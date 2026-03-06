Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Η Ελλάδα παίρνει το… πάνω χέρι
Φρεγάτες, F-16 και Patriot αλλάζουν τα δεδομένα σε Αιγαίο και Κύπρο • Πώς και γιατί η Ελλάδα εγγυάται πλέον τη θωράκιση της ευρύτερης περιοχής
- Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι να συνάψει «συμφωνία» – Βάζει εμπόδια, λέει
- Η καταστροφή δεν είναι πολιτική επιτυχία - Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν χωρίς στρατηγική τέλους του παιχνιδιού
- Ερντογάν σε Ιράν: «Προειδοποιούμε ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό»
- Αργολίδα: Σοβαρός τραυματισμός τουρίστα μετά από πτώση σε δύσβατο σημείο – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:
Φρεγάτες, F-16 και Patriot αλλάζουν τα δεδομένα σε Αιγαίο και Κύπρο
Η Ελλάδα παίρνει το… πάνω χέρι
• Πώς και γιατί η Ελλάδα εγγυάται πλέον τη θωράκιση της ευρύτερης περιοχής
• Τι σηματοδοτεί η αντίδραση της Τουρκίας και τι προκύπτει από την απάντηση της Ελλάδας
• Ενισχύεται η άμυνα της Κύπρου από έξι ευρωπαϊκές χώρες
Τι τρέχει με τους Κούρδους και το Ιράν – Ο ρόλος της CIA και της Μοσάντ
Τρέχουν με αυξήσεις 1,42% έως 5,5% οι τιμές στα καύσιμα
Εκτέλεση στην Καισαριανή
Φωτογραφίες ντοκουμέντα
• Δημιουργείται Εθνικό Φωτογραφικό Αρχείο
• 100.000 ευρώ στοίχισε η αγορά των φωτογραφιών
Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ
Σκληρό πόκερ με μπλόφες και παγίδες
• Το άνοιγμα Μητσοτάκη, ο ελιγμός Ανδρουλάκη και η επόμενη σύγκρουση
Υποκλοπές
Μια απόφαση του ΣτΕ που στριμώχνει την ΕΥΠ
Εξελίξεις
Πώς μεταφράζεται ο άτολμος στόχος του κινεζικού ΑΕΠ
Σχολεία
Σάμος
Μάθημα παρέα με τρωκτικά και σοβάδες
Παγκόσμια ημέρα
Μαθήματα πρόληψης της παραβατικότητας και της βίας
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ολυμπιακός – ΠαναθηναΪκός
Απουσίες αλλά και mind games
Ολυμπιακός
Ημέρα Ποντένσε και μια υποψηφιότητα – έκπληξη
- Η Volkswagen κατασκεύασε στρατιωτικά οχήματα εν μέσω οικονομικής πίεσης
- Τραμπ: Και η Βουλή αρνήθηκε να περιορίσει τις εξουσίες του στον πόλεμο κατά του Ιράν
- Ισραήλ: «Δεν θα πάρει μήνες. Θα πάρει εβδομάδες ή ημέρες» η επιχείρηση κατά του Ιράν
- Ιράν: «Και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν», λέει ο Τραμπ για τις τιμές των καυσίμων
- Γεραπετρίτης: Η ανάπτυξη των αμυντικών δυνάμεων της Ελλάδας αφορά την κυριαρχία της χώρας
- Euroleague: Η βαθμολογία πριν από το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ (pic)
- Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας 1-3: Νέα ήττα και μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη οι Πετεινοί
