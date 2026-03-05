Ιράν: Ο Ζελένσκι λέει ότι οι ΗΠΑ και άλλες χώρες του ζήτησαν βοήθεια για την αντιμετώπιση των ιρανικών drones
«Στρέφονται σε εμάς, στην Ουκρανία, ζητώντας βοήθεια σε ό,τι αφορά την άμυνα απέναντι στα drones» του Ιράν, ισχυρίζεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Τετάρτη ότι εταίροι της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, απευθύνθηκαν στο Κίεβο για να ζητήσουν βοήθεια σε ό,τι αφορά την άμυνα απέναντι στα drones του Ιράν (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι).
Το Κίεβο θα μπορούσε να στείλει ειδικούς στη Μέση Ανατολή και να συμβάλει στις επιχειρήσεις για την αναχαίτιση ιρανικών drones
«Στρέφονται σε εμάς, στην Ουκρανία, ζητώντας βοήθεια σε ό,τι αφορά την άμυνα απέναντι στα (ιρανικής κατασκευής) μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed, λόγω της εξειδικευμένης γνώσης και της πραγματικής επιχειρησιακής εμπειρίας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. «Υπήρξαν τέτοια αιτήματα και από την αμερικανική πλευρά», διευκρίνισε.
Τη Δευτέρα, ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα είχε δηλώσει στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως το Κίεβο θα μπορούσε να στείλει ειδικούς στη Μέση Ανατολή και να συμβάλει στις επιχειρήσεις για την αναχαίτιση ιρανικών drones, εφόσον οι εταίροι μεσολαβήσουν για την επίτευξη εκεχειρίας στον τετραετή πόλεμο με τη Ρωσία.
Συνομιλίες
Ο Ζελένσκι – ο οποίος επικοινώνησε νωρίτερα χθες με τον βασιλιά του Μπαχρέιν και με τον πρίγκιπα διάδοχο του Κουβέιτ σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή – δήλωσε επίσης ότι το Κίεβο διατηρεί καθημερινή επαφή με την Ουάσιγκτον και μόλις οι εξελίξεις με το Ιράν το επιτρέψουν, θα συνεχιστούν οι τριμερείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
Πηγή: ΑΠΕ
