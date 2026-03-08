newspaper
Fello’fly: Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων – Αεροπλάνα που πετούν σε σχηματισμό V
Διεθνής Οικονομία 08 Μαρτίου 2026, 20:00

Fello’fly: Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων – Αεροπλάνα που πετούν σε σχηματισμό V

Τα αεροπλάνα πετούν σε σχηματισμό V για να μειώσουν την αεροδυναμική αντίσταση και να εξοικονομήσουν καύσιμα, εκμεταλλευόμενα τις δίνες που δημιουργεί το προπορευόμενο αεροσκάφος, μιμούμενα τη συμπεριφορά των αποδημητικών πουλιών.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Η ανάγκη για ταχύτητα με την επιτακτική ανάγκη για βιωσιμότητα αλλάζει το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων. Η αεροπορική βιομηχανία στοχεύει σε «καθαρές» μηδενικές εκπομπές έως το 2050, και η εξοικονόμηση ενέργειας από τα αεροπλάνα είναι ο κεντρικός πυλώνας αυτής της προσπάθειας.

Η πορεία προς έναν πιο πράσινο ουρανό κερδίζει δυναμική

Η Airbus πρωτοτυπεί με το πρόγραμμα Fello’fly το οποίο εμπνέεται από το πέταγμα της χήνας που εκμεταλλεύεται το ρεύμα αέρα που δημιουργείται από το πουλί που προπορεύεται του σχηματισμού.

Αεροσκάφη σε σχηματισμό V

Τα εμπορικά αεροσκάφη θα μπορούσαν σύντομα να υιοθετήσουν παρόμοια πτήση σε ζεύγη (κεντρική φωτογραφία: Airbus/S.Ramadier) , προκειμένου να μειώσουν δραστικά την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων στις μακρινές διαδρομές. Ίσως σε σύντομο χρονικό διάστημα δούμε εμπορικά αεροσκάφη σε σχηματισμό V (λειτουργίες WER) να διασχίζουν τον Ατλαντικό.

Το fello’fly έχει ως στόχο να καθορίσει και να αποδείξει την τεχνική, λειτουργική και εμπορική βιωσιμότητα της πτήσης δύο αεροσκαφών σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους κατά τη διάρκεια μιας πτήσης μεγάλων αποστάσεων. Η δυνατότητα μείωσης της κατανάλωσης καυσίμου των εμπορικών αεροσκαφών που πετούν με αυτό τον σχηματισμό επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής πτήσης μεγάλων αποστάσεων του fello’fly, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2021.

YouTube thumbnail

Οι μηχανικοί τοποθέτησαν δύο δοκιμαστικά αεροσκάφη A350 σε ακριβή σχηματισμό κατά τη διάρκεια μιας διατλαντικής πτήσης από την Τουλούζη στο Μόντρεαλ. Διατηρώντας απόσταση τριών χιλιομέτρων, το A350-1000 που ακολουθούσε εκμεταλλεύτηκε την ανοδική ροή αέρα από τους στροβιλισμούς στις άκρες των φτερών του A350-900 που προηγούνταν.

Αυτή η τεχνική ανάκτησης ενέργειας από το ρεύμα αέρα μείωσε τις απαιτήσεις ώθησης του κινητήρα για το αεροσκάφος που ακολουθούσε, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση καυσίμου άνω του 5% και μείωση των εκπομπών CO₂ κατά πάνω από έξι τόνους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Πιθανές μειώσεις εκπομπών εκτός CO2

Ο επικεφαλής του έργου Nick MacDonald επιβεβαίωσε ότι τα αποτελέσματα φανερώνουν δυναμική για σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας. Η τεχνική διευθύντρια Sabine Klauke εξέφρασε την αισιοδοξία της για την εφαρμογή του συστήματος σε επιβατικά αεροσκάφη.

Με βάση την επιτυχία του fello’fly, το GEESE ξεκίνησε το 2023 ως ένα έργο υπό την ηγεσία της Airbus και με χρηματοδότηση από την ΕΕ, το οποίο αποτελεί μέρος της κοινής επιχείρησης SESAR 3. Σκοπός του είναι να διερευνήσει πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και να επεκτείνουμε τις λειτουργίες WER από την άποψη της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Το έργο θα αναλύσει περαιτέρω τις πτυχές ασφάλειας των πτήσεων σε ζεύγη, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις στα παλαιά συστήματα, τις πιθανές μειώσεις εκπομπών εκτός CO2 και τις επιχειρησιακές λύσεις για την επέκταση των πτήσεων WER.

YouTube thumbnail

Η πορεία προς έναν πιο πράσινο ουρανό

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται πλέον στις διαδικασίες του πιλοτηρίου, καθώς η Airbus μετατοπίζει το ενδιαφέρον της από τα συστήματα εδάφους στους πιλότους. Η συνεχής συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές και τις αεροπορικές εταιρείες υπόσχεται ασφαλέστερη και πιο πρακτική εφαρμογή. Οι αερομεταφορές μεγάλων αποστάσεων βρίσκονται σε ένα σημείο μετασχηματισμού, αντανακλώντας την αποτελεσματική στρατηγική της φύσης για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου, διατηρώντας παράλληλα τα πρότυπα ασφάλειας.

Επικαιρότητα
Ισραήλ: Οι IDF κατέστρεψαν το αρχηγείο της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν

Ισραήλ: Οι IDF κατέστρεψαν το αρχηγείο της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν

