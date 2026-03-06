newspaper
Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν
Διεθνής Οικονομία 06 Μαρτίου 2026, 09:30

Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν

Ο πόλεμος με το Ιράν προκαλεί και πάλι πανικό στους ευρωπαίους πολιτικούς σχετικά με τις υψηλές τιμές της ενέργειας στην ΕΕ, αλλά οι απαντήσεις είναι πολύπλοκες και πολιτικά ευαίσθητες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν νέο κύκλο ενεργειακής αναταραχής.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες για να εξετάσουν τις συνέπειες της κρίσης, με βασικό ζήτημα την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας.

Σύμφωνα με το POLITICO, η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, οι οποίες επηρέασαν τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και προκάλεσαν σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ως αποτέλεσμα, οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2023, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο, καθώς οι ενεργειακές τιμές στην Ευρώπη ήταν ήδη σημαντικά υψηλότερες από εκείνες βασικών ανταγωνιστών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα.

Παράλληλα, οι λύσεις που συζητούνται προκαλούν έντονες πολιτικές και οικονομικές αντιπαραθέσεις.

Παρακάτω παρουσιάζονται τέσσερις βασικές επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι — καθεμία από τις οποίες συνοδεύεται από σοβαρά διλήμματα.

Η αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο καθορίζεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Το ισχύον σύστημα βασίζεται στην αρχή της «σειράς προτεραιότητας» (merit order), σύμφωνα με την οποία οι μονάδες παραγωγής ενέργειας κατατάσσονται από τις φθηνότερες στις ακριβότερες.

Η τελική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται από την τελευταία μονάδα που χρειάζεται για να καλυφθεί η ζήτηση — συνήθως μονάδα φυσικού αερίου. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και οι φθηνές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πληρώνονται στην τιμή που διαμορφώνεται από τα ακριβότερα ορυκτά καύσιμα.

Οι επικριτές του συστήματος υποστηρίζουν ότι η δομή αυτή δεν αντανακλά πλέον την πραγματικότητα της ευρωπαϊκής ενεργειακής μετάβασης.

Μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής παραγωγής προέρχεται πλέον από ανανεώσιμες πηγές, των οποίων το κόστος λειτουργίας είναι πολύ χαμηλό.

Ωστόσο, οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας υπερασπίζονται το μοντέλο, υποστηρίζοντας ότι διασφαλίζει διαφάνεια, αποδοτικότητα και σωστά επενδυτικά κίνητρα.

Παράλληλα, αρκετά κράτη μέλη θεωρούν ότι δεν υπάρχει ακόμη αξιόπιστη εναλλακτική λύση.

Η συζήτηση αυτή είχε ήδη ξεκινήσει κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, αλλά τότε δεν οδήγησε σε ουσιαστικές αλλαγές. Παρά την επαναφορά του θέματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πολλοί εκτιμούν ότι η έντονη αντίδραση της αγοράς θα δυσκολέψει οποιαδήποτε μεταρρύθμιση.

Το ενδεχόμενο αποδυνάμωσης της κλιματικής πολιτικής

Μια δεύτερη πρόταση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS).

Πρόκειται για τον βασικό μηχανισμό της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Το σύστημα αυτό υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να αγοράζουν δικαιώματα για τις εκπομπές τους, αυξάνοντας το κόστος χρήσης ορυκτών καυσίμων και ενθαρρύνοντας επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια.

Ωστόσο, ορισμένες κυβερνήσεις και βιομηχανίες υποστηρίζουν ότι το ETS επιβαρύνει υπερβολικά την ευρωπαϊκή παραγωγή σε μια περίοδο έντονου διεθνούς ανταγωνισμού. Ιδιαίτερα η Γερμανία και η Ιταλία, με ισχυρή βιομηχανική βάση, έχουν πιέσει για αλλαγές ή προσωρινή χαλάρωση των κανόνων.

Οι επικριτές φοβούνται ότι μια τέτοια κίνηση θα υπονόμευε τον βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής κλιματικής πολιτικής. Γι’ αυτό και αρκετά κράτη μέλη, με πρωτοβουλία της Ισπανίας, αντιδρούν έντονα σε οποιαδήποτε προσπάθεια αποδυνάμωσης του μηχανισμού.

Παρά τις πιέσεις, όλα δείχνουν ότι η πλήρης κατάργηση ή αναστολή του ETS δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή στο άμεσο μέλλον.

Η επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Για πολλούς αναλυτές και ειδικούς, η πιο βιώσιμη απάντηση στην ενεργειακή κρίση είναι η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήδη παράγουν σχεδόν το μισό της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, αντιπροσωπεύουν μόλις περίπου το 20% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς πολλοί τομείς — όπως οι μεταφορές, η θέρμανση και η βαριά βιομηχανία — εξακολουθούν να εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα.

Η αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών απαιτεί εκτεταμένες επενδύσεις σε υποδομές. Αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή αιολικών και ηλιακών πάρκων, την ενίσχυση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και την αντικατάσταση συσκευών που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα με ηλεκτρικές τεχνολογίες.

Παράλληλα, απαιτείται η προώθηση ηλεκτρικών οχημάτων, αντλιών θερμότητας και νέων βιομηχανικών τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών.

Ωστόσο, πρόκειται για μια διαδικασία που θα χρειαστεί δεκαετίες και επενδύσεις τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Επομένως, αν και θεωρείται στρατηγικά απαραίτητη, δεν μπορεί να λύσει άμεσα το πρόβλημα των υψηλών τιμών ενέργειας.

Η επιστροφή στα ορυκτά καύσιμα

Μια πιο άμεση αλλά ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη επιλογή είναι η αύξηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, διαφοροποιώντας τις ενεργειακές της προμήθειες.

Σήμερα, η Ευρώπη βασίζεται περισσότερο σε προμηθευτές όπως η Νορβηγία, η Βόρεια Αφρική και χώρες της Κεντρικής Ασίας. Παράλληλα, η εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αυξηθεί σημαντικά.

Για τον σκοπό αυτό έχουν κατασκευαστεί νέοι τερματικοί σταθμοί LNG σε αρκετές χώρες της ΕΕ, ενώ νέα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη σε κράτη όπως η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ιρλανδία.

Επιπλέον, μεγάλες ενεργειακές εταιρείες σχεδιάζουν νέες γεωτρήσεις σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων θαλάσσιων περιοχών της Ελλάδας.

Αν και η αύξηση της προσφοράς φυσικού αερίου μπορεί να περιορίσει τις τιμές βραχυπρόθεσμα, η επιλογή αυτή έρχεται σε σύγκρουση με τους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μια ακόμη πιο αμφιλεγόμενη πρόταση — η επανέναρξη εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία — θεωρείται μέχρι στιγμής πολιτικά αδιανόητη για την πλειονότητα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Ένα δύσκολο ενεργειακό σταυροδρόμι

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μπροστά σε μια ιδιαίτερα περίπλοκη εξίσωση.

Από τη μία πλευρά πρέπει να προστατεύσει την οικονομία και τη βιομηχανία της από το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος. Από την άλλη, οφείλει να διατηρήσει τις δεσμεύσεις της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Καμία από τις λύσεις που εξετάζονται δεν προσφέρει εύκολη ή άμεση απάντηση. Η μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας προκαλεί αντιπαραθέσεις, η χαλάρωση της κλιματικής πολιτικής απειλεί τους περιβαλλοντικούς στόχους, οι ανανεώσιμες πηγές απαιτούν χρόνο και τεράστιες επενδύσεις, ενώ η επιστροφή στα ορυκτά καύσιμα ενέχει σοβαρούς κινδύνους.

Καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές, η Ευρώπη καλείται να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στην ενεργειακή ασφάλεια, την οικονομική ανταγωνιστικότητα και την πράσινη μετάβαση.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το ενεργειακό μέλλον της ηπείρου.

Economy
Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

Κόσμος
Ιράν: Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης

Ιράν: Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης

Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις
Διεθνής Οικονομία 06.03.26

Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις

Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές θέσεις σε κρίσιμους κλάδους

Σύνταξη
Η Volkswagen κατασκεύασε στρατιωτικά οχήματα εν μέσω οικονομικής πίεσης
Οικονομική πίεση 06.03.26

Η Volkswagen το ρίχνει στα στρατιωτικά οχήματα

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen, η οποία βρίσκεται εδώ και καιρό υπό οικονομική πίεση, εξετάζει τη δυνατότητα παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων στο εργόστάσιό της στο Οσναμπρουκ.

Σύνταξη
Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Παρά τη μείωση στις πωλήσεις φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;
Ο «κρυφός» πόλεμος 05.03.26

Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;

Το Ιράν παρείχε περίπου το 15% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας και δεν είναι σαφές πόσο εύκολα ή φθηνά μπορεί το Πεκίνο να αντικαταστήσει αυτό το απόθεμα σε αυτή την συγκυρία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κίνα: Ζητά από τα διυλιστήριά της να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν
Πληροφορίες Bloomberg 05.03.26

To Πεκίνο ζητά από τα κινεζικά διυλιστήρια να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Αξιωματούχοι της NDRC στην Κίνα «ζήτησαν προφορικά προσωρινή αναστολή των αποστολών διυλισμένων προϊόντων, με άμεση ισχύ», σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg

Σύνταξη
Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Η αγορά εργασίας της ευρωζώνης παρουσίασε μικρή βελτίωση τον Ιανουάριο του 2026, με το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας να μειώνεται στο 6,1%, το χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Σύνταξη
Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα – Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν
Ανησυχία 05.03.26

Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα - Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί πιέσεις σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο - Προειδοποιήσεις αναλυτών

Σύνταξη
Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική
Social Europe 05.03.26

Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη. Και πως πρέπει να δράσει για την ενεργειακή αυτονομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και στον στρατηγικό ρόλο της διεθνώς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία

«Οι αγορές» μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή «κινούνται σαν το τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ τις τελευταίες ημέρες», σχολίασε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Σύνταξη
Ιράν: Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου κατά 2% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών
Ασιατικές αγορές 05.03.26

Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου

Νέα άνοδο καταγράφει η τιμή του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών καθώς το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξάνεται κατά 1,86% στα 76,05 δολάρια.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι

Οι επιπτώσεις που θα έχει τόσο η άνοδος της τιμής στο πετρέλαιο όσο και η διάρκειά της με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν - Τι δηλώνει στον ΟΤ ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Πετράκης

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Επίσημη πρώτη… για το κόμμα Τσίπρα – Παρών σε εκδήλωση υποστηρικτών στη Θεσσαλονίκη
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

Επίσημη πρώτη… για το κόμμα Τσίπρα – Παρών σε εκδήλωση υποστηρικτών στη Θεσσαλονίκη

Για πρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας θα παραστεί σε εκδήλωση πρωτοβουλίας πολιτών, χαιρετισμός – παρέμβαση εν μέσω θερμών εξελίξεων στα εθνικά και στις υποκλοπές.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε
Editorial 06.03.26

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεχνά ότι η κριτική στους υπουργούς είναι αυτονόητη πλευρά της δημοκρατίας. Όπως και η ελευθερία της έκφρασης την οποία ο ίδιος σαφώς περιφρονεί

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα
Λουλούδια στα πόδια 06.03.26

Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα

Ο Ομάρ Χαμάντ και ο Ιμπραήμ Μασρί από τη Γάζα, ένωσαν τις δυνάμεις τους και κατάφεραν να δημιουργήσουν μια βιβλιοθήκη, ενόσω οι βόμβες έπεφταν δίπλα τους και μετρούσαν απώλειες αγαπημένων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατερίνη: Πώς εντοπίστηκε ο 17χρονος παραχαράκτης – Διατηρούσε ολόκληρο εργαστήριο στο δωμάτιό του
Στην Κατερίνη 06.03.26

Πώς εντοπίστηκε ο 17χρονος παραχαράκτης - Διατηρούσε ολόκληρο εργαστήριο στο δωμάτιό του

Μετά τις καταγγελίες για βίντεο που έδειχναν αναλήψεις από ΑΤΜ με κάρτες - κλώνους, έμπειροι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος παρακολουθούσαν τους λογαριασμούς του 17χρονου από την Κατερίνη

Σύνταξη
«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών
Βίντεο 06.03.26

«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών

«Όταν τα παιδιά παίζουν πόλεμο και ένα από αυτά χτυπήσει, ακόμη κι αν απλώς γρατζουνιστεί, σταματούν. Γιατί όμως, όταν σκοτώνεται ένα πραγματικό παιδί, δεν σταματούν;», λέει μεταξύ άλλων ο Ρομπέρτο Μπενίνι στο απόσπασμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι
On Field 06.03.26

Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι

Στον αγώνα Κηφισιά-ΠΑΟΚ επιβεβαιώθηκε ότι οι ρέφερι δεν είναι έτοιμοι, παρά την άποψη του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, την οποία ο Λανουά αντιμετωπίζει με εκκωφαντική σιωπή. Κατέρρευσε το αφήγημα

Βάιος Μπαλάφας
Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες
Βίντεο 06.03.26

Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες

Οι τελευταίες ώρες του θρυλικού τραγουδιστή των Black Sabbath κύλησαν ήρεμα, σύμφωνα με τον γιο του Τζακ Όσμπορν, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή μέσα σε μια απόλυτα συνηθισμένη ημέρα

Σύνταξη
Ιράν: 200 παιδιά σκοτώθηκαν από την αρχή του πολέμου – Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό
Νέες απειλές Τραμπ 06.03.26 Upd: 09:26

Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό - 200 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου

Ο Τραμπ σε νέες του δηλώσεις μιλά για ισοπέδωση του Ιράν ενώ η Τεχεράνη δέχεται τους πιο ισχυρούς βομβαρδισμούς - Χτύπημα στην ισραηλινή πρεσβεία στο Μπαχρέιν - Δείτε live όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

