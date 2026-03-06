Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν

Καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν νέο κύκλο ενεργειακής αναταραχής.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες για να εξετάσουν τις συνέπειες της κρίσης, με βασικό ζήτημα την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας.

Σύμφωνα με το POLITICO, η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, οι οποίες επηρέασαν τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και προκάλεσαν σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ως αποτέλεσμα, οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2023, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο, καθώς οι ενεργειακές τιμές στην Ευρώπη ήταν ήδη σημαντικά υψηλότερες από εκείνες βασικών ανταγωνιστών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα.

Παράλληλα, οι λύσεις που συζητούνται προκαλούν έντονες πολιτικές και οικονομικές αντιπαραθέσεις.

Παρακάτω παρουσιάζονται τέσσερις βασικές επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι — καθεμία από τις οποίες συνοδεύεται από σοβαρά διλήμματα.

Η αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο καθορίζεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Το ισχύον σύστημα βασίζεται στην αρχή της «σειράς προτεραιότητας» (merit order), σύμφωνα με την οποία οι μονάδες παραγωγής ενέργειας κατατάσσονται από τις φθηνότερες στις ακριβότερες.

Η τελική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται από την τελευταία μονάδα που χρειάζεται για να καλυφθεί η ζήτηση — συνήθως μονάδα φυσικού αερίου. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και οι φθηνές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πληρώνονται στην τιμή που διαμορφώνεται από τα ακριβότερα ορυκτά καύσιμα.

Οι επικριτές του συστήματος υποστηρίζουν ότι η δομή αυτή δεν αντανακλά πλέον την πραγματικότητα της ευρωπαϊκής ενεργειακής μετάβασης.

Μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής παραγωγής προέρχεται πλέον από ανανεώσιμες πηγές, των οποίων το κόστος λειτουργίας είναι πολύ χαμηλό.

Ωστόσο, οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας υπερασπίζονται το μοντέλο, υποστηρίζοντας ότι διασφαλίζει διαφάνεια, αποδοτικότητα και σωστά επενδυτικά κίνητρα.

Παράλληλα, αρκετά κράτη μέλη θεωρούν ότι δεν υπάρχει ακόμη αξιόπιστη εναλλακτική λύση.

Η συζήτηση αυτή είχε ήδη ξεκινήσει κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, αλλά τότε δεν οδήγησε σε ουσιαστικές αλλαγές. Παρά την επαναφορά του θέματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πολλοί εκτιμούν ότι η έντονη αντίδραση της αγοράς θα δυσκολέψει οποιαδήποτε μεταρρύθμιση.

Το ενδεχόμενο αποδυνάμωσης της κλιματικής πολιτικής

Μια δεύτερη πρόταση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS).

Πρόκειται για τον βασικό μηχανισμό της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Το σύστημα αυτό υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να αγοράζουν δικαιώματα για τις εκπομπές τους, αυξάνοντας το κόστος χρήσης ορυκτών καυσίμων και ενθαρρύνοντας επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια.

Ωστόσο, ορισμένες κυβερνήσεις και βιομηχανίες υποστηρίζουν ότι το ETS επιβαρύνει υπερβολικά την ευρωπαϊκή παραγωγή σε μια περίοδο έντονου διεθνούς ανταγωνισμού. Ιδιαίτερα η Γερμανία και η Ιταλία, με ισχυρή βιομηχανική βάση, έχουν πιέσει για αλλαγές ή προσωρινή χαλάρωση των κανόνων.

Οι επικριτές φοβούνται ότι μια τέτοια κίνηση θα υπονόμευε τον βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής κλιματικής πολιτικής. Γι’ αυτό και αρκετά κράτη μέλη, με πρωτοβουλία της Ισπανίας, αντιδρούν έντονα σε οποιαδήποτε προσπάθεια αποδυνάμωσης του μηχανισμού.

Παρά τις πιέσεις, όλα δείχνουν ότι η πλήρης κατάργηση ή αναστολή του ETS δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή στο άμεσο μέλλον.

Η επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Για πολλούς αναλυτές και ειδικούς, η πιο βιώσιμη απάντηση στην ενεργειακή κρίση είναι η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήδη παράγουν σχεδόν το μισό της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, αντιπροσωπεύουν μόλις περίπου το 20% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς πολλοί τομείς — όπως οι μεταφορές, η θέρμανση και η βαριά βιομηχανία — εξακολουθούν να εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα.

Η αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών απαιτεί εκτεταμένες επενδύσεις σε υποδομές. Αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή αιολικών και ηλιακών πάρκων, την ενίσχυση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και την αντικατάσταση συσκευών που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα με ηλεκτρικές τεχνολογίες.

Παράλληλα, απαιτείται η προώθηση ηλεκτρικών οχημάτων, αντλιών θερμότητας και νέων βιομηχανικών τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών.

Ωστόσο, πρόκειται για μια διαδικασία που θα χρειαστεί δεκαετίες και επενδύσεις τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Επομένως, αν και θεωρείται στρατηγικά απαραίτητη, δεν μπορεί να λύσει άμεσα το πρόβλημα των υψηλών τιμών ενέργειας.

Η επιστροφή στα ορυκτά καύσιμα

Μια πιο άμεση αλλά ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη επιλογή είναι η αύξηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, διαφοροποιώντας τις ενεργειακές της προμήθειες.

Σήμερα, η Ευρώπη βασίζεται περισσότερο σε προμηθευτές όπως η Νορβηγία, η Βόρεια Αφρική και χώρες της Κεντρικής Ασίας. Παράλληλα, η εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αυξηθεί σημαντικά.

Για τον σκοπό αυτό έχουν κατασκευαστεί νέοι τερματικοί σταθμοί LNG σε αρκετές χώρες της ΕΕ, ενώ νέα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη σε κράτη όπως η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ιρλανδία.

Επιπλέον, μεγάλες ενεργειακές εταιρείες σχεδιάζουν νέες γεωτρήσεις σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων θαλάσσιων περιοχών της Ελλάδας.

Αν και η αύξηση της προσφοράς φυσικού αερίου μπορεί να περιορίσει τις τιμές βραχυπρόθεσμα, η επιλογή αυτή έρχεται σε σύγκρουση με τους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μια ακόμη πιο αμφιλεγόμενη πρόταση — η επανέναρξη εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία — θεωρείται μέχρι στιγμής πολιτικά αδιανόητη για την πλειονότητα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Ένα δύσκολο ενεργειακό σταυροδρόμι

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μπροστά σε μια ιδιαίτερα περίπλοκη εξίσωση.

Από τη μία πλευρά πρέπει να προστατεύσει την οικονομία και τη βιομηχανία της από το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος. Από την άλλη, οφείλει να διατηρήσει τις δεσμεύσεις της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Καμία από τις λύσεις που εξετάζονται δεν προσφέρει εύκολη ή άμεση απάντηση. Η μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας προκαλεί αντιπαραθέσεις, η χαλάρωση της κλιματικής πολιτικής απειλεί τους περιβαλλοντικούς στόχους, οι ανανεώσιμες πηγές απαιτούν χρόνο και τεράστιες επενδύσεις, ενώ η επιστροφή στα ορυκτά καύσιμα ενέχει σοβαρούς κινδύνους.

Καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές, η Ευρώπη καλείται να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στην ενεργειακή ασφάλεια, την οικονομική ανταγωνιστικότητα και την πράσινη μετάβαση.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το ενεργειακό μέλλον της ηπείρου.