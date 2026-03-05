Η πρόεδρος του Μεξικού εγγυήθηκε την ασφαλή διεξαγωγή του Μουντιάλ – Συνάντηση με τη FIFA

Τις διαβεβαιώσεις της για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων του προσεχούς Μουντιάλ, έδωσε η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ. Όπως τόνισε σε δήλωσή της «η ασφάλεια είναι εγγυημένη για όλους τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο», ενώ παράλληλα ανακοίνωσε και επικείμενη σχετική συνάντηση με τη FIFA, κατά την οποία θα συζητηθούν όλες οι εξελίξεις στη χώρα και το πώς επηρεάζουν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που το Μεξικό θα συνδιοργανώσει με ΗΠΑ και Καναδά το καλοκαίρι.

Η συγκεκριμένη δημόσια τοποθέτηση της Μεξικανής προέδρου ήρθε ως αντίδραση μετά τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν ως αντίδραση για τον θάνατο του ηγέτη του καρτέλ του Χαλίσκο, Ρουμπέν Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «El Mencho», μετά από ομοσπονδιακή επιχείριση.

Τι είπε η πρόεδρος του Μεξικού για το Μουντιάλ

Επιπλέον, η Σέινμπαουμ σημείωσε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση στην οποία συμμετέχουν το Υπουργείο Ασφάλειας, το Υπουργείο Άμυνας, το Ναυτικό, το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών και οι αστυνομικές δυνάμεις των πολιτειών. Πρόσθεσε επίσης ότι τα μέτρα ασφάλειας του Μουντιάλ σχεδιάζονται εδώ και έναν χρόνο και πως έχει πλήρη εμπιστοσύνη σε αυτά, ενώ υπενθύμισε ότι στην πρόσφατη επικοινωνία της με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, το ίδιο της διαμήνυσε και ο ισχυρός άνδρας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

«Υπάρχει επαρκής επιτήρηση και έλεγχος ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψει απολύτως κανένα πρόβλημα. Θέλουμε ένα σπουδαίο και ειρηνικό Παγκόσμιο Κύπελλο», υπογράμμισε η Σέινμπαουμ.

Υπενθυμίζεται ότι το Μεξικό είναι προγραμματισμένο να φιλοξενήσει 13 αγώνες του επικείμενου Μουντιάλ, σε Μέξικο Σίτι, Μοντερέι και Γουαδαλαχάρα, δηλαδή την πόλη που βρέθηκε στο επίκεντρο των πρόσφατων επεισοδίων. Οι Αρχές εκτιμούν ότι περισσότερο από πέντε εκατομμύρια άνθρωποι θα φτάσουν στη χώρα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.