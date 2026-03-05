Η Κίνα γνωστοποίησε σήμερα Πέμπτη ότι ο προϋπολογισμός της για την άμυνα, ο δεύτερος μεγαλύτερος στον κόσμο, αν και πολύ πίσω από εκείνον των ΗΠΑ, θα αυξηθεί κατά 7% το 2026, ποσοστό ελαφρά χαμηλότερο από αυτό της περασμένης χρονιάς (7,2%), που πάντως συνάδει με τη γραμμή των προηγούμενων ετών (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Tingshu Wang, επάνω, υπερηχητικοί πύραυλοι της Κίνας σε παρέλαση στο Πεκίνο).

Ο ρυθμός αύξησης περιέχεται σε αναφορά για τα δημοσιονομικά του υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο της ετήσιας συνεδρίασης του κοινοβουλίου.

Δυτικοί ειδικοί θεωρούν ότι η αύξηση κατά 7% του προϋπολογισμού για την άμυνα είναι πολύ υποτιμημένη

Το Πεκίνο προβλέπει δαπάνες 1,9 τρισεκατομμυρίων γιούαν (276,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων) για την άμυνα, ποσού που είναι υποτριπλάσιο από αυτό του αμυντικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ.

Ωστόσο δυτικοί ειδικοί θεωρούν το μέγεθος αυτό πολύ υποτιμημένο σε σχέση με τις πραγματικές στρατιωτικές δαπάνες της Κίνας.

Σύμφωνα με αναλυτές που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, καλύπτει τις αυξήσεις των μισθών των στρατιωτικών, τις δαπάνες για εκπαίδευση, για τα γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν — νήσο που το Πεκίνο θεωρεί επαρχία της Κίνας —, τις δυνατότητες κυβερνοπολέμου και την απόκτηση πιο προηγμένων εξοπλισμών.

Η ετήσια άνοδος του αμυντικού προϋπολογισμού κυμαίνεται στο φάσμα από το 7 ως το 8% από το 2016.

Πρώτες οι ΗΠΑ

Ο προϋπολογισμός του 2026 παρουσιάζει έτσι συνέχεια και συνέπεια, παρά τις εκκαθαρίσεις στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων εξαιτίας υποθέσεων διαφθοράς, όπως αυτή που είχε αποτέλεσμα τον παραγκωνισμό στα τέλη Ιανουαρίου του Τζανγκ Γιουσιά, από τους σημαντικότερους κινέζους στρατηγούς.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να καταγράφουν τις υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες στον πλανήτη, που ανήλθαν σε 997 δισ. δολάρια το 2024, μπροστά από την Κίνα (314), σύμφωνα με το SIPRI, το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνας για την Ειρήνη, με έδρα τη Στοκχόλμη.

Ακολούθησαν η Ρωσία (149), η Γερμανία (88,5), η Ινδία (86,1), η Βρετανία (81,8), η Σαουδική Αραβία (80,3), η Ουκρανία (64,7) και η Γαλλία (64,7).

Πηγή: ΑΠΕ