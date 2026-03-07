Bundesliga: Χορταστική ισοπαλία ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Λεβερκούζεν (3-3) – Πάει για Champions League η Χόφενχαϊμ (2-4)
Η Λεβερκούζεν βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, το γύρισε αλλά στο τέλος η Φράιμπουργκ πήρε τον βαθμό (3-3) στην έδρα της – Τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Bundesliga.
Με πέντα ματς συνεχίστηκε η 25η αγωνιστική της Bundesliga, με ματσάρα στο Φράιμπουργκ, εκεί που η τοπική ομάδα προηγήθηκε δύο φορές, αλλά ήρθε 3-3 με τη Λεβερκούζεν, η οποία παραλίγο να πάρει το διπλό.
Γκρίφο (34′) και Σουζούκι (41′) έδωσαν δύο φορές το προβάδισμα στους γηπεδούχους, με τους φιλοξενούμενους να έχουν απάντηση με τους Κοφάν (37′) και Γκριμάλντο (45′ +3). Ο Τεριέ έδωσε προβάδισμα για πρώτη φορά στη Λεβερκούζεν (53′), αλλά στο 86′ ο Γκίντερ έδωσε τον βαθμό στην ομάδα του.
Προς τα… αστέρια η Χόφενχαϊμ
Η Χόφενχαϊμ συνεχίζει να κινείται σε τροχιά Champions League μετά τη νίκη της στην έδρα της ουραγού Χάιντενχαϊμ (2-4), ενώ η Λειψία επικράτησε εντός έδρας 2-1 της Άουγκσμπουργκ και παραμένει σε τροχιά Ευρώπης.
Από’ κει και πέρα, με νίκη συνέχισε το Αμβούργο, 2-1 στην έδρα της Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη, η οποία παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ στο 2-2 έμειναν Μάιντζ και Στουτγκάρδη.
Η βαθμολογία της Bundesliga
Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής
Παρασκευή, 6/3
Μπάγερν -Γκλάντμπαχ 4-1
(33’ Ντίας, 45’+1’ Λάιμερ, 57’ πεν. Μουσιάλα, 79’ Τζάκσον – 89’ Μόχια)
Σάββατο, 7/3
Φράιμπουργκ-Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-3
(34′ Γκρίφο, 43′ Σουζούκι, 86′ Γκίντερ – 37′ Κοφανέ, 45+3′ Γκριμάλδο, 52′ Τεριέ)
Μάιντς-Στουτγκάρδη 1-2
(39′ Λι Τζε- Σουνγκ – 76′ Ντεμίροβιτς, 77′ Ουντάβ)
Λειψία-Άουγκσμπουργκ 2-1
(76′ Ντιομάντε, 90+2′ αυτ. Τσάβεζ – 39′ Φέλχαουερ)
Βόλφσμπουργκ-Αμβούργο 1-2
(22′ πεν. Έρικσεν – 33′ πεν. Βούσκοβιτς, 38′ πεν. Ντόμπε)
Χάιντενχαϊμ-Χόφενχαϊμ 1-4
(63′ Κέρμπερ – 26′, 45+1′ Πρας, 49′ Ασλάνι, 78′ Λεμπέρλ)
Κολωνία- Ντόρτμουντ (19:30)
Κυριακή, 8/3
Ζανκτ Πάουλι-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)
Ουνιόν Βερολίνου-Βέρντερ Βρέμης (18:30)
Η επόμενη αγωνιστική (26η)
Παρασκευή, 13/3
Γκλάντμπαχ-Ζανκτ Πάουλι (21:30)
Σάββατο, 14/3
Λεβερκούζεν-Μπάγερν (16:30)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Χάιντενχαϊμ (16:30)
Ντόρτμουντ-Άουγκσμπουργκ (16:30)
Χόφενχαϊμ-Βόλφσμπουργκ (16:30)
Αμβούργο-Κολωνία (19:30)
Κυριακή, 15/3
Βέρντερ Βρέμης-Μάιντς (16:30)
Φράιμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου (18:30)
Στουτγκάρδη-Λειψία (20:30)
