρδιά της καθημερινής ζωής. Υπενθυμίζει έτσι ότι το Σύνταγμα δεν είναι για τους ειδικούς, αλλά για όλους τους ενεργούς πολίτες.

Το βιβλίο ξεκινά με μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες: τι είναι το Σύνταγμα, ποια είδη υπάρχουν και γιατί αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός κράτους. Στη συνέχεια ακολουθεί μια ιστορική αναδρομή από το πρώτο Σύνταγμα της Επανάστασης του 1822 έως τη Μεταπολίτευση, αναδεικνύοντας γεγονότα που επηρέασαν βαθιά τη συνταγματική εξέλιξη της χώρας, όπως ο Εθνικός Διχασμός, ο Εμφύλιος Πόλεμος και η περίοδος της δικτατορίας. Το επόμενο τμήμα του βιβλίου αφιερώνεται στο ισχύον Σύνταγμα του 1975 και στις μεταγενέστερες αναθεωρήσεις του: Ο συγγραφέας εξηγεί με κατανοητό τρόπο πώς καταρτίστηκε και αναθεωρήθηκε το Σύνταγμα, ενώ παράλληλα παρουσιάζει βασικές πτυχές της λειτουργίας του πολιτεύματος: τον ρόλο της Βουλής, τις εκλογικές διαδικασίες, την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και τη δυνατότητα διεξαγωγής δημοψηφισμάτων. Μ’ αυτόν τον τρόπο, ο αναγνώστης αποκτά μια σφαιρική εικόνα για τη λειτουργία των βασικών θεσμών της δημοκρατίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενότητα που αφορά τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών. Μέσα από ερωτήματα που συχνά εμφανίζονται στον δημόσιο διάλογο, το βιβλίο επιχειρεί να συνδέσει τη συνταγματική θεωρία με την καθημερινότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ερώτημα αν ένας αστυνομικός μπορεί να φέρει τατουάζ – μια απλή ερώτηση που ανοίγει τη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στην προσωπική ελευθερία, τους κανόνες της δημόσιας διοίκησης και τη δημόσια εικόνα των κρατικών θεσμών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η ισχύς του Συντάγματος δεν βρίσκεται μόνο στα άρθρα του, αλλά και στην ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις νέες κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο συγγραφέας πραγματεύεται θέματα, όπως τα θεσμικά αντίβαρα απέναντι στο πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα, τη στάση της δημοκρατίας απέναντι στους εχθρούς της, τις «ανελεύθερες δημοκρατίες», τη σχέση Συντάγματος και οικονομικής εξουσίας, την κλιματική αλλαγή και την τεχνητή νοημοσύνη.

Στην ενότητα «Είπαν και έγραψαν για το Σύνταγμα» συγκεντρώνονται φράσεις από τον χώρο της πολιτικής, της νομικής επιστήμης και της διανόησης που φωτίζουν τη διαχρονική σημασία, ενίοτε και την εργαλειοποίηση, του Συντάγματος. Ανάμεσά τους συναντά κανείς φράσεις, όπως «Το συνταγματικό δίκαιο ως τεχνική της πολιτικής ελευθερίας» (Αριστόβουλος Μάνεσης), «Αρκεί ο Ποινικός Κώδιξ!» (Ανδρέας Παπανδρέου για την απαγόρευση των πολιτικών κομμάτων) και «Σταματήστε την αποστολή περαιτέρω αποτελεσμάτων, ποσοστό εκλογέων υπερκαλύφθη» (υπουργός Εσωτερικών, Γ. Σχινάς, προς τις Νομαρχίες για το νόθο βασιλικό δημοψήφισμα του 1935 ). Από τον διεθνή χώρο ξεχωρίζει η κυνική ρήση του Χένρι Κίσινγκερ «Το παράνομο γίνεται αμέσως. Για το αντισυνταγματικό χρειαζόμαστε λίγο χρόνο παραπάνω». Ο συγγραφέας σχολιάζει τις φράσεις αυτές και πολλές άλλες και αναδεικνύει τη σημασία τους για το σύγχρονο πολίτευμα. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την παράθεση του κειμένου του ισχύοντος Συντάγματος, προσφέροντας στον αναγνώστη τη δυνατότητα να το προσεγγίσει άμεσα.

Με σαφήνεια και ισορροπία ανάμεσα στην επιστημονική εγκυρότητα και τον προσιτό για το ευρύ κοινό χαρακτήρα, το βιβλίο του Σπύρου Βλαχόπουλου λειτουργεί σαν οδηγός για όποιον θέλει να κατανοήσει την αξία και τη λειτουργία του Συντάγματος. Και ίσως αυτό να είναι και το βασικό του μήνυμα: το Σύνταγμα δεν αφορά μόνο τους ειδικούς· είναι ένας ζωντανός χάρτης, το ενοποιητικό στοιχείο της κοινωνίας και το «Ευαγγέλιο» όλων μας. Ευλόγως λοιπόν το βιβλίο αρχίζει με τη φράση: «Εν αρχή ην το Σύνταγμα»!