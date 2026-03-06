Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Η Ελλάδα παίρνει το… πάνω χέρι

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Φρεγάτες, F-16 και Patriot αλλάζουν τα δεδομένα σε Αιγαίο και Κύπρο

Η Ελλάδα παίρνει το… πάνω χέρι

• Πώς και γιατί η Ελλάδα εγγυάται πλέον τη θωράκιση της ευρύτερης περιοχής

• Τι σηματοδοτεί η αντίδραση της Τουρκίας και τι προκύπτει από την απάντηση της Ελλάδας

• Ενισχύεται η άμυνα της Κύπρου από έξι ευρωπαϊκές χώρες

Τι τρέχει με τους Κούρδους και το Ιράν – Ο ρόλος της CIA και της Μοσάντ

Τρέχουν με αυξήσεις 1,42% έως 5,5% οι τιμές στα καύσιμα

==========

Εκτέλεση στην Καισαριανή

Φωτογραφίες ντοκουμέντα

• Δημιουργείται Εθνικό Φωτογραφικό Αρχείο

• 100.000 ευρώ στοίχισε η αγορά των φωτογραφιών

==========

Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ

Σκληρό πόκερ με μπλόφες και παγίδες

• Το άνοιγμα Μητσοτάκη, ο ελιγμός Ανδρουλάκη και η επόμενη σύγκρουση

==========

Υποκλοπές

Μια απόφαση του ΣτΕ που στριμώχνει την ΕΥΠ

==========

Εξελίξεις

Πώς μεταφράζεται ο άτολμος στόχος του κινεζικού ΑΕΠ

==========

Σχολεία

Σάμος

Μάθημα παρέα με τρωκτικά και σοβάδες

Παγκόσμια ημέρα

Μαθήματα πρόληψης της παραβατικότητας και της βίας

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός – ΠαναθηναΪκός

Απουσίες αλλά και mind games

Ολυμπιακός

Ημέρα Ποντένσε και μια υποψηφιότητα – έκπληξη